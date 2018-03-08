敌意加重：CIA警告中国对美扩大影响和渗透

图片版权 AFP Image caption 美国中央情报局发出警告提醒说，中共当局指使资助大学和政策研究机构换取对学术研究的控制。

美国中央情报局的秘密报告详细地介绍了中国在美国施加影响的行动，指中国利用经济刺激手段影响美国机构。

美国一家保守派政治新闻网站《华盛顿自由灯塔》得到该报告当中的非保密内容显示，美国中央情报局发出警告提醒说，中共当局指使资助大学和政策研究机构换取对学术研究的控制。

报告说，中国利用这种策略奖励那些支持中国的观点，迫使西方学术出版和学术会议进行自我审查。中国经常对那些批评中国的学者拒发签证，鼓励研究中国的学者自我审查以取得进入中国的机会，因为进入中国对他们的研究至关重要。

美国中情局报告发出的同时，越来越多的美国国会议员和情报官员发出呼吁要求对中国在美国大学校园的活动进行调查。中情局拒绝对上述报告作出评论。

孔子学院/微信

上月联邦调查局局长克里斯托弗·雷在国会参院情报委员会说联邦调查局正在对数十所孔子学院进行调查，目前美国各地100所大学里都有孔子学院。

图片版权 Twitter Image caption 今年初有报道说，美国总统特朗普的女婿贾里德·库什纳因为同媒体大亨默多克前妻邓文迪的友谊而受到美国官员警告，他们担心邓文迪会利用这个关系帮助中国。

上月来自佛罗里达州的美国参议员，美国国会及行政部门中国问题委员会主席卢比奥呼吁佛罗里达的5所有孔子学院的教育机构结束同孔子学院的合作。他对《华盛顿自由灯塔》发表声明说，北京利用美国学术自由向未来的领袖灌输亲中国观点。

《华盛顿自由灯塔》报道说，中国教育部下属的“汉办”负责管理的孔子学院是北京大外宣的一部分，中国政府为此每年投入大约100亿美元。

中情局认为，中国宣传部门每年投入亿万美元（2016年为68亿美元）“建造具有国际影响的媒体机构增加中国影响力”。中国在美国的国家媒体机构雇人传播共产主义宣传，他们很少作为外国代理人登记注册。其中有些人为北京的情报机构服务。

中情局的报告还例举中国的社交媒体“微信”，说微信被用来为中国政府进行间谍活动。中国的社交媒体平台微信拥有超过10亿用户，并且进入美国资本市场融资。但同时美国的社交媒体公司却被禁止进入中国市场。

Image caption 蓬佩奥指中国间谍对美国的威胁"不比俄罗斯小"

中美全面对抗？

今年1月底美国中情局局长在采访中对BBC记者说，虽然俄罗斯干预西方国家的情况值得关注，但也要警惕中国的干预。

中情局局长蓬佩奥认为中国在渗透西方国家花的精力不下于俄罗斯。另外中国比俄罗斯拥有更多的资源去做自己想做的事情， “全美国都必须更有效地抗衡中国，令它不能悄悄地影响世界。”

1月19日在美国国防部公布的最新国防报告中，国防部长马蒂斯说中国和俄罗斯对美国的威胁已经超越了恐怖主义的威胁。

中国媒体报道说，进入2018年以来，美国不断对中国释放挑衅和对抗信息，挑起中美仇恨，炒作"间谍"事件。有评论甚至认为这是美国在为同中国全面对抗做准备。