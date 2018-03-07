德国海军132年前漂流瓶 瓶中信清晰可辨

图片版权 kymillman.com Image caption 经历史学家考证，这个瓶子确实是1886年德国洋流记录试验中扔进海里的数千个漂流瓶之一，也是迄今为止记录在案的年代最古老的漂流瓶和瓶中信。

脸书、微信时代，古老的漂流瓶和瓶中信，仍不失其神奇、浪漫的魅力，引人入胜。尤其是当你漫步海滩，不经意间发现一个玻璃瓶静静呆着，里面的纸条隐约可见，取出纸条，发现竟是一封瓶中信，落款日期是1886年6月12日。那是个132年前入水的漂流瓶。

澳大利亚珀斯的伊尔曼夫妇最近就经历了这种“不可思议”的时刻。

佟尼娅和丈夫奇姆·伊尔曼在西澳大利亚维基岛一处僻静的沙滩上捡到了迄今为止有记录的最古老的带信漂流瓶。

经澳大利亚、德国和荷兰专家学者鉴定，伊尔曼夫妇捡到的是德国远洋轮保拉号（Paula）132年前在印度洋抛掷的一批漂流瓶中的一个。

根据吉尼斯记录，此前被发现最古老的漂流瓶2015年在德国被捡到，有108年历史的漂流瓶。

最古老漂流瓶

那是当时德国海军气象天文台(German Naval Observatory)研究全球洋流项目的一部分。1864年至1933年，成千上万个装有印制信息纸条的漂流瓶被科研船在海上抛出。

船长会在字条的背面写上抛掷日期、坐标、船只名称、起航港口及航线，并在航海日志上记录抛投信息。

字条上还注明，谁捡到漂流瓶，请送到德国海军气象天文台汉堡办公室，或者最近的德国领事馆。

当年那些漂流瓶和瓶中信，至今已经发现了662张纸条，但都没有瓶子；伊尔曼夫妇找到的是第663张纸条，但却是第一次连瓶带信同时捡到的。

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阴差阳错

2018年1月21日，伊尔曼一家和朋友开车到维基岛海边兜风，不巧车轮陷入沙滩。佟尼娅就跟朋友们到附近走走。

海滩上到处是各式各样的垃圾，她觉得应该捡掉一点，为清理环境作点贡献，就这样看到了那个瓶子。

奇姆告诉BBC记者，佟尼娅把瓶子递给儿子的女朋友，后者起初以为瓶子里是一枝卷烟，就把它和瓶里的沙子一起倒出来。她们本想解开“烟卷”上的绳结，但觉得纸卷很容易碎，就带回家，放到烤箱里烘了5分钟。

展开纸卷，上面的印刷字样清晰可辨，但手写的字迹很模糊。印刷的信息就是请捡到瓶中信的人联络德国领馆。

稍后，他们又辨认出纸条上手写的文字。日期赫然：1886年6月12日。还有抛掷漂流瓶的船名：保拉。

伊尔曼先生说，当时他们看到这个日期第一反应是 “难以置信“，后来上网搜了一下，觉得事情非同小可，便把瓶子和信一起送到西澳大利亚博物馆（Western Australian Museum, WAM）去鉴定。

图片版权 kymillman.com Image caption 奇姆和佟尼娅·伊尔曼同意把132年前入水的漂流瓶借给西澳大利亚博物馆展出，为期两年。

WAM海事档案专家安德森博士（Ross Anderson）证实漂流瓶和瓶中信的真实性。

保拉号的航海气象研究日志在德国档案数据库可以找到，那上有船长1886年6月12日的日记，提到把一个漂流瓶扔进海里。

这些信息跟伊尔曼夫妇发现的瓶中信信息一致，而且船长的笔迹和签名也一致。

安德森的记述，当时保拉号从威尔士的卡迪夫出发，前往印度尼西亚途中，那天是在印度洋东南部水域航行。

这个瓶子抛进水里后漂流了大约12个月，在澳大利亚西部被冲上岸，就一直埋在沙堆里。

安德森的报告写道，维基岛上发现的这个德国海军漂流瓶大部分时间没有瓶塞或封口，瓶子里大约四分之一是潮湿的沙子，看来似乎一直是埋在沙子里，或者大部分埋在沙里。

时移世易，沙里的瓶塞不知何时掉落，但瓶中信卷得严严实实，还用绳子系上，又被沙子堵在瓶子里，得以保存至今。

这个漂流瓶是19世纪末一款荷兰杜松子酒酒瓶，小口，玻璃厚实，为瓶子内部营造了有利于纸条长时间保存的微环境。被抛掷的地点距离被找到的海岸大约950公里。

图片版权 WA Museum Image caption 左边是瓶中信上的字迹，右边是德国档案资料显示的保拉号船长手写的气象日志。

此前，吉尼斯纪录中年代最久远的是一个108年的漂流瓶。

一对退休夫妇2015年在德国北部Amrum岛度假时从海滩上捡到一个瓶子，里面有一张明信片和一封信。这个瓶子是英国海洋生物协会（Marine Biological Association, MBA）已故会长拜德1904-06年为观测北海洋流方向投放的1020个漂流瓶之一。

信的内容是英、荷 、德三种语言的问卷，并注明希望捡到漂流瓶的人记下时间地点，然后把明信片寄给英国普利茅斯海洋生物协会。奖金是一先令。

他们按指示寄了明信片，还收到MBA从eBay上买的当年的1先令硬币作为奖金。