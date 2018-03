三八国际妇女节 它的前世今生超出你我想象

图片版权 Getty Images Image caption 意大利男人在三八妇女节时会给女友送含羞草。缘由不详,据信始自第二次世界大战后的罗马。

从“你咋那么三八?”到“女神节给你的她买什么?”记忆所及,诸如此类的字眼每年三月八日前后都会如潮水般充斥各种媒体,社交媒体兴起后,围绕三八国际妇女节的各种创意愈发缤纷。

正式描述是,国际妇女节纪念女权运动,也借此机会庆祝妇女在政治、经济和社会等领域的贡献及成就。

但是,多少人真的去翻百科查史料搞清楚为什么一年365天里就着一天被选中、被人为赋予特殊意义、被大部分国家认可并认真庆祝呢?妇女节为什么冠以“国际”?为什么是“节”而不是“日”?

既然妇女节已经有一个多世纪的历史,难道地球上的男人从来没有自己的节日?

正值“三八”,大家一起来涨点知识。

1.来胧去脉

今天人们耳熟能详的“三八国际妇女节”是从国际劳工运动派生出来的,英文是International Women's Day,也可以翻译成“国际妇女节/日”,“国际女性节/日”。

种子是在1908年播下的。那年,15000多名女性在美国纽约集会游行,主要目的包括抗议资本家雇主盘剥女工,要求缩短工时、提高工资,还有争取女性选举投票权。

那场大游行之后,美国社会主义党(Socialist Party of America,SPA)于 1909年宣布设立“全国妇女日”(National Women's Day)。

1911年3月25日,纽约三角内衣厂火灾致140多名女工丧生, 震惊美国,导致后来一系列社会改革和劳工法改革,同时也成为美国女权运动发展的重要契机。

后来,女权运动史上一位重要人物,德国妇女运动领袖克拉拉·蔡特金(Clara Zetkin)提议把美国的全国妇女日升级为国际妇女节。蔡特金在1910年哥本哈根举行的国际劳动妇女大会上提出了这个倡议,来自17个国家的100名女代表一致同意。事情就这样定了。

1911年3月19日,在奥地利、丹麦、德国和瑞士的女性首次集会游行庆祝“三八妇女节”。德国各地也举行了争取选举权的集会。

严格说来,2018年过的是第107个国际妇女节。

图片版权 TOPICAL PRESS AGENCY Image caption 德国女权运动先驱克拉拉·蔡特金被认为是“三八国际妇女节”之母。

妇女节的“国际性”最初几十年都处于很容易被挑战的地位,直到1975年情况才改变。那年,联合国(UN)开始庆祝三八妇女节,等于为三八国际妇女节的国际地位盖了个官印戳。

后来,联合国又决定每年的三八节庆祝应该有一个具体明确的主题。于是,从1996年开始,联合国的国际三八妇女节庆祝就有了年度主题,1996年的主题是“庆祝过去,规划未来”(Celebrating the past, Planning for the Future)。

三八妇女节是从欧洲劳工运动的土壤里长出来,根子上一直有政治基因,所以每年这一天总有一些地方会有罢工或示威活动,抗议对女性的歧视和不公平,提高公众的性别平等、平权意识。

2. 为什么是3月8日?

蔡特金当年提出全世界妇女应该有自己的节日,但没有固定日期。3月8日正式成为国际妇女节,是在1917年。

1917年3月8日(儒略历2月23日),因食品短缺和工厂环境恶化爆发的圣彼得堡大罢工持续了三、四天,沙皇逊位,俄罗斯帝国杜马成员成立临时政府,并赋予女性选举投票权,史称“二月革命”,成为俄国“十月革命”的序幕。当时很多女工参加了大罢工,要求“面包与和平”,要求选举权。

这样,公历3月8日后来就被定为国际妇女节。

3.有没有国际男人节?

有的,11月19日。不过,国际男人节的历史短得多,1990年代才开始;地位也低得多,联合国没有背书。

但是,仍旧有60多个国家庆祝“11·19国际男人节”,英国是其中一个。

英国男人节的重点包括成年和未成年男性的健康关注、改善男女性别关系、推动男女平等、礼赞男性模范榜样。2017年的男人节主题是“礼赞男人和男孩”。

图片版权 AFP Image caption 2012年10月,伦敦的议会广场再现当年争取女性投票权的场景

4. 妇女节怎么过?

国际妇女节在很多国家是法定公共假日,包括俄国、阿富汗、安哥拉、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、布基纳法索、柬埔寨、古巴、格鲁吉亚、几内亚比绍、厄立特里亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、老挝、摩尔多瓦、蒙古、尼泊尔、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌干达、乌克兰、乌兹别克斯坦、越南、赞比亚等。

在中国、马其顿、马达加斯加,三八妇女节属于部分公民放假的节日,女性享受一天或半天法定公假,但政府只是建议,并不强迫,雇主可以选择执不执行。

在保加利亚、克罗地亚、罗马尼亚、智利、波黑、喀麦隆等地,妇女节不是法定公假,但得到普遍认可,按照惯例男性在那一天要送花给女性朋友、母亲、妻子、女儿、祖母、女同事等。保加利亚和罗马尼亚等国家,妇女节的地位等同于母亲节,也会送小礼物。

在意大利,三八妇女节那天有送含羞草的习俗,起源不详,但据信是第二次世界大战后从罗马开始的。

英美不过节

三八国际妇女节源自劳工运动,跟苏俄和共产主义有历史渊源关系。

图片版权 AFP Image caption 土耳其的三八妇女节,妇女们会上街抗议示威,争取妇女权益。

美国官方不庆祝三八国际妇女节,但3月8日是女性的节日,而且每年三月是“女性历史月”(Women's History Month),总统也要在三月发表讲话,礼赞美国女性的各种成就。

英国和英联邦里的澳大利亚、新西兰、加拿大等都官方不庆祝三八国际妇女节,但女性权益团体会在这一天前后组织活动。这些女权运动先驱国家,女王是国家元首,已经有了两位女首相,一个普遍看法是认为专门为妇女定一个节日,反而带着歧视意味,或者暗示女性地位低下。

中华民国政府在1924年正式承认三八妇女节。国民党中央执委会关于“三八节是国际妇女日”的指示发表在1924年3月5日的广州《民国日报》社论版。当时国民党和共产党正处于国共合作“蜜月期”。

1924年2月下旬,在国民党中央妇女部干部会议上,何香凝提议在广州举行庆祝“三八”国际妇女节大会,由中央妇女部负责出面发起集会和游行示威,会后何香凝承担了纪念活动的筹备事宜。

1924年3月3日,广州执信学校作了题为“国际妇女节之性质”的专题讲演,介绍妇女节的历史与意义,正式把国际妇女节概念引进中国。那年广州的三八妇女节庆祝活动,中国共产党也参加了。

1949年中国共产党建制后,正式确定3月8日为国际妇女节,是部分公民享受公假的节日。台湾1994年前三八妇女节一直是法定节日,但1991年妇女节假期跟儿童节合并,理由是 妇女可以利用这天假期在家照顾放假的儿童。1998年这天假期彻底取消。

按照中国网民的说法,三八从工会发福利、女职工放半天假,官方庆祝活动照旧,但争取女性社会地位提高的内涵则淡化,变相成为商家用来尽力促销的商机。

图片版权 EPA Image caption 2018年3月8日,西班牙“女权主义罢工”,抗议性别歧视和性骚扰。

5.2018年妇女节怎么过?

这是第107个国际妇女节,主题是“再接再厉”(#PressForProgress)。

2017年被认为是属于全球女性的,在世界女权运动史上写下重要一笔的一年。全世界千百万女性共同经历了几件大事,从特朗普当选美国总统,到好莱坞名流性侵丑闻曝光启动的#MeToo,女权运动重振旗鼓之势俨然。

2018年的三八妇女节正是总结战果、温故知新、展望未来的时间点。

不过,历年来也不乏跟主流并不完全吻合的声音。

1942年,左翼作家丁玲在延安《解放日报》上发表《三八节有感》,文中写道:“妇女”这两个字,将在什么时代才不被重视,不需要特别的被提出呢?"

七十多年后,各种社交媒体和网络平台无比发达,妇女节过了一百多次,还是有这样的感慨:什么时候社会才不再需要为妇女特设一个节日,来推动消除性别歧视、推动男女平等、庆祝女性在各个领域的成就?

英国一份地位较高的杂志,介绍一位女性数学家的杰出成就,标题里出现“世界最伟大的女数学家”字样,引发热议。

批评者认为这个“女”字暗示了双重标准,如果按统一标准衡量她可能不如男性。

还有观点认为,性别只有在涉及性别问题的讨论中才有相关性,否则不必提及;科学家的成就高低,跟性别没有必然关联。

按照这个思路,“女性比例”成为历史似也可以成为女权运动奋斗的一个目标。