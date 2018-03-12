18年游历百国 女摄影师维塔尔的行摄人生

图片版权 Ami Vitale

美国摄影师维塔尔（Ami Vitale）用18年时间到访百多个国家，但这不是一般的环游世界之旅。她到访每个地方，花费大部份时间与当地人生活，这让她拍出了不同一般的旅游照片。

她说她每到一个地方旅行，都发现许多令人惊奇的事物。但在她来说，真正奇妙之处在于“是用数年的时间待在同一个地方，发掘一些让我们能产生同感的事情”。

维塔尔获提名竞逐今年世界新闻大奖，入选的作品是她在非洲肯尼亚一个民间营运的大象保护区拍摄的一组照片。

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维塔尔的拍摄生涯，始于上世纪90年代，她在北卡罗来纳州一家当地报馆当开始当实习生，之后转至美联社当编辑。直至有一天，她鼓起勇气辞掉工作，为的是要实现当驻外记者的梦想。

她在捷克一家报馆打工一段时间后，转至科索沃，报道当地的冲突。她发现自己对发掘新闻标题背后的主角更有兴趣。她认为，不论到哪里，发掘人类的“感情”总是有趣的。而最令她印象深刻的，是大自然对她采访的故事的影响。

“不论是战争、贫苦或是健康，大自然的影响对所有事情都有最终影响。”

她又觉得，人类必须将自己视为环境的一部份，因为人类与动物的命运息息相关。

“我发现，每当其他人要求我用摄影师身份，去记录其他人和发生在他们身上的事物时，自己其实是在记录大自然。而当我记录大自然时，我又发现其实是在记录人类。”

图片版权 Ami Vitale Image caption 这张照片在2000年拍摄，当时巴勒斯坦西岸爆发示威，有示威者放火烧毁汽车。

很多时候，维塔尔都会花上数年时间拍摄和撰写自己感兴趣的故事。最近，她多次到访中国，纪录当地的大熊猫繁殖计划。她又曾经到访肯尼亚北部，采访当地原住民保护濒危动物的计划。

她发掘的许多故事都是用一段时间才发现的。“用数年的时间去发掘一个故事，能让我明白故事背后复杂的人物和事件，而这些事情都不是看一眼就能明白的。”

“向故事的主角表达同情和取得他们的信任，在我来说十分重要，因为这令他们愿意跟我分享这些特别的时候。”

她认为，发掘这些故事的窍门是要比谁都要更了解自己的对象，因为这能让自己到访其他人无法到访的地方。

“我的提议是：找一个自己真正喜欢的故事，把它变成自己的故事。你不一定要到外国去，最重要的是讲述故事的时候，要用自己的角度把故事说出来，而且要比谁都要讲得好。”

图片版权 Ami Vitale Image caption 维塔尔说："中国研究员30多年来繁殖熊猫，也把部份熊猫放生，成功增加熊猫数量。"

图片版权 Ami Vitale Image caption 一些繁殖中心的研究员会打扮成熊猫和幼儿熊猫接触。

维塔尔承认，如何资助自己的采访是一个挑战。她有时候会当教师，或替公司拍广告照片赚钱。她需要“十分有创意”地想方法，让她在采访的同时找到财政支持。

但收入并不是最大的挑战。她认为，心理上的危险才令她“最感到害怕”，而身为一名女性，她经常要顾虑自己工作的环境和方法。

“我经历过最危险的情况，是在加沙地区采访一名中枪身亡的巴勒斯坦男子的葬礼。仪式结束后，太阳开始下山，其他的记者都走了，只剩下我。”

她会议说，自己的直觉认为，她也是时候该走了，身体却总想留下来，多拍几张照片。“有一名男子开始叫喊，不出数秒，我便被一堆十分愤怒的年青男子包围。他们想要报复。”

幸好维塔尔早些时候跟出殡男子的家人聊了一聊，他们把她带到了安全地方。

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她说自己经常跟其他人讨论自己面对的挑战，但坦言那并不足够。“老是说情况十分绝望、无法解决的话，无助解决问题。”

“不论我在那里，我都看见有当地人改善自己居住的社区，尽管他们手上没有丰富的资源。”

维塔尔认为，纪录这些故事十分重要。“它们纪录了当地人排除万难，尝试为社区做改变的过程。”

“那是拯救人类最终的希望。”

图片版权 Ami Vitale Image caption 维塔尔

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