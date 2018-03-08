三八国际妇女节 它的前世今生超出你我想象

图片版权 Getty Images Image caption 意大利男人在三八妇女节时会给女友送含羞草。缘由不详，据信始自第二次世界大战后的罗马。

从“你咋那么三八？”到“女神节给你的她买什么？”记忆所及，诸如此类的字眼每年三月八日前后都会如潮水般充斥各种媒体，社交媒体兴起后，围绕三八国际妇女节的各种创意愈发缤纷。

正式描述是，国际妇女节纪念女权运动，也借此机会庆祝妇女在政治、经济和社会等领域的贡献及成就。

但是，多少人真的去翻百科查史料搞清楚为什么一年365天里就着一天被选中、被人为赋予特殊意义、被大部分国家认可并认真庆祝呢？妇女节为什么冠以“国际”？为什么是“节”而不是“日”？

既然妇女节已经有一个多世纪的历史，难道地球上的男人从来没有自己的节日？

正值“三八”，大家一起来涨点知识。

1．来胧去脉

今天人们耳熟能详的“三八国际妇女节”是从国际劳工运动派生出来的，英文是International Women's Day，也可以翻译成“国际妇女节/日”，“国际女性节/日”。

种子是在1908年播下的。那年，15000多名女性在美国纽约集会游行，主要目的包括抗议资本家雇主盘剥女工，要求缩短工时、提高工资，还有争取女性选举投票权。

那场大游行之后，美国社会主义党（Socialist Party of America，SPA）于 1909年宣布设立“全国妇女日”（National Women's Day）。

1911年3月25日，纽约三角内衣厂火灾致140多名女工丧生， 震惊美国，导致后来一系列社会改革和劳工法改革，同时也成为美国女权运动发展的重要契机。

后来，女权运动史上一位重要人物，德国妇女运动领袖克拉拉·蔡特金（Clara Zetkin）提议把美国的全国妇女日升级为国际妇女节。蔡特金在1910年哥本哈根举行的国际劳动妇女大会上提出了这个倡议，来自17个国家的100名女代表一致同意。事情就这样定了。

1911年3月19日，在奥地利、丹麦、德国和瑞士的女性首次集会游行庆祝“三八妇女节”。德国各地也举行了争取选举权的集会。

严格说来，2018年过的是第107个国际妇女节。

图片版权 TOPICAL PRESS AGENCY Image caption 德国女权运动先驱克拉拉·蔡特金被认为是“三八国际妇女节”之母。

妇女节的“国际性”最初几十年都处于很容易被挑战的地位，直到1975年情况才改变。那年，联合国（UN）开始庆祝三八妇女节，等于为三八国际妇女节的国际地位盖了个官印戳。

后来，联合国又决定每年的三八节庆祝应该有一个具体明确的主题。于是，从1996年开始，联合国的国际三八妇女节庆祝就有了年度主题，1996年的主题是“庆祝过去，规划未来”（Celebrating the past, Planning for the Future）。

三八妇女节是从欧洲劳工运动的土壤里长出来，根子上一直有政治基因，所以每年这一天总有一些地方会有罢工或示威活动，抗议对女性的歧视和不公平，提高公众的性别平等、平权意识。

2. 为什么是3月8日？

蔡特金当年提出全世界妇女应该有自己的节日，但没有固定日期。3月8日正式成为国际妇女节，是在1917年。

1917年3月8日（儒略历2月23日），因食品短缺和工厂环境恶化爆发的圣彼得堡大罢工持续了三、四天，沙皇逊位，俄罗斯帝国杜马成员成立临时政府，并赋予女性选举投票权，史称“二月革命”，成为俄国“十月革命”的序幕。当时很多女工参加了大罢工，要求“面包与和平”，要求选举权。

这样，公历3月8日后来就被定为国际妇女节。

3．有没有国际男人节？

有的，11月19日。不过，国际男人节的历史短得多，1990年代才开始；地位也低得多，联合国没有背书。

但是，仍旧有60多个国家庆祝“11·19国际男人节”，英国是其中一个。

英国男人节的重点包括成年和未成年男性的健康关注、改善男女性别关系、推动男女平等、礼赞男性模范榜样。2017年的男人节主题是“礼赞男人和男孩”。

图片版权 AFP Image caption 2012年10月，伦敦的议会广场再现当年争取女性投票权的场景

4. 妇女节怎么过？

国际妇女节在很多国家是法定公共假日，包括俄国、阿富汗、安哥拉、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、布基纳法索、柬埔寨、古巴、格鲁吉亚、几内亚比绍、厄立特里亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、老挝、摩尔多瓦、蒙古、尼泊尔、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌干达、乌克兰、乌兹别克斯坦、越南、赞比亚等。

在中国、马其顿、马达加斯加，三八妇女节属于部分公民放假的节日，女性享受一天或半天法定公假，但政府只是建议，并不强迫，雇主可以选择执不执行。

在保加利亚、克罗地亚、罗马尼亚、智利、波黑、喀麦隆等地，妇女节不是法定公假，但得到普遍认可，按照惯例男性在那一天要送花给女性朋友、母亲、妻子、女儿、祖母、女同事等。保加利亚和罗马尼亚等国家，妇女节的地位等同于母亲节，也会送小礼物。

在意大利，三八妇女节那天有送含羞草的习俗，起源不详，但据信是第二次世界大战后从罗马开始的。

英美不过节

三八国际妇女节源自劳工运动，跟苏俄和共产主义有历史渊源关系。

图片版权 AFP Image caption 土耳其的三八妇女节，妇女们会上街抗议示威，争取妇女权益。

美国官方不庆祝三八国际妇女节，但3月8日是女性的节日，而且每年三月是“女性历史月”（Women's History Month），总统也要在三月发表讲话，礼赞美国女性的各种成就。

英国和英联邦里的澳大利亚、新西兰、加拿大等都官方不庆祝三八国际妇女节，但女性权益团体会在这一天前后组织活动。这些女权运动先驱国家，女王是国家元首，已经有了两位女首相，一个普遍看法是认为专门为妇女定一个节日，反而带着歧视意味，或者暗示女性地位低下。

中华民国政府在1924年正式承认三八妇女节。国民党中央执委会关于“三八节是国际妇女日”的指示发表在1924年3月5日的广州《民国日报》社论版。当时国民党和共产党正处于国共合作“蜜月期”。

1924年2月下旬，在国民党中央妇女部干部会议上，何香凝提议在广州举行庆祝“三八”国际妇女节大会，由中央妇女部负责出面发起集会和游行示威，会后何香凝承担了纪念活动的筹备事宜。

1924年3月3日，广州执信学校作了题为“国际妇女节之性质”的专题讲演，介绍妇女节的历史与意义，正式把国际妇女节概念引进中国。那年广州的三八妇女节庆祝活动，中国共产党也参加了。

1949年中国共产党建制后，正式确定3月8日为国际妇女节，是部分公民享受公假的节日。台湾1994年前三八妇女节一直是法定节日，但1991年妇女节假期跟儿童节合并，理由是 妇女可以利用这天假期在家照顾放假的儿童。1998年这天假期彻底取消。

按照中国网民的说法，三八从工会发福利、女职工放半天假，官方庆祝活动照旧，但争取女性社会地位提高的内涵则淡化，变相成为商家用来尽力促销的商机。

图片版权 EPA Image caption 2018年3月8日，西班牙“女权主义罢工”，抗议性别歧视和性骚扰。

5．2018年妇女节怎么过？

这是第107个国际妇女节，主题是“再接再厉”（#PressForProgress）。

2017年被认为是属于全球女性的，在世界女权运动史上写下重要一笔的一年。全世界千百万女性共同经历了几件大事，从特朗普当选美国总统，到好莱坞名流性侵丑闻曝光启动的#MeToo，女权运动重振旗鼓之势俨然。

2018年的三八妇女节正是总结战果、温故知新、展望未来的时间点。

不过，历年来也不乏跟主流并不完全吻合的声音。

1942年，左翼作家丁玲在延安《解放日报》上发表《三八节有感》，文中写道：“妇女”这两个字，将在什么时代才不被重视，不需要特别的被提出呢？"

七十多年后，各种社交媒体和网络平台无比发达，妇女节过了一百多次，还是有这样的感慨：什么时候社会才不再需要为妇女特设一个节日，来推动消除性别歧视、推动男女平等、庆祝女性在各个领域的成就？

英国一份地位较高的杂志，介绍一位女性数学家的杰出成就，标题里出现“世界最伟大的女数学家”字样，引发热议。

批评者认为这个“女”字暗示了双重标准，如果按统一标准衡量她可能不如男性。

还有观点认为，性别只有在涉及性别问题的讨论中才有相关性，否则不必提及；科学家的成就高低，跟性别没有必然关联。

按照这个思路，“女性比例”成为历史似也可以成为女权运动奋斗的一个目标。