特朗普与朝鲜会谈：三名赌客联手制造的牌局

图片版权 Getty Images Image caption 韩国总统文在寅是天才还是骗子？

韩国总统文在寅究竟是外交上的天才，还是一个密谋断送国家前程的共产党员？美国总统特朗普究竟是一个政治豪赌大师，还是一场阴谋当中的棋子？这取决于你站在什么角度去看。

而这场大戏中的第三个主角、朝鲜最高领导人金正恩，至今未有正式公开回应事件，但他是当中最重要的一个角色。在刚过去的韩国平昌冬奥中，他透过妹妹金与正率领的代表团，向韩国抛出会面的橄榄枝，显见他已经是一个掌握政治宣传精要的人物。

一些分析认为，在整整一年的美朝恶言相向之后，金正恩公开邀请特朗普与他会面，以及放风称愿意在可见将来停止核试，是真正的大师级外交手段。

金正恩邀请会面，风险落在文在寅及特朗普身上：身陷一个无法完全掌控的局面，又没有清晰的退出机制，会面的成败又可以有不同表述，文在寅与特朗普均面对不少难题。

谁在施展魅力攻势？

文在寅的支持者认为，目前金正恩终于表示愿意考虑放弃核武器，谈判技巧高超的文在寅是推动谈判的主力。

今年一月，朝鲜最高领导人金正恩在演说中，罕有地流露出一丝与韩国恢复谈判的意愿，文在寅紧紧抓住了这个机会。接下来连串的两韩外交官员互访，似乎促成了目标实现。

图片版权 Getty Images Image caption 韩国官员将与金正恩进行了极具标志性的会面。

在会面邀请公布前，韩国首尔延世大学学者鲁乐汉（John Delury）就向BBC表示：“有人说这是朝鲜在施展魅力攻势，但我认为，事实上施展了魅力攻势的是韩国。这很明显是文在寅的目标。”

文在寅知道，他派出的外交人员出访平壤，一定要达到让朝鲜提出“无核化”的目标；但他同时清楚，两名韩国政府最高层官员与朝鲜领导人其乐融融的照片，会让华盛顿及东京不悦。

但这风险值得一搏。如果没有那一幕，美国不会考虑与朝鲜会面。文在寅派出的外交团队达成了目的。

文在寅尝试担任中间调解员的角色，同时应对金正恩与特朗普。他用字谨慎，不对外披露自己手上的牌，并赞赏愿意公开回应的人。

在今年的新年献词中，文在寅提到两韩会面得以促成，特朗普“功不可没”，他清楚，这样的表述会令特朗普满意。对于一些心存疑虑的美国共和党人，他采取了同样的语言安抚。

韩国公布朝韩会谈的声明中，亦大赞特朗普处理朝鲜半岛问题的手法。

然而，文在寅早前表明，对朝鲜的制裁将会继续，特朗普亦已证实了这一点。

朝鲜操控？

朝韩与美国之间的气氛并非一直如此和谐。仅仅在六个月前，特朗普才公开表示，一旦朝鲜胆敢威胁美国，他将会以“前所未见的火与怒”还击。韩国智库世宗研究院分析人士白鹤淳（Paik Hak-soon）指，当时战争威胁的程度“此前从未如此强烈”。

“文在寅对核战争的威胁十分在意，金正恩亦然。当时，共和党资深参议员格莱厄姆（Lindsay Graham）在说朝鲜半岛将有生灵涂炭。特朗普非传统、不稳定的领导方式，令朝韩均十分忧虑华府将采取军事行动。”

华府一直称，最终目标是要实现朝鲜永久无核化。即使局势近来急速变化，外界仍难以相信，金正恩会答应这一点。如果华府不能达到这个目标，特朗普可以怎样做？

朝鲜此前也曾经瞒骗全世界──现在的文在寅与特朗普，是正在被朝鲜操控而不自知吗？

图片版权 Ed Jones/Getty Image caption 今年十一月，韩国民众示威呼吁美朝会谈。

“朝鲜再一次抛出‘朝鲜半岛无核化’及‘中止核武器和导弹测试’来诱惑美国，金正恩想要的是减少制裁、先发制人制止美方采取军事行动，并试图让国际社会接受朝鲜成为合法拥核的国家。”美国塔夫茨大学学者李晟允（Sung-Yoon Lee）表示。

对特朗普而言，这可谓是有史以来任何一任美国总统做过最大胆的外交决定。

选前向选民承诺多多的特朗普，在执政后一直未能交出胜绩──如果今次政治豪赌结果正面，特朗普将可自誉为“完满解决朝鲜问题”的一任美国总统。

特朗普相信，他的“最大程度施压”策略，以及拉拢中国协助在经济上向朝鲜施压的做法，正在生效。

有记者指出，他曾在白宫的记者室提过，外界应该将金正恩是次发表会面邀请，归功于他。特朗普的选民显然会这样认为。

但与他在数个月前才斥为“小火箭男”的金正恩会面，或会被视为承认金正恩拥有与美国总统对等的地位，这可能造成公开灾难。目前的会面日期计划在几个月以后，特朗普团队只余下很少时间，与朝鲜取得外交成果。

韩国釜山大学教授凯利（Robert E Kelly）在推特上说：“特朗普一向不爱阅读，讲话时经常即兴随性脱稿。将会面定在五月，美方幕僚不够时间做足准备。”

这种外交博奕，平壤已经玩了数十年，但特朗普仍是个新人——他可能觉得胜利在望，但未必有足够的谈判技巧去面对金正恩。

政治目标还是个人目标？

对文在寅而言，这既是历史性时刻，也关乎他个人。

成为总统前，他曾经以卢武铉总统幕僚长的身份，于2007年与金正恩之父、前朝鲜最高领导人金正日会面。那是朝韩领导人最后一次会面，后因平壤一次卫星发射而终止。

当时韩国正奉行“阳光政策”，向朝鲜提供了45亿美元的援助。批评者认为，这笔援助加快了朝鲜的核武发展。

智库“朝鲜半岛未来论坛”研究员金杜妍（Duyeon Kim，音译）说，在上一次的失败过后，文在寅正尝试延续自己当年的工作。

“基本上，他只是跟随之前两任自由派总统的做法，那是他想要延续的。”

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作为朝鲜难民之子，文在寅对两韩冲突的后果十分敏感。他的双亲在韩战爆发初期，与数千难民一同登上一艘联合国船只逃离朝鲜。

竞选期间，文在寅曾向记者表示：“我的父亲痛恨共产主义，自朝鲜逃了出来。我本人也痛恨朝鲜的制度。但那不代表我要让朝鲜的平民继续在极权下受难。”

文在寅承认，前路充满阻挠，有很多风险。他正在进行期望值管理。

金杜妍相信，今次谈判最终很可能没有成果，朝鲜会坚持继续拥有核武器，但“你不可能知道（结果如何）。虽然有很多质疑与批评，但这从来并不是一条必输的路，各方既不应该对结果心存幻想，但仍应尽力谈判。”

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜宣称，其远程导弹可以攻击美国本土。

因为支持朝韩女子冰球队联合参赛，以及与一名被指曾策动对韩攻击的平壤将领会面，文在寅在韩国的支持一度下跌，但之后逐渐回复。

如果美朝会面破局，文在寅的支持度或会再受负面影响，但对他而言，这或许与政治上的个人得失无关。

去年，还是候选人的文在寅曾向《时代》杂志表示：“我的母亲是她家族中唯一成功逃到韩国的，她今年已经90岁了，妹妹仍活在朝鲜。我母亲最大的心愿，就是再见妹妹一面。”

与一个外界无从窥探的共产主义国家会谈，是一场政治豪赌。但如果—只是如果—文在寅能够成功缓解一次核战争危机，这样的成就足以为他挣来一尊诺贝尔和平奖。

但一旦失败，这也就不过是一场政治豪赌而已。