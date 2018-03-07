美国女优就“封口费”起诉特朗普总统

图片版权 Getty Images Image caption 成人片女星丹尼尔斯

被指曾与美国总统特朗普有染的美国成人片女星丹尼尔斯（Stormy Daniels），就保密协议向特朗普总统提出法律诉讼。

她指称当初她所签署的保密合同（nondisclosure contract）是无效的。

丹尼尔斯说，这份在2016年美国总统大选前拟定的协议已经"作废"，因为特朗普并没有在上面签字。

上个月，特朗普的私人律师迈克尔·科恩证实他私下里曾支付给丹尼尔斯13万美元的费用。

起诉状指称科恩试图"威胁她闭嘴"。

谁是丹尼尔斯？

图片版权 Getty Images Image caption 丹尼尔斯本名是斯蒂芬妮·克利福德

丹尼尔斯本名是斯蒂芬妮·克利福德（Stephanie Clifford）。

根据网上资料，她1979年出生在美国的路易斯安那州。她是美国成人片演员。2004年，她获得过成人影带新闻最佳新星奖。

2005年，她首次出现在主流电影中，当时的角色是《The 40-Year-Old Virgin》（《40岁的老处男》）中的一个舞女。

2010年，她曾以无党籍身份报名参选过路易斯安那州的参议员。

婚外情？

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普据说并没有在协议上签字

据报道，丹妮尔丝曾多次大爆她与特朗普的婚外情，第一次是于2011年，之后是在总统选举前的一个月。

丹尼尔斯2011年在接受InTouch杂志采访时表示，她在2006年曾与后来成为美国总统的特朗普有过性关系。

据说，那是在特朗普妻子梅拉尼亚刚刚生下儿子巴伦后不久的事。

今年1月份，这事又被《华尔街日报》报了出来，报道称2016年大选前丹尼尔斯曾签署一项保密协议，阻止她谈论她与特朗普有性关系的指称。

科恩说，特朗普对两人之间的这种浪漫关系予以"强烈否认"。

丹尼尔斯是在周二（6日）于洛杉矶提起民事诉讼的。

她说，她是在大选前不久与特朗普的律师科恩在这个所谓"封口费"的文件上签字的，但是特朗普并没有签名，因此从法律上说它是无效的。

这就意味着，即使她开口讲自己这面的故事也不用为此付任何责任。

诉讼书中说，很明显，这是企图"让她闭嘴" ，以保护特朗普不受影响。

图片版权 Getty Images Image caption 丹尼尔斯说，她是在大选前不久与特朗普的律师科恩在这个所谓"封口费"的文件上签字的。

"钱是合法的"

尽管科恩证实他的确支付给丹尼尔斯一笔钱，但他没有说是为什么。

他还说，特朗普以及特朗普机构并未参与交易过程。

他解释说，付给丹尼尔斯的钱是合法的，并不是竞选活动的捐款或是活动的经费。

而《纽约时报》曾报道说，作为特朗普的私人律师的科恩表示，他曾自掏腰包向成人片女星丹尼尔斯支付13万美元。

据报，科恩曾为特朗普团队服务了10年。他还说，2016年这笔款项一直没有给报销。

丹尼尔斯自称于2006年在一个高尔夫球场合上认识特朗普，两人很快发生了性关系。