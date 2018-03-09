美国愿同平壤会谈 但要金正恩弃核难上难

图片版权 Reuters Image caption 在克林顿总统后期，美国国务卿奥尔布赖特曾经飞往平壤同金正恩的父亲金正日会谈

美国总统特朗普接受了朝鲜领导人金正恩的个人邀请，讨论朝鲜半岛非核化问题，同时特朗普说在达成确实的协议之前要继续对朝鲜制裁。在最近南北朝鲜成功举行会谈后，朝鲜领导人金正恩对美国总统发出个人邀请，要求举行会谈讨论改善双边关系。

近几个月以来，朝鲜和美国领导人一直互相谴责，但现在韩国国家安全顾问郑义荣向特朗普传递了平壤的信件后在周四在白宫宣布了特朗普同意会谈的消息。

特朗普在接受金正恩邀请之前同日本首相安倍进行了电话沟通。美日领导人同意要对朝鲜施加最大限度的压力。安倍计划4月在朝鲜和美国代表团建议的会谈之前访问美国。

在特朗普证实了接受朝鲜的会谈邀请后，白宫强调同朝鲜领导人会谈的时间和地点尚有待决定。白宫新闻秘书说，与此同时会继续对朝鲜施压，维持所有对朝鲜的制裁。

金正日曾伸橄榄枝

之前的朝鲜领导人曾经也同美国高级官员进行过会谈。在克林顿总统后期，美国国务卿奥尔布赖特曾经飞往平壤同金正恩的父亲金正日会谈，并且说服了金正日放弃了导弹试验计划。

图片版权 Reuters Image caption 韩国国家安全顾问郑义荣向特朗普传递了平壤的信件后在周四在白宫宣布了特朗普同意会谈的消息。

纽约时报驻北京的分社社长裴若思(Jane Perlez)当时曾随行奥尔布赖特去平壤进行报道。她说奥尔布赖特同朝鲜领导人进行了6个小时的会谈，说服金正日放弃了导弹测试计划。

当时的会谈结果令美国感到乐观，使克林顿政府在后期有了标志性的外交成果。在美国领导人同朝鲜领导人面对面会谈前，韩国总统同金正日已经进行过数次会谈。金正日会见奥尔布赖特时，不断恭维这位女国务卿，为她举行了盛大宴会。奥尔布赖特给了金正恩一个由乔丹签名的篮球。

奥尔布赖特返回华盛顿后，克林顿政府就是否让总统接受邀请访问平壤签署协议进行过辩论。如果签署了协议，根据该协议朝鲜会停止发展远程弹道导弹换取资金援助。

不过裴若思说，随着2000年美国总统选举拖延未决，美国政府没有足够时间处理朝鲜问题，而金正日也另有所图。朝鲜当时并不愿意放弃发展能够威胁韩国和日本的短程导弹。另外金正日也拒绝在克林顿访问平壤之前做出实质性保证，坚持“就地”谈判解决问题。

当时克林顿总统也正为中东和平斡旋忙得不可开交，在巴勒斯坦当局领导人阿拉法特和以色列总理巴拉克之间调停。但是克林顿的中东斡旋也无果而终。

后来许多人认为奥尔布赖特-金正日会谈是朝鲜取得的宣传胜利。美国国务卿访问平壤被看作对朝鲜"金家王朝"给予了某种承认。在访问中她还访问了朝鲜领导人金正恩的祖父金日成的陵墓。

纽约时报报道说，经过克林顿时期美朝关系短暂变暖后，布什在奥尔布赖特访问平壤两个月后入主白宫。布什总统的国务卿鲍威尔曾经试图继续同平壤沟通，但是布什总统则听从其国家安全顾问赖斯的意见，修正了对朝鲜政策，冻结了奥尔布赖特开始的对朝政策。

朝鲜放弃核武？

图片版权 RODONG SINMUN Image caption 美国的朝鲜问题专家说，拥核是金正恩父亲，和祖父一直追求的目标，核武写在金正恩的基因里，要他放弃核武器很难。

2001年9月11日发生了9/11攻击后，布什对朝鲜发出强硬指责，说朝鲜同伊朗和伊拉克是“邪恶轴心”国家，从那以后美国同朝鲜的外交联系中断。

在金正恩新年讲话表达了寻求改善同首尔关系的愿望后，南北朝鲜举行了前所未有的高级别会谈。尽管如此，特朗普政府近月来仍然持续对朝鲜施加巨大的军事和经济压力。2月23日，美国对朝鲜实施了新一揽子制裁。特朗普警告说，如果制裁没有效果，美国对朝鲜的政策将进入“第二阶段”。

上月南北朝鲜的运动选手共同参加了平昌冬奥会。布鲁金斯研究所的朝鲜问题专家朴正铉认为，朝鲜发动宣传攻势和利用冬奥会解冻南北朝鲜关系旨在减少美国先发制人打击的可能，并试图减少制裁。

不过她怀疑朝鲜会全面弃核，因为金日成和金正日都希望朝鲜拥有核武器，金正日在2006年首次进行了核试验。朴正铉认为成年后的金正恩只知道已经拥核的朝鲜，所以难以想象金正恩能够接受一个去核的朝鲜。

现在已经拥有核武器的金正恩面对两种截然不同的前景：跻身核国家的荣耀或彻底毁于美国打击的悲惨结局。

美国媒体报道说，90年代担任克林顿政府的国防部长佩里说当时美国曾经考虑对朝鲜发动军事打击以遏制朝鲜刚起步的核项目。佩里最近说，他认为朝鲜无核化已经不再是现实的政策目标。

佩里说目前美国能够同朝鲜谈的只是就冻结核试验和导弹试验达成协议。他认为即使这样的协议也很有意义，因为朝鲜正在接近取得用洲际弹道导弹携带核弹头攻击美国本土目标的能力。