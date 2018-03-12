普京选举宣传片自曝：曾下令击落一架“被劫持”客机

图片版权 Reuters Image caption 外界普遍认为，普京会赢得本月俄罗斯大选。

俄罗斯3月18日将举行大选，总统普京最近在一部纪录片中大谈自己的身世、政见、理念，以图增加投票率，其中他一项“惊险的决定”备受关注。

纪录片中普京透露，他曾在2014年下令击落一架客机，当时该客机据称装有炸弹且意在攻击索契冬奥会开幕，幸好很快就知道这消息是虚惊一场，飞机没有被击落。

这部电影在俄罗斯大选前夕发布，由普京竞选团队发言人安德烈·康德拉肖夫（Andre Kondrashov）制作。普京在片中亦谈到克里米亚、自己的祖父等内容。

这场大选中，普京的最大对手、反对派领袖阿列克谢·纳瓦尔尼（Alexei Navalny）已被禁止参选，预料普京能第四度担任总统。以担任总统或总理掌权多年的普京，被俄媒问到会否修宪取消任期限制时，他说没有任何类似计划。

差点击落客机

近年俄罗斯多次举行国际运动比赛，在这部时长2小时的电影中，普京透露了惊险的一幕。

普京称在冬奥会即将开幕之际，被告知一架从乌克兰飞往土耳其的飞机被劫持。

“我被告知：一架由乌克兰飞往伊斯坦布尔的飞机被劫持，劫机人要求飞机在索契降落，”普京说。

据影片中采访人康德拉肖夫介绍，当时土耳其飞马航空（Pegasus Airlines）一架载有110人的波音737-800飞机在哈尔科夫（Kharkiv）飞往伊斯坦布尔途中，飞行员称一名乘客携带炸弹并要求他们将飞机开往索契。

普京称安保官员告诉他，这种情况下的应急程序为击落飞机。

“我告诉他们：按计划行动，”他说。

图片版权 Getty Images Image caption 普京称，在2014年索契冬奥会开幕前，他曾下令击落一客机。

几分钟后他接到另外一通电话，得知是虚惊一场。普京还提到，随后不久他便与奥委会官员抵达索契冬奥会场馆。

路透社称克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）证实了普京上述言论。

这部名为《普京》纪录片的第一部分已由几个社交媒体帐号发布，其中包括俄罗斯主要国有媒体经理、评论员基赛尔约夫（Dmitry Kiselyov）及一个支持克里姆林宫的YouTube帐号。

挑战第四任期 普京称不会修宪

这部纪录片正值普京竞逐连任总统之时，今年大选是普京第四次参选总统。此前他曾先后于2000年、2004年、2012年出任俄罗斯总统。

俄罗斯宪法规定，同一人连续担任总统不能超过两个任期。2008年大选中获普京支持的梅德韦杰夫当选总统，普京担任其政府总理。梅德韦杰夫在总统任期内签署宪法修正案，将总统任期由四年延长至六年。

尽管总统任期得到延长，普京已连续掌权18年，但普京曾明确表示，并不会像中国的习近平一样修改宪法废除任期限制。

本月初接受美国NBC电视台专访时，普京称“我从未根据我个人需要修改或调整过宪法，我现在也没有任何类似计划”。

采访中他还表示，需要考虑中国拥有10几亿人口，所有人都希望中国“稳定”、“富强”。什么对中国最好需要由“中国人民和中国领导人决定”。

回应克里米亚问题

这部纪录片亦触及一些政治议题。片中主持人康德拉肖夫问普京，是否会考虑在哪种情况下将克里米亚还给乌克兰。

“甚么？你是疯了吗？”普京回应称，“你在说什么？没有这种情况，以后也不会有。”

图片版权 AFP Image caption 俄罗斯2014年吞并乌克兰克里米亚地区。

2014年乌克兰亲俄领导人亚努科维奇被革职后，俄罗斯吞并克里米亚。2017年9月联合国曾指责俄罗斯在该地区“严重侵犯人权”。

“不能饶恕”背叛

普京在电影中也谈到他的家庭和童年，他说他有能力“饶恕”，可以饶恕一些事情。

但他很快就强调，“但不是所有事情。”

康德拉肖夫问此话何解，普京答道：“背叛。”

不过普京说，目前他尚未遇到过“严重到可以被称作背叛的事情”。

“或许是因为我选择的人都是不会这么做的人”，他表示。

祖父“为斯大林做饭”

这位俄罗斯总统也透露自己的背景，自己的祖父斯皮里东·普京（Spiridon Putin）曾是前领袖列宁与斯大林的厨师，且在斯大林团队中极被看重。

图片版权 Getty Images Image caption 普京祖父曾是前领袖列宁与斯大林的厨师。

“他开始是列宁的厨师，后来在莫斯科一别墅里为斯大林工作，”路透社引述普京说。

影片提到，一直到1965年去世前不久，普京祖父一直为苏联当局烹调，终年86岁。

影片中的普京形象

BBC驻莫斯科记者莎拉·林斯福德（Sarah Rainsford）

克里姆林宫希望在下周大选前为普京争取最高可能的民意支持。

这部2小时的纪录片正是其计划中的一部分，它好似是为了让俄罗斯人崇拜普京，鼓励他们积极投票而制作的。影片将普京塑造得坚强而专注，同时也有爱心，其中加入了很多大特写、喻义不明的微笑及情感流露的镜头。

然而影片想表达的主题一开始便已点名：西方永远不会正确对待俄罗斯，永远不会归还克里米亚，以及俄罗斯的总统不是他人可以随意招惹的对象。

影片同时还传递了他希望吸引年轻一代的信号，同时对他处理2000年库尔斯克潜艇悲剧时展现出的冷酷形象进行“暖处理”。

但其中最重要的信息是，一个强人英雄是如何从废墟中“拯救”一个国家的。在这一方面，影片强调了普京是如何继承一支支离破碎的军队，又是如何将其发展成为俄罗斯引以为傲、全世界都需要重视的力量。