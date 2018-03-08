BBC巾帼百名：叙利亚战火中描绘爱情的女艺术家

图片版权 Dima Nachawi Image caption “她在东古塔区被围困，他在伊德利卜市（Idlib）（也是一个反对分子控制区域）。他们在通讯软件WhatsApp上聊几个小时，喝咖啡，分享他们喜欢的诗和音乐。她为他的安全祈祷，他也一样，一起等待相聚的时刻。”

朋友们围着一棵圣诞树，两名异地恋人在打电话，一名男子为他的伴侣修复网络连接。

乍一看，女艺术家迪玛·那查维（Dima Nachawi）的画能展示世界上几乎所有地方的情侣，但她的作品中一部分故事却完全不同，这些故事包括空袭和死伤。

这些画展示了叙利亚东古塔区人们的真实生活和爱情故事，这个地区被联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）形容为“地球上的地狱”。

“他们（居民）仍然过着日常生活，他们仍坠入爱河，并试图保护他们爱的人，”迪玛说。

图片版权 Dima Nachawi Image caption “她在古塔区的第一次圣诞节，朋友们在避难所惊奇地发现一棵走私来的圣诞树和在发电机上使用的手工灯。他们用找到的一点糖果与她庆祝。”

迪玛在叙利亚长大，但是数年前离开，目前住在黎巴嫩贝鲁特，成为了一名艺术家。

她从事各种创意项目，着眼于叙利亚的局势。

此次“爱是...”画集在社交媒体上发布，展现了真实的人以及战争对他们爱情的影响。

每幅画都画了一对不同、匿名的情侣，迪玛只披露了一些画中人物的细节。

“这个项目很难，尤其是这张，画中的女人死了，”她指下面这张照片。

“我当时在想象这幅画看起来应该如何，但同时这也让我的心情十分沉重。”

“画这些结局悲惨的画很难，”迪玛说。

图片版权 Diwa Nachawi Image caption “当空袭再次发生，他们向对方跑去并拥抱。他想面朝他认为可能击中的地方，来保护她。他为保护她受伤，但是她因那块扎进身体的玻璃去世了。”

“但是我十分感激我有机会来思考叙利亚人的其他生活，他们存活下来，他们相爱，他们不是受害者，他们是可以采取行动的人，他们有力量。”

报道称当地居民正在逃离反叛分子控制的东古塔区。一些援助已经能够抵达反对分子控制的地区，但慈善机构说，还需要更多援助。

最近几周有700多人遇难，其中许多是儿童。

图片版权 Dima Nachawi Image caption “她喜欢玩蓝精灵和植物大战僵尸，但是被围困意味着她的男友必须努力确保发电机能够给手机充电，并确保网络信号。”

迪玛批评国际媒体描述叙利亚人民的方式。

“我们被形容成难民和受害者，”她说。

“我比较喜欢与（叙利亚）的人民交谈，看看他们日常生活如何，他们是怎么努力生活求得生存的。”

迪玛说，她发现在远处观察战争“十分困难”。

“每当我感觉糟糕时，我都会试图做什么。我知道我在世界各地都有粉丝，我要传递信息，告诉人们他们所不知道的叙利亚。”

“我试图通过画和艺术去做一些事情，也许我并不能改变现状太多，但是我知道我的画保存了一些文化记忆，让下一代人看到和知道发生了什么。”