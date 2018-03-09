图片版权 Reuters Image caption 两名刚结束访朝的韩国官员将金正恩的口信转达给特朗普

朝鲜领导人金正恩史无前例地向美国总统递出橄榄枝，邀请特朗普举行会谈，特朗普已表态接受。而作为朝鲜半岛问题重要相关方的中国被排除在议程之外。

两名刚结束访朝的韩国官员将金正恩的口信转达给特朗普，并称金正恩已同意叫停核试验与导弹试验，且“致力于无核化”。

中国对此表示了欢迎。9日例行记者会上，发言人耿爽称“接下来的关键，是各方积极呼应，形成合力，共同把半岛局势重新纳入和平稳定的轨道，把半岛核问题重新纳入对话解决的轨道”，“中方也愿意继续为此发挥积极的作用”。

中国领导人习近平9日同美国总统特朗普就朝鲜局势通了电话。中国官媒消息透露，习近平赞赏特朗普政治解决朝鲜半岛问题的积极意愿，称“希望各方能多释放一些善意”。特朗普则表示，“十分感谢并高度重视中方在朝鲜半岛问题上的重要作用”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年3月9日

韩国总统文在寅表示这是“和平路上的里程碑”。他称“如果韩朝领导人会面后特朗普与金正恩见面，朝鲜半岛完全无核化将会正式步入轨道”。

特朗普表示，虽然已有“重大进展”，但在达成牢固的协议之前，制裁仍会继续生效。

朝鲜目前尚未对本周事态进展发表官方立场。

白宫发言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders ）称双方会面的时间与场所“待定”。

但有分析人士认为，此类首脑会谈一般是多年外交精心努力的结果，这种突然决定的谈话会达成何种成果仍有待观察。

图片版权 AFP Image caption 金正恩本周曾举行晚宴招待访朝的韩国官员。

朝美直接接触后中国的角色

有专家认为，中国参与的制裁对朝鲜态度转变起到了关键作用。但朝美开始接触后，中国可以发挥的作用将十分有限。

图片版权 PA Image caption 朝鲜在平昌冬奥会期间展开“魅力外交”。

中国时事评论员邓聿文对BBC中文表示，朝鲜愿意同美国会谈，一方面是因为自己的核武器开发已经告一段落，但最重要的是国际社会的制裁起到了作用，没有中国和美国的参与制裁达不到这个效果，但中国没有发挥直接作用。

香港岭南大学亚太研究中心主任张泊汇也指出，中国对朝鲜的制裁对此起到了关键作用，从这个角度讲中国是参与者。但未来中国或许无法掌握、甚至提前了解美朝谈判内容，可能会被“边缘化”。

清华-卡内基全球政策中心主任韩磊（Paul Haenle）表示，中国会乐于见到本周以来半岛问题的进展。但是，过去中国一直尝试担当的“调停者”角色目前改由韩国负责，中国“大多时候被排除在外”，对此可能感到不满意。未来不论事态如何发展，北京仍会希望在最终结果上有一定程度的发言权与影响力。

中国的担心与受益

邓聿文认为，中国目前地位尴尬。中国一边配合美国制裁朝鲜，同时为避免朝鲜出现动荡，也在对朝进行人道主义援助，但美朝“都不领情”。朝鲜对中国支持制裁不满，避开中国直接同美国沟通。另一方面，美国一旦看到中国对朝影响力下降，未来就可能不再有求于中国。

图片版权 Getty Images Image caption 韩美联合军演一直是朝鲜面临的挫折之一。

朝鲜明确提出，消除对朝军事威胁与保障体制安全是无核化的先决条件。张泊汇表示，这是中国接下来可以参与的部分。“如果朝鲜觉得美国提供的安全保障不够，中国可以进行补充”。但他也指出，朝鲜“有可能根本不需要中国”，且朝鲜对中国的不信任也是一个问题。

张泊汇表示，中国担心的问题在于，美国和朝鲜可能在谈判过程中做出不利于自己的决定，且朝鲜是中国的“战略屏障”，中国无法确定朝鲜半岛走向会如何影响其国家安全利益。

但他同时指出，“中国不发挥作用不是什么问题”。“朝鲜问题得到解决对中国整体是有利的，因为中国承受来自美国的压力会变小，中美关系会更稳定，中韩关系也会得到改善，对东北亚各方都是好事”。

其他各方反应

图片版权 AFP Image caption 板门店是过去一系列重大会谈的举行地。

将于4月与金正恩见面的韩国总统文在寅表示，特朗普与金正恩的会面“将是朝鲜半岛实现和平的里程碑”。

俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）指出，这一进展是“正确方向上的一步”。“这不应仅是一场会议，而应该开辟一条恢复成熟外交进程以解决朝鲜核问题的新道路”。

日本则表示谨慎乐观。日本首相安倍晋三表示，日本会“继续对朝鲜施加最大压力，直到朝鲜采取具体行动实现无核化”，并称希望在金正恩之前与特朗普会面。

朝鲜的承诺

金正恩已准备好与美国总统会面

朝鲜“致力于无核化”

朝鲜将叫停核试验与导弹试验

朝鲜理解美韩联合军演“必须继续”

BBC驻首尔记者劳拉·比克（Laura Bicker）表示，需要注意到朝鲜目前没有承诺彻底放弃核武器，外界也尚不清楚朝鲜到底要求了什么作为回报。