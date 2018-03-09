疑遭暗杀 前俄国间谍斯克里帕尔的双面人生

图片版权 AFP Image caption 斯克里帕尔怀疑被毒害前数天，有监控镜头摄得他在萨利斯伯里一家商店购物。

2004年12月莫斯科，俄国联邦安全局（FSB）的人员拘捕一名刚从英国回到俄罗斯情报总局（GRU）前特工，那人就是斯克里帕尔（Sergei Skripal）。

他向来都有外游的习惯，大多到西班牙和马尔他，从没有跟同事谈及自己到访英国的事。但俄罗斯传媒报道，俄国的情报组织调查斯克里帕尔已经有一段时间。他们想知道：这名前特工是否已经变节，为外国政府提供俄国的机密情报。

调查最后发现，这名曾被誉为“爱国者”的俄国前特工早在1995年已经变节，多次跟英国驻莫斯科的外交官员和军情六处（MI6）特工见面，为英国政府效力。

不是“一般典型的间谍”

前情报总局少将马廖万基 （Valery Malevany）认为，斯克里帕尔当时落入典型的“美人计”，因而变节。

斯克里帕尔受审时，承认他变节时仍然是情报总局的特工。控方当时又指，斯克里帕尔出任俄国驻西班牙军事联络员期间，开始为军情六处效力。

他从情报总工位置退休后，曾转职外交部，最后转至莫斯科地方政府工作。他的一名前同事伊万诺夫（Oleg Ivanov）形容， 斯克里帕尔不是“一般典型的间谍”。他跟BBC说，他是上世纪九十年代的产物：“苏联解体了，但意识形态还保留下来。”

斯克里帕尔曾在俄罗斯军队服役，受训成为空降兵，据报他获录取成特工后，也感到非常骄傲。他驻守西班牙后回国，在情报总局的事业步步高升，官至人事部的副首长，掌管为机构招揽人员的权力。

Image caption 斯克里帕尔曾在俄军服役。

既友善，又爱国

伊万诺夫忆述，斯克里帕尔是个“友善、爱国”的人。他说，斯克里帕尔退休后，有些时候也会跟其他人上馆子吃饭，俄罗斯当时经济不佳，斯克里帕尔都会为大家付钱。伊万诺夫当时认为，那是因为斯克里帕尔的退休金足够，令他没有金钱上的烦恼。

斯克里帕尔被捕后供称，从变节到被捕的九年期间，外国情报机构付了他超过十万美元，作为他提供机密资料的报酬。联邦安全局又指，斯克里帕尔离开情报总局后，仍然透过外交部的同事取得机密资料，转交外国机构。

俄罗斯《消息报》（Izvestiya）报道，外国情报组织利用斯克里帕尔提供的资料，监视多名俄国联邦安全局派驻欧洲国家的特工，后来更成功把他们驱逐出境。

图片版权 Moscow District Military Court/TASS Image caption 俄罗斯前特工斯克里帕尔被指变节，为英国提供机密情报，被判囚13年。

定居英国

斯克里帕尔最后因“间谍叛国罪”被判囚13年。有接近英国情报机构的人员向BBC透露，斯克里帕尔在俄罗斯情报系统内的级别并不算高，但他掌管情报总局的人事编制，所以能取得俄罗斯特工派驻外地的情况。

美国和俄罗斯在2010年达成协议，交换被捕间谍。英国当时坚持，斯克里帕尔必须是交换的其中一名间谍。

斯克里帕尔到达西方后，最后获安置在英国。他因为安全理由，拒绝住在伦敦，转至一个位于英国南部的小镇：萨利斯伯里（Salisbury）。随后，他的太太和子女都搬到当地。邻居都形容，他们是“安静、友善”的家庭，但认识斯克里帕尔的人都知道，他在情报系统外，甚少朋友。

斯克里帕尔偶尔会为军情六处和军事学院当顾问工作。他的家人指他多年来均保持警觉，因为他仍然认为俄国情报部门和前任同事都可能“随时对付他”。

图片版权 Reuters Image caption 调查斯克里帕尔案的英国政府人员都穿上保护衣服

永远都不能抽身

斯克里帕尔的亲友说，他忆述自己当特工的日子时经常会说：加入情报总局后，永远都不能抽身，最终只会有两个结果：“殉职后获得风光大葬、或是被同胞枪杀”。

他和他的女儿在3月4日怀疑被毒害后，至今情况仍然危殆。研究情报机构多年的历史学家科尔皮科夫（Aleksandr Kolpadiki ）认为，毒害斯克里帕尔的动机有两个：有人希望透过这次“危险的实验”去诋毁俄罗斯总统普京，或是普京亲自下令策划这次行动，为自己赢得支持。

普京将在于3月18日举行的俄罗斯大选寻求连任。

科尔皮科夫认为，俄罗斯的情报机关只会暗杀一些它觉得“仍然是威胁”的人，也没有因为要报复而杀害任何人。他说：“斯克里帕尔已经把他得到的资料都卖给英国。”

“他能对谁构成威胁呢？没有！”