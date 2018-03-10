特朗普与金正恩峰会怎么筹备 考验执行力

图片版权 AFP Image caption 美朝首次首脑峰会，两位首脑都以特立独行、不合常规著称，常有令人意外之举。为他们筹备峰会，时间紧迫，难度之大可以想见。

特朗普与金正恩会晤。历史性峰会既已决定，而且要在两个月之内发生，那么现在必须着手筹备了。

半年前这两个国家的首脑还在互相讥骂对方"弱智"、"疯狂"，都不按常理出牌，两国是夙敌，局势微妙，又毫无先例可循，"金特会"的操作难度之高可以想象。

外界好奇，这次历史性会面怎么筹备？魔鬼都在细节里。

BBC记者裘·根特（Joel Gunter）有以下分析 。

配备人手

首先得配齐人手。，美国国务院的朝鲜事务关键岗位空缺，现在美国既没有朝鲜特使也没有新任驻韩国大使。负责东亚事务的只有一名高级官员，还是代理。

据《纽约时报》报道，举行这次历史性会晤的决定相当仓促、草率。当时，特朗普总统听说韩国官员Chung Eui-yong 正在白宫，就把他召到椭圆形办公室，跟他打听金正恩的事。

被告知金正恩希望跟他见面时，特朗普当即表示同意，并告诉韩国官员向媒体宣布这个决定。就在几个小时前，特朗普的国务卿蒂勒森刚刚对记者们说，美朝直接对话还很遥远。

美国前驻韩国大使克里斯托弗·希尔说，跟美国总统会面，那是一件极致重大的事，而特朗普总统准备去做这件事，但并不太了解朝鲜究竟在想什么。

不过美国前总统乔治·布什的国家安全顾问哈德雷（Stephen Hadley）认为，这种爱冲动的风格可能并不坏，至少已经给僵局带来了突破；他那些关于朝鲜的言论被批为不负责任，但确实引起了朝鲜和中国的注意。

"现在的关键是要说服中国相信现状不可持续，并说服朝鲜相信继续拥持俄武器比放弃俄武器更危险，"他说，而特朗普的作风已经在这两点上产生了积极的效果。

图片版权 AFP Image caption 非军事区的板门店是多次历史性谈判的地点

确定地点

另一个令人挠头的问题是特朗普和金正恩在哪里见面？

因为举行峰会的决定几乎是瞬间作出的，所以许多重要细节都待定，首当其冲的是会面地点。

金正恩掌权后很少出国，看来不大可能接受邀请赴华盛顿，而特朗普总统去平壤也不大可能，因为传统上美国总统都担心访问朝鲜等于替它做免费公关宣传，不考虑访朝的可能性。

有几个可能的选择：

华盛顿对特朗普来说最安全，但金正恩不大会同意；平壤对金正恩最合适，又安全，但特朗普不大会同意；

板门店呢？韩国可能会乘机施加朝美双方并不乐见的影响；在北京呢，那就必须让中国分享功劳；

一个中立的地点是公海。在中立地点举行会晤的好处是没有太多繁文缛节。

在公海上举行历史性峰会也有先例可循：1989年美国总统老布什跟前苏联领导人戈尔巴乔夫就是在马耳他附近海上的一艘苏联游艇。

图片版权 Reuters Image caption 韩国国家安保室长郑义溶（Chung Eui-yong）3月9日 在白宫向特朗普总统介绍与朝鲜方面见面的情况。

知己知彼

谈判成功要诀之一就是要了解自己和对方的目标、底线，在美朝峰会的件事上就是特朗普总统需要对美国和朝鲜的目标有细致深入的掌握。

准备不充分，就会遇到麻烦。因为平壤团队里有对美国了如指掌的专家，他们不会开口，但会给金正恩提供全面深入的信息。

最后，特朗普见金正恩，发生在社交媒体时代，形象至关重要； 1961年肯尼迪见赫鲁晓夫、1972年尼克松访华，都不必考虑在线直播、脸书、推特之类的传播威力，

图片版权 AFP Image caption 金正恩3月5日设宴招待韩国代表团，席间一片欢声笑语。

但谁知道呢，也许特朗普的直来直去、不合常规的风格在跟朝鲜打交道时正合适；如果能避开外交陷阱，跟金正恩谈出个意外的好结果呢。当然，这次峰会本身就是个举世惊讶的决定。