检验真心与否：朝韩首脑将第三次握手

图片版权 Reuters Image caption 金正恩欢迎韩国代表团成员来访

二战后朝鲜半岛上被分裂成的朝鲜和韩国将于今年四月再次握手，举行第三次最高领导人会晤，成为外界关注焦点。"80后"领导人金正恩是否能同花甲之年的文在寅让朝韩关系取得关键性进展？

历史上，朝鲜和韩国只在近二十年有过两次最高领导人会晤后签订重要协议和宣言。但往往蜜月期并不长，此后的多次努力都因各种各样的因素被搁置和阻挠。有分析认为，外界对朝韩第三次最高领导人会晤能否取得成果抱有观望和怀疑态度。

曾经成功的首脑会晤

图片版权 Getty Images Image caption 2000年6月，时任韩国总统的金大中与时任朝鲜最高领导人的金正日在平壤举行会晤，这是朝鲜半岛分裂后的两国国家元首的首次会晤

70年前，朝鲜半岛分裂成南北两个国家。2000年和2007年，南北最高领导人曾有过意义重大的两次会晤，为朝鲜半岛的稳定与和平送来春风。

2000年6月，时任韩国总统的金大中与时任朝鲜最高领导人的金正日在平壤举行会晤，这是朝鲜半岛分裂后两国国家元首的首次会晤，双方双方签署了《北南共同宣言》，两位领导人同意进行互访，民间也实现了离散家属的互访。

图片版权 Getty Images Image caption 18年前的这一次会晤，把金大中送上了诺贝尔和平奖的领奖台。

18年前的这一次会晤，把金大中送上了诺贝尔和平奖的领奖台。

图片版权 Getty Images Image caption 当年卢武铉诚意十足，徒步跨越"三八线"后乘车前往平壤与金正日会谈。

7年后，时任韩国总统的卢武铉与金正日举行会晤。当年卢武铉诚意十足，徒步跨越"三八线"后乘车前往平壤与金正日会谈。那一年，两国签署了《北南关系发展与和平繁荣宣言》。

今年现任韩国总统文在寅早前在新年讲话中抛出橄榄枝，称愿意同朝鲜对话。朝鲜接招，并派代表团出席2018平昌冬奥会。

韩联社早前还称，朝鲜方面表示，如果对朝军事威胁消解以及朝鲜体制安全得到保障的话，朝鲜没有拥核理由。暖风吹过后，南北决定举行第三次最高首脑会谈。

正如中国外交部部长王毅所说："现在又到了检验各方是不是真心希望解决半岛核问题的关键时刻。"

从历史来看，外界对本次首脑会谈持观望态度有据可循："历史经验告诉我们，每当半岛局势出现缓和时，各种干扰就会如影随形，接踵而来。"王毅说。

未被遵守的承诺

2003年朝鲜决定放弃《不扩散核武器条约》，多轮六方会谈并未取得实质性进展。半岛局势一直笼罩在朝鲜的核武器试验阴霾下。

2009年，朝鲜退出六方会谈后将所有核武器调查人员驱逐出境，并扬言要重启核计划。这是对联合国批评朝鲜发射导弹的报复。

图片版权 Reuters/KCNA Image caption 金正恩视察核武器研究所“新制造氢弹”。

此后，一系列试图重启对话的努力都付诸东流。这也包括了2012年朝鲜发射另一枚导弹。两周前，朝鲜还和美国签订了"闰日协议"（Leap Day agreement） 协议（朝美协议）。

朝鲜说那是为了纪念建国之父金日成诞辰而发。到2017年朝鲜试验和发射导弹的决心一直未消停。联合国实施史上最严厉制裁，朝鲜用新一轮导弹试验作为回应。这又加剧了半岛的紧张局势。

来来回回的南北会谈

2014年，双方曾进行过努力举行高层会谈。时任韩国总统的朴槿惠与朝鲜的高层在板门店举行过会谈。相比较前两次的会谈成果，"举行离散家属团聚活动；停止互相中伤；就双方关心的话题继续协商"的协议显得微不足道。

据韩联社报道，当时，朝鲜关心韩国应推迟韩美联合军演到家属团聚活动之后。但韩国不让步。朝鲜还关心韩媒对其最高领导人金正恩的报道不满，希望其止步于此。但韩国依旧不让步，拒绝朝鲜要求。

同一年的仁川亚运会闭幕式上，朝鲜高层代表团也曾是坐上宾。当时双方高官举行了会谈，双方决定当年冬天举行第二次高层会谈。

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜派代表团参加2018韩国平昌冬奥会，代表团由运动员、官员及啦啦队组成。

但朝鲜对韩国民间团体的反朝传单一事不满。认为背后有韩国政府的支持，就拒绝了韩国第二次高层会谈的建议。韩国回击，说朝鲜"背信弃义"。

金正恩在2015年的新年贺词中提议如果条件成熟，双方应该进行首脑对话。韩国也态度积极。但当年8月，两名韩国士兵在非军事区被地雷炸成了重伤。韩方认为这是朝鲜而设。朝韩互射炮弹，半岛紧张局势升级。

同年8月底的一次对话使双方局面得到缓解。但12月的开城工业园区会谈谈崩。