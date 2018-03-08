BBC记者梳理现代女性抗争八大实例

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周四（3月8日）迎来了国际女性节日，中国习惯上称“三八妇女节”。

今天，BBC各地区的女性记者为你整理了世界不同地区的现代女性为争取同等权益，反对歧视的一些实例。

米兔表情包（BBC 东亚地区女性记者林琳）

当全球刮起一场浩浩荡荡的反对性侵的#MeToo（我也是）活动之际，中国北航女生也掀起中国高校反性侵联署。

北京航空航天大学博士罗茜茜，在微博上实名举报该校教授陈小武持续性骚扰多名女学生，引发中国网络热议，文章在一天之内已获300万阅读量。

这次曝光行动，促使北航暂停有关副教授的职务，调查事件。

罗茜茜举报后，有女权组织在网上呼吁其他女性响应，向自己的母校发信要求“加快建立校园性骚扰防范机制”。

然而，由于种种原因#MeToo这股旋风在中国好像没有形成气候。一些当局还警告学生以及女权人士不要把事情闹大，有关帖子被删，在社交媒体上出现的#MeToo也受到审查。

但是，具有创意的中国女性并没有就此放弃，她们利用这两个英文字的谐音，创造了两个表情包来绕过当局的封锁，形成了米、兔表情包。

巾帼百名

巾帼百名是BBC推出的一个长期节目。每年该节目选出全球100个最具影响力的女性， 用视频、文字、采访等各种形式讲述她们的事迹和故事。

在三八节这天，巾帼百名挑选了来自英国和全球的一些能带给你鼓舞的女性故事。

你可以在Instagram 以及Facebook(脸书)上看到这些故事与对话，你可以搜索 BBC 100 Women(巾帼百名)。

机舱反抗（BBC俄罗斯女性记者尼娜）

去年9月，俄罗斯航空公司的2名空姐起诉俄航歧视。这2名空姐已分别在俄航工作了6年和19年，但是2016年夏天她们的工资却减少了30%。

当她们质问老板时被告知因为她们的体形过大，已经超过了俄航空姐的体形标准。

因此，她们被从原来飞迈阿密的长线上撤下来，改飞俄国国内的短途夜班航线，目的是要让“没人能看得见她们”。

因为在俄国，女性应该年轻、苗条、性感才能取得成功。

这两名空姐把俄航告上了法院，但第一轮输了，但最后她们赢得了上诉。还获得了5000卢布的象征性赔偿。

虽然钱不多，但她们感到高兴。因为自己的抗争还迫使俄航从有关规定中取消了有关形体大小的条文。

分享关键数据（拉丁及加勒比海女性编辑凡妮莎）

在拉美文化中，男人阳刚，女人漂亮最重要。因此，在拉美社会，选美和整容都非常流行。

因为对许多女孩子来说，通过选美能够出人头地也是一种不错的选择。

以往的选美比赛中，参选者似乎不介入政治话题，尽管美女们在作个人陈述时也表达“世界和平”这样的愿望和主题。

但10月份在秘鲁的世界小姐大赛中，当参选人站在舞台中央报出的不是自己的三围尺寸，而是多少名受害的姐妹数据，多少百分比的女性曾在大街上受到过骚扰时，的确让人大吃一惊。

虽然事前组织者知道选美小姐的陈述，但观众对此还是感到非常意外。除少数人认为用选美平台做这样的宣传并不合适以外，大多数还是支持这一运动的。

人们还在社交媒体上发起了#MisMedidasSon(三围数据，只不过它不是自身的三围数据，而是女性受性侵、杀害等数据)。

海报女郎形象改变 （萨拉，巾帼百名记者）

上月发生在美国佛罗里达校园的枪击惨案令整个社区悲愤和震惊。

一名18岁的少女代表整个社区向美国总统特朗普提问。她问特朗普每年从美国全国步枪协会能得到多少钱。

她说，其实她已经知道这个问题的答案，有3000万美元。她说如果把2018年一个半月之内枪击死亡的受害者都加起来，除以3000万美元，相当于每名受害人5800美元。

她问特朗普，“你认为这些人就值这些钱吗？”

这名女孩子叫艾玛，她是一名拉丁裔的双性恋者。自从特朗普上台后艾玛感觉和许多人一样属于“弱势群体”。

然而，她对特朗普的尖锐言辞让人们对她刮目相看。

艾玛队BBC说，“有一天你会从教科书中读到这个运动”，“你要么是屠杀这些儿童，或者你可以拯救她们”。

直呼其名（中东女性记者阿米迪）

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在阿富汗文化中，女性的地位卑微。她们的名字只有家人和亲属才知道。特别是在公众场合，直呼一个女性的名字是禁忌。

在阿富汗的许多地方，如果让外人知道家里女性例如母亲、姊妹、妻子、女儿的名字，对家里的男性来说则是一种耻辱。

在阿富汗，无论是婚礼请柬、墓碑等需要写名字的时候，如果是女性，她们的名字都会被省去。通常人们会以某某的女儿、母亲、妻子等来称呼。

然而，去年阿富汗女性在网上开展了一场叫我名字的运动（#WhereIsMyName），她们希望打破这种陈规旧习，让女性有自己的身份。

口红反叛（南亚女性记者阿雅）

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印度妇女在炎热的夏季发起了一场反抗活动。起因是一部描写小镇女性梦想与欲望的影片遭到禁演。电影审查机构说，这部电影太“女性化”，还有“许多性镜头”，“色情语言”，“骂人话”等。

这部印地语的影片叫《我罩袍下的口红》（Lipstick Under My Burkha）。通过抗争，这部片子终于通过了电影审核委员会（虽然有一些镜头遭到删减）的审查。

不但如此，他们还发起了一场口红反叛活动。她们制作了一个新的海报，海报中是一位女性握拳的手，但手的中指则用一只口红来取代。参与该片的女演员们都在网上贴出了类似的照片，并发起了#口红反叛（#LipstickRebellion)活动。

在电影上演的一个多月期间，不但是演员还有许多公众都参与了进来，向父权制竖起中指。

不要再与强暴你的人结婚（阿拉伯女性记者阿尔玛）

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在阿拉伯文化中，如果女性受到强奸，家人认为是一种耻辱。发生了这种事，家人一般都极力掩盖这种丑闻，所谓家丑不外扬。

而且，一些阿拉伯国家的法律是，如果强奸者愿意与受害人结婚的话还可以免受惩罚。

但是，去年夏天，突尼斯、黎巴嫩和约旦废除了有关法律。这是当地的活动人士多年奋斗的结果。

在黎巴嫩，人们把白色的婚纱挂在棕榈树上以示对该法律的抗议。

埃及在1999年就废除了该项法律，但在其他的阿拉伯国家变化却非常缓慢。

因此，在一年之内有3个国家这样做了，确实是一个分水岭般的时刻。

停止汽车站暴力（非洲女性记者艾比盖尔）

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2017年7月，3名男子因为在一个公共汽车站抢劫、强奸一名女性乘客被判死刑。该名女子就因为穿了一件超短裙而受到了如此的强暴。

这一判决不仅对肯尼亚，乃至整个非洲都具有重大意义。

在肯尼亚女性在公共汽车站经常受到暴力抢劫和性侵，同时女性也是使用公共交通的主要人群。

2014年11月，数百人涌上内罗毕街头抗议对女性的性暴力犯罪。这一抗议具有历史性意义，抗议者发起了#我有选择穿衣权利（#MyDressMyChoice）的运动，并随后演变成了一场全球性的活动。

肯尼亚的判决向全非洲发出了强烈的信号，不能侵犯女性的权益。

帮助发起这一活动的肯尼亚女性娜奥米说，她为自己支持这一活动感到荣耀。

“最重要的是，我能在有生之年看到公正。”