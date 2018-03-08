BBC巾帼百名：叙利亚战火中描绘爱情的女艺术家
朋友们围着一棵圣诞树，两名异地恋人在打电话，一名男子为他的伴侣修复网络连接。
乍一看，女艺术家迪玛·那查维（Dima Nachawi）的画能展示世界上几乎所有地方的情侣，但她的作品中一部分故事却完全不同，这些故事包括空袭和死伤。
这些画展示了叙利亚东古塔区人们的真实生活和爱情故事，这个地区被联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）形容为“地球上的地狱”。
“他们（居民）仍然过着日常生活，他们仍坠入爱河，并试图保护他们爱的人，”迪玛说。
迪玛在叙利亚长大，但是数年前离开，目前住在黎巴嫩贝鲁特，成为了一名艺术家。
她从事各种创意项目，着眼于叙利亚的局势。
此次“爱是...”画集在社交媒体上发布，展现了真实的人以及战争对他们爱情的影响。
每幅画都画了一对不同、匿名的情侣，迪玛只披露了一些画中人物的细节。
“这个项目很难，尤其是这张，画中的女人死了，”她指下面这张照片。
“我当时在想象这幅画看起来应该如何，但同时这也让我的心情十分沉重。”
“画这些结局悲惨的画很难，”迪玛说。
“但是我十分感激我有机会来思考叙利亚人的其他生活，他们存活下来，他们相爱，他们不是受害者，他们是可以采取行动的人，他们有力量。”
报道称当地居民正在逃离反叛分子控制的东古塔区。一些援助已经能够抵达反对分子控制的地区，但慈善机构说，还需要更多援助。
最近几周有700多人遇难，其中许多是儿童。
迪玛批评国际媒体描述叙利亚人民的方式。
“我们被形容成难民和受害者，”她说。
“我比较喜欢与（叙利亚）的人民交谈，看看他们日常生活如何，他们是怎么努力生活求得生存的。”
迪玛说，她发现在远处观察战争“十分困难”。
“每当我感觉糟糕时，我都会试图做什么。我知道我在世界各地都有粉丝，我要传递信息，告诉人们他们所不知道的叙利亚。”
“我试图通过画和艺术去做一些事情，也许我并不能改变现状太多，但是我知道我的画保存了一些文化记忆，让下一代人看到和知道发生了什么。”