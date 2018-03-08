图片版权 Getty Images Image caption 周群飞与赵薇

胡润研究院在“国际妇女节”当日公布2018年的《胡润全球白手起家女富豪》榜单，列出全球身家超过十亿美金的“白手起家”女富豪，102位上榜者中，中国女性占超一半，达64人，较2017年增加八人。

榜单头四名的女富豪均来自中国，由经营手机、笔电玻璃业务的“蓝思科技”创办人周群飞登上榜首。著名中国影星赵薇亦榜上有名，排第100位。

创办该研究院的胡润指出：“全球最成功的男企业家百强中，三成来自中国，而全球最成功的女企业家百强中，则有超过6成来自中国。”

“中国女企业家比男企业家要‘成功’一倍。”

中国“触屏女王” 全球前20女首富中唯一白手起家者

周群飞出身湖南农村、在深圳创业，乘着智能手机冒起的大势生产触摸屏，有“触屏女王”之称，几乎所有高端手机品牌均为“蓝思科技”的客户，包括苹果及三星。

周群飞现时身家达615亿人民币，较2017年增加了45%。

本周稍早，出身农村的周群飞亦登上了福布斯的富豪榜，在全球女性富豪榜中名列第16。该榜单显示，全球最富有的20名女富豪当中，只有周群飞一人，并非透过继承家业或婚姻获得财富。

榜上最年轻的十亿美元女富豪，则为美国芝加哥医疗科技公司Outcome Health的沙德拉.阿加瓦尔，现年仅33岁。在榜上十名45岁或以下的女富豪中，其余九人均来自中国。

哪些中国城市最盛产“白手起家”女富豪？

在《2018年胡润全球白手起家女富豪榜》中，前十名有五人来自中国，前50名则有28人来自中国。

周群飞位居榜首，第二至四名则为龙湖地产主事者吴亚军、富华国际董事长陈丽华，以及玖龙纸业董事长张茵。

从中国白手起家十亿美金女富豪的城市分布来看，北京15人上榜位列第一，深圳7人上榜位列第二，上海6人上榜位列第三，佛山、杭州、香港各4人上榜并列第四。

榜单上的102位女富豪，来自15个不同国家。以城市划分的话，数量排前六的城市均位于中国，依次为北京、深圳、上海、佛山、杭州及香港。

其他亚洲国家表现如何？

图片版权 Getty Images Image caption 阮氏芳邵2011年创办航越捷廉，仅五年时间就在越南达到30%的市占率

亚洲地区共有70位白手起家十亿美元女富豪。在今年首次上榜的十亿美元女富豪中，以越南廉航越捷（VietJet）总裁阮氏芳邵（Nguyen Thi Phuong Thao）身家最为丰厚。

而在人口仅次于中国的印度，则只有一名女性登上此榜，即印度医药企业百康（Biocon）主席、现年64岁的基兰.玛兹穆达-肖（Kiran Mazumdar-Shaw ）。