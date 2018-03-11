图片版权 EPA Image caption 七年过去，东电员工仍在修复受创的福岛核电厂。

这本是一个值得庆祝的日子，但渡边利生的毕业典礼因为另一个错误的理由被他以及世人牢牢记着──那一天是2011年3月11日。

地震发生时，当时23岁的渡边身在东京。

日本地震频发，根据日本气象厅统计，日本一年发生超过10万次地震。

但2011年3月11日发生的地震，摇晃程度大到渡边以为震央在东京。

当他知道原来震央是离首都东京200英里以外的日本东北部，他马上想他在福岛的家人，以及他父亲经营的温泉旅馆。

温泉区位于山区，因此没有受到九级地震及随之而来的海啸的毁灭性破坏。

但福岛第一核电厂因地震破坏造成炉心熔毁等等一系列核灾事故，担心辐射污染扩散的恐慌蔓延，温泉度假区也瞬间没了游客。

Image caption 福岛核电厂的土壤可能受到污染，因此被装袋。

渡边仍记得情况变化是多么地迅速。“我们在核灾之后受了很多苦，所有的订房都被取消。”

七年过后，渡边家的旅馆收入仍无法回到震灾前的水准。

渡边说：“一些客人仍讨论着核灾，人们对于福岛仍有负面印象，我们社区里的所有人对此都感到很难过。”

当时的海啸造成超过1万6千人死亡，迫使日本再次思考其能源政策。

七年过去，2011年地震的伤疤仍在。废弃的房屋被繁茂生长的树枝和杂草掩盖，连贩卖机都被遗弃。

但也有坚韧的故事在其中。

Image caption 靠近福岛第一核电厂的贩卖机被遗忘在路边。

渡边一直以来的计画都是毕业后回到福岛，帮助父亲经营温泉旅馆。

渡边说：“我的未来被瞬间毁掉、被切断了。我觉得很失望。这一切令人震惊。”

但这场灾害也让当地团结起来。

渡边和当地其他温泉业者合力创建了“土汤温泉重新再起”，目的是在当地推广活动，让社区凝聚起来。

Image caption 渡边利生希望，地热发电有一天能供应全社区的电力。

在渡边家旅馆两百公尺处，他们投资了双循环地热发电厂。

数十条互相交错的管线约有一个篮球场大，用来混合温泉蒸气中的化学物质和温泉水以供发电。

这些透过发电装置多出来的能源，目前已经回售给国营的电力公司，渡边更进一步希望政府能放宽措施，让这些电力能被当地使用。

渡边坚信，这些金属管线和涡轮机不会只让人一眼看过，它们将会是这个温泉胜地受到欢迎的特色

“我们会向客人介绍这些，而客人通常的反应是‘哇噢！’他们留下深刻印象，他们很享受看到这些东西。”

Image caption 多余的电力在山区被用来供应需要大量电力的养殖业。

日本在2011年地震后，供电的成本提高。

日本自身缺乏石油和天然气，从1973年阿拉伯石油禁运，造成石油价格飙升后，日本从1970年代起扩大发展核能发电。

截至2010年，日本30%的电力仰赖核能发电，并希望在2020年之前提升至50%。

这项计画在东日本大地震后几乎归零。日本被迫大量进口天然气来维持关停全国核能反应炉后的能源缺口。

福岛可再生能源研究所的所长中岩胜相信，小规模的能源项目很可能是日本的未来所在。

中岩表示，遍布日本四大主岛的山区和温泉是理想的可再生能源资源，就像渡边家旅馆的装置一样。

他说：“如果我们想要在小城市和山区推进可再生能源的发展，这是一个不需要高成本的好方法。这是一个在全国推行可再生能源的实际方式。”

他对可再生能源未来扮演的角色感到乐观，同时也对于可实现的时间抱有信心。

中岩所任职的机构2014年于福岛的郡山市成立，旨在推动和促进可再生能源的研究。

“我们没有能源，所以可再生能源是我们唯一的机会。”中岩说。

一份由日本经济产业省发布的报告预测，日本到2030年还是有五分之一的能源需仰赖核能。

2015年的报告预测，日本能源的来源，可再生能源将会成长3.2%来到23%，而煤炭、石油和天然气占50%。

中岩认为：“2030年之前，我们仍需要仰赖一些碳氢化合物，但我们正逐渐地使用可再生能源。我认为我们应该减少对核能及碳氢化合物的依赖，所以当2050年或2060年时，也许80%的能源可以来自可再生能源。”

Image caption 吉川彰浩坐在核电厂模型前。他运用先前在核电厂任职的知识向游客宣导知识。

福岛核灾让人聊想到辐射造成的疾病、孤独以及心理问题，回归到正常生活成为最大的伤疤和挑战。原本任职于福岛第一核电厂的东京电力控股株式会社员工吉川彰浩说。

他的家乡双叶也被当作其中一个集合点，他说起双叶：“我知道可能会失去一切是什么感觉，这是我们必须知道的，我们同时可以分享，如果事件发生，什么是我们可以失去的，什么是不可失去的。”

吉川现在花时间组团导览废弃的核电厂，他相信，分享这些资讯将会是远离灾害的关键。

他说：“我一直告诉人们，我还在这里，我不会走，所以我们可以为下一代打造一些东西。”

“六年前人们对我说：‘我想知道情况，但我不想靠进它’，但现在他们想要知道，并且想要亲眼看看。这六年来的改变。”