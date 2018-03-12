未就朝美会谈正式表态 金正恩在等什么

图片版权 KCNA Image caption 金正恩未就朝美会谈的细节进行回应

韩国官方称，韩国目前没有收到平壤方面关于金正恩与特朗普会谈计划的回应。

上周五，特朗普出乎意料地接受了朝鲜发出的朝美直接谈判的邀请。

韩国官员称，金正恩准备放弃核武器计划。

关于会谈的细节仍然未知，美朝尚未就会谈的地点、议程达成一致。

考虑到朝核问题的复杂性，分析人士对这次会谈所能取得的成果持怀疑态度。

韩国统一部发言人周一称，“我们没有看到也没有收到朝鲜方面对朝美首脑会谈的官方回应。”

“我觉得朝鲜正在谨慎地处理这件事，他们需要时间来明确自己的立场。”

图片版权 Getty Images Image caption 相比于和平提议，平壤更善于发出核威胁。

韩国总统文在寅将这次与朝鲜的会谈形容为“珍贵的机会”，有望实现“永久的和平”。

与特朗普会谈的韩国官员还分别前往中国和日本，向中日的领导人通报即将举行的朝美会谈。

韩国国家安全顾问郑义溶与中国国家主席习近平会面；情报机构负责人徐熏则前往东京与日本首相安倍晋三进行会谈。

中国被视为朝鲜最后的经济上的“后盾”；日本则是美国的盟友，与韩国一同执行对朝鲜的军事威胁。

前所未有的一步

过去一年，朝鲜与美国频频放出爆发激烈言论，各国都在担心敌对态度可能升级为军事对抗。此后，朝鲜却出乎意料地抛出朝美会谈的提议。

朝鲜在过去的一年里进行多次核试验，同时研制出远程导弹，并声称该导弹可以携带核弹打击美国本土。

朝美会谈将是解决该地区冲突史无前例的一步，因为从未有美国在任总统会见过朝鲜领导人。

但会谈的细节仍不清楚。

“平壤可能想等着看看华盛顿如何接收会谈邀请，”太平洋论坛CSIS研究员安德赖·阿布拉哈米安（Andray Abrahamian）告诉BBC。

“来自白宫的消息已经有一些混乱，所以建立一些基本规则后再公开它们也说得通。”阿布拉哈米安说。

如果会谈继续推进，预计特朗普将在5月底与金正恩会晤，而韩国总统文在寅可能在此之前与金正恩进行会谈。

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观察者对会谈成果产生分歧，主要分为两派：一派认为会谈可以为平壤放弃核野心铺平道路；另一派则认为朝鲜仅仅是寻求宣传上的胜利，以及终止多年来国际社会对朝鲜的制裁。

“他们的短期目标是从国际制裁中缓口气，”阿布拉哈米安说。

“许多专家担心金正恩会用这次会谈进行宣传，这应该不是一个大问题......会谈并不意味着美国同意其政治制度、人权状况或武器计划，”他补充说。

美国中央情报局局长蓬佩奥（Mike Pompeo）周日针对特朗普决定接受会谈邀请辩解称，总统明白谈判的风险，而政府也对与朝鲜打交道所面临的挑战“睁大了眼睛”。

特朗普在周六一次集会上告诉支持者们，他相信朝鲜想“寻求和平”，但表示如果没有裁核的实质进展，他可能会离开会谈。

据美国媒体报道，特朗普在没有咨询其政府内主要负责人的情况下决定会见金正恩，而国务卿蒂勒森向记者确认这一决定是“总统自己做出的”。