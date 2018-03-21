四大兵法：大独裁者终身制指南

图片版权 Reuters Image caption 利比亚前领导人卡扎菲。卡扎非铁腕统治利比亚42年，最后的下场是被反叛力量杀掉。

让人民不起义、亲信不逼宫、对手不夺权有哪些战略战术？独裁者为什么绞尽脑汁争取终身掌权，不下台，是不愿还是不敢？

独裁到底什么意思？大多数专家会从一个简单定义入手：如果政体中不存在执政权的交替，那就是独裁。

目前，世界人口将近一半仍然是受非民主选举产生的领导人统治。这种领导人我们或许也可以称之为独裁者。

独裁者的共同点之一是，长期掌权，至少是长期，最好是终身。

回想2017年年末，世界目光聚焦穆加贝，津巴布韦执政时间最长的独裁统治者被逼宫。当时，大多数报道都集中关注他是怎样被赶下台的，至于他怎么能在台上坐那么久（37年），关注相对更少。

为什么那么多独裁者、强权专制领导人能够做到常年执掌大权、甚至终身在位呢？

秘诀？大多数人都有一本包括各种兵法在内的"生存指南"。在执政不同阶段随时参考，选用不同战略战术，巩固地位。

Image caption 左起：卡扎菲，希特勒，乌干达总统伊迪·阿明

控制人民

对普通百姓来说，糟糕的是，大独裁者生存指南的第一掌就是控制人民。或许你会假设，这意味着用暴力压制—折磨、杀害，但是，也有其它更加微妙的压制，以此防止人民行动起来、组织起来反政府。

当今世界，这通常意味着控制互联网。

确实如此，苏黎世大学教授格德斯（Anita Gohdes）认为，不要被所谓的推特革命说法所愚弄。虚拟世界中受益的通常是当局。

中国政府将其发展为一门特殊的艺术形式。格德斯说，"我认为，没有任何一个国家有中国那样的人力，控制、过滤互联网。中国是一个很有意思的例子，用的是回应性审查。局势越不稳定的时候，政府越有可能加强审查。"

Image caption 政治敏感时期，中国人广泛使用的微信上很多字词均会被屏蔽

控制对手

事实上，被人民起义推翻的独裁者寥寥无几。大独裁者的生存指南第二章是，如何控制一小撮精英。

如果独裁者想继续掌权，他必须确保让精英层中那些潜在对手高兴。纽约大学政治学教授麦斯基达（Bruce Bueno de Mesquita）举了朝鲜这个例子。

他说，"比如朝鲜，最关键的小圈子包括一些将军，几名家庭成员，一批高级公务员、特别是管钱的。算下来，总数也就在10几到100之间。"

允许腐败可以诱导他们忠心，因为他们越来越富有。如果怀疑他们不忠……那么可以指控他们腐败。 纽约大学政治学教授麦斯基达

还有，这些潜在对手的忠心也是可以用钱收买的。比如，把国库收来的税金、或者出口石油赚来的利润装入那些人的腰包，而不是投资在改善公共服务，比如医院。钦定挑选出来的那么几个人，得到的回报是豪车、或者豪宅。

这位教授还说，放行腐败不仅可以收买对手，对独裁者来说，这一招还有其它的妙处，"腐败这种体制的妙处在于，它只依赖于很少几个人。一方面，允许腐败可以诱导他们忠心，因为他们越来越富有。如果怀疑他们不忠……那么可以指控他们腐败。"

Image caption 操纵民主程序并不仅仅是往票箱里塞假票

利用民主程序

大独裁者还有另外一个"一箭双雕"的战术，把控制大众和控制精英结合在一起。生存指南第三章可能会令你吃惊，那就是民主程序--选举。

现在大多数国家都会搞投票、选举，但是独裁者通常操纵投票、选举。如今，操纵民主程序远远比往票箱里塞假票要复杂得多。

伦敦政治经济学院研究员克拉斯（Brian Klaas）说，"相当大的一部分选举中，独裁者都会通过既有程序让主要对手无法参与。一个很好的例子是马达加斯加2006年的选举。按规定，反对党候选人需要亲自来登记，但当时他流亡在国外，每一次试图返回马达加斯加，飞机落地前10分钟，总统都会下令关闭机场。"

那么，为什么独裁者还要走投票、选举这些过场呢？埃默里大学政治学教授甘地（Jennifer Gandhi）认为，因为这通常能给独裁者提供信息，搞清楚谁是支持者，谁是对手，他们都在哪儿。

最重要的是，"收获令人瞠目的高票支持，是要作秀，既是给国内人民群众看，也是给体制中的精英阶层看：任何反抗都是徒劳的。

这是显示强悍的一种方式，发出的信号是：在我们这一片儿，和政权同心同德才是唯一的出路。"

Image caption 穆加贝的问题是：他已经90岁了

终身制的红利

到目前为止，大独裁者的生存指南似乎表明，长期掌权好像并不难。监控人民群众，收买一小撮有影响力的精英，用投票选举显示自己的铁腕。

从某种程度上来看，这并没错。独裁者一旦掌权几年、握紧了权力杠杆之后，再想把他们搬走非常困难。

克拉斯还说，除此之外，独裁者自动选择下台的不利因素非常多、非常严重。"独裁者退休有很大风险。在非洲，1960年以来，下台的总统当中超过三分之一坐监狱、被放逐、或者被杀掉。

独裁者丢掉权力后出现的局面完全无法预测，这种情况下，他们的对手就有机会复仇了。"

一般来讲，大多数独裁者都会竭尽全力尽可能在权位上坚持到最后一分钟，无论结局将是怎样。考虑到其它选项，谁又不会这样做呢？

在非洲，1960年以来，下台的总统当中超过三分之一坐监狱、被放逐、或者被杀掉。 伦敦政治经济学院研究员克拉斯

这就意味着，大独裁者生存指南还应该有另外一章，建议独裁者保持良好的饮食结构、坚持锻炼。为什么呢？

用麦斯基达的话来说，因为还有另外一种特殊情况。一旦到了这一步，独裁者精心策划、构筑起来的忠诚很可能崩溃。

他说，所有已经执政多年的独裁者都无法逃避的问题是，他们会生病；别人会假想他们可能患了绝症；他们肯定会患上任何人都躲避不开的绝症：年纪越来越大、步步走向老朽。

这位教授认为，津巴布韦最后的局势就是这样。穆加贝的问题是，他已经超过90岁了。他身边的人终于明白了，以后想继续享受优厚待遇，穆加贝是指望不上了。再有，他们发现穆加贝开始培养妻子做接班人，他们自己还想接班呢！

不过，直到独裁者老到痴呆或者身患绝症，我们不应该低估他们要抓紧大权的决心。

为生存而战。这个逻辑可以用来诠释独裁者的所作所为。独裁者的为生存而战，也界定着—更多情况下是摧毁着—他统治的臣民的生活。

（本文根据牛津大学政治学教授詹姆斯·蒂利（James Tilley）主持的BBC广播4台节目“深度分析”整理而成）