首相要俄解释毒杀案 许多叛逃者死于英国

图片版权 EPA/ Yulia Skripal/Facebook Image caption 66岁的退休俄罗斯军事情报官员谢尔盖·斯克里帕尔和他33岁的女儿被发现瘫倒在英国索尔兹伯里市中心的长椅上

英国首相特里莎·梅对国会议员说，前间谍谢尔盖·斯克里帕尔和他的女儿可能受到武器级的神经剂的毒害。

英国首相说，英国政府认为俄罗斯"很可能"对发生在索尔兹伯里的中毒事件负有责任。英国外交部已经要求俄罗斯大使做出解释。

特里莎·梅说，如果在周二过后俄罗斯还没有做出"可信的回复"，英国就会认为那是莫斯科"非法使用强力"的行为。她说攻击中使用的化武被认为是名为Novichok的神经毒剂。

她说："这或者是俄罗斯国家针对我们国家的直接行动，或者是俄罗斯政府对有潜在灾难影响的神经剂失控并且让它落入他人之手。"

特里莎·梅说，英国必须准备好可能采取更广泛的措施，周三如果俄罗斯没有做出充分解释，就会在国会公开这些措施。

66岁的退休俄罗斯军事情报官员谢尔盖·斯克里帕尔和他33岁的女儿被发现瘫倒在英国索尔兹伯里市中心的长椅上。他们被送往医院抢救，目前病情严重，但状况稳定。

上周中毒事件再次引发在过去20年来英国发生的一系列死亡事件的猜测。英国内政事务特别委员会主席库珀周二写信给内政大臣要求对过去发生的14起死亡重新进行调查，包括一些死于心脏病，自杀，事故和其他自然原因的死亡，因为有人说那些死亡可能同某国支持的谋杀行动有关。

Image caption 俄罗斯前特工利特维年科2006年11月1日他突然生病住院，23日死去

俄罗斯前特工利特维年科（1962-2006）

俄罗斯情报官员亚历山大·利特维年科叛逃英国后归化成为英国公民，2006年11月1日他突然生病住院，23日死去，成为英国第一个死于放射性同位素钚210中毒的人。

利特维年科曾是俄罗斯联邦安全局负责有组织犯罪的特工。1998年利特维年科指责安全官员下令刺杀俄罗斯大亨和寡头别列佐夫斯基。2000年他携带家人到伦敦获得政治庇护，并且同英国情报部门合作。

他在伦敦写过两本书，一本是"爆炸俄罗斯：内部恐怖"，另外一本是"卢比扬卡犯罪团伙"。他在书中指责俄罗斯保密机关进行恐怖活动，让普京掌权。他还指控普京下令谋杀俄罗斯的女记者安娜·波利特科夫斯卡娅。

2015年BBC英国广播公司获悉，2006年利特维年科可能是在第三次投毒行动中被毒死。利特维年科2006年11月死于放核射性毒物时正在为英国情报机构服务。

当时的报道说，利特维年科2006年11月在同两名前克格勃特工，卢戈沃依和考夫顿在伦敦市中心的一家酒店会面后暴病身亡。英国警方认为，利特维年科的茶杯中被投入了放射性元素钚210，并确认卢戈沃依和考夫顿是投毒者。但两人均予以否认。

在利特维年科事件发生后，英俄关系呈现恶化势头。双方先后互相驱逐对方外交人员，并中止了两国安全部门之间的合作。

金融家佩皮里切尼（1968-2012）

图片版权 PA Image caption 美国情报官员告诉英国军情六处说，佩皮里切尼可能被"普京或他周围的人下令刺杀"。

亚历山大·佩皮里切尼是俄罗斯商人和揭黑幕者，他2009年离开俄罗斯，2012年在伦敦附近跑步时死去。

佩皮里切尼死前并没有明显的健康问题，他的死因至今疑团重重。英国法庭雇用的心血管专家得出结论说，他可能死于正常原因。

他死后进行过两次尸检，都没有得出确切的结论。他死后两年后，佩皮里切尼的人寿保险公司再次进行尸体化验，化验从他胃中发现了名为"钩吻"的中国草药的残留物。这种植物如果被吞噬，会引起心肌梗塞，因此被称为"断肠草"

不过伦敦西南部萨里的警察局的律师一直说在尸体中并没有发现毒素。

他死后不久，英国媒体报道说，在2011年佩皮里切尼被列入同财政部盗窃案的死亡名单。

但也有人说他被杀的原因是一个掩盖从俄罗斯财政部盗窃2.3亿美元的阴谋。他在2010年向瑞士检察官递交了俄罗斯高级官员投资的材料，揭露了涉及通过赫米蒂奇资本管理公司从俄罗斯财政部骗取2.2亿美元的舞弊。当时因为俄罗斯律师谢尔盖·马格尼茨基死亡，该案件受到世界媒体关注。

代表调查腐败案的公司的律师在法庭说，佩皮里切尼死前可能向英国安全部门透露过什么。他说45个敏感文件被密不公开是为了"掩盖真相"。

2017年，报道说，美国情报官员告诉英国军情六处说，佩皮里切尼可能被"普京或他周围的人下令刺杀"。美国国会的一个情报报告说，"机密情报"显示俄罗斯官员下令刺杀了佩皮里切尼。

图片版权 PA Image caption 2013年3月23日, 在英国流亡的俄罗斯大亨别列佐夫斯基在伦敦西南家中死去

大亨别列佐夫斯基（1946-2013）

2013年3月23日, 在英国流亡的俄罗斯大亨别列佐夫斯基在伦敦西南家中死去，他的保镖在锁住的浴室中发现了他的尸体，他的脖子缠着绳子。

别列佐夫斯基1990年代在叶利钦时期私有化中暴富，积极参与俄罗斯政治混乱和暴力，以及车臣战争。别列佐夫斯基普京担任总统后成为普京的政治反对者。后来他在受到俄罗斯当局的贪腐调查时流亡海外。他在英国流亡期间一直积极从事推翻普京的活动。

他的女婿兼律师杜布罗文斯基在社交媒体上公开了他的死讯，说他可能死于自杀，因为别列佐夫斯基输掉了同俄罗斯寡头，切尔西足球俱乐部老板罗曼·阿布拉莫维奇的法庭官司后深陷债务。

别列佐夫斯基据说死前不久患了抑郁症，隔绝自己不和朋友来往。在他死前一天对记者说，他活着已经没有任何意义。

但是他死讯传出后，英国主流媒体报道纷纷猜测他的死可能和莫斯科有关。当地警察也说他的死"无法解释"并且进行过正式调查。不过化学，生物，发射性和核物质专家在别列佐夫斯基的家中都没有找到值得关注的东西。

英国内政部的尸检也发现了同自缢一致的迹象，没有暴力挣扎的痕迹。

但是在2014年3月的死因调查中，别列佐夫斯基的女儿出示了德国病理学家伯林曼的报告，伯林曼注意到尸体上的勒痕是环形，而不是一般自缢者呈现的V形。另外他还指出，现场的急救人员的报告说，别列佐夫斯基死后的脸呈紫色，而非自缢者一般呈现的灰色。

图片版权 PA Image caption 周一调查人员在索尔兹伯里附近的村庄移走被污染车辆

放射专家马修·潘彻（1970-2016）

发现利特维年科钚中毒的政府专家潘彻2016年在访问俄罗斯过后5个月死去。 警察认为他死于自杀，但是美国情报官员怀疑他死于谋杀。

赶到现场的英国警察在牛津郡马修·潘彻住的红砖房中发现他倒在厨房地板上，手握一把厨刀，脖子，胳膊和腹部流出许多血。在厨房水池还有一把小刀。

警察和验尸官得出自杀结论，认为马修·潘彻博士用刀多次划伤自己。但是事后英国苏格兰场一名前反恐官员对记者说，英国警察应该继续调查马修·潘彻的死因，以确定是否他死于刺杀。他认为自杀案中多处刀伤很不寻常。

马修·潘彻是英国政府的发射性物质专家，在利特维年科案件中发挥过重要作用。当时他和其他研究人员一起发现了重要线索，帮助得出利特维年科可能死于谋杀的结论。

但是马修·潘彻死后警察很快做出结论，认为他的死因并无可疑之处。但是当时有报道说，马修·潘彻和其他至少13人被美国情报官员怀疑死于俄罗斯黑手党或情报机构的谋杀。

俄罗斯媒体评论

Image caption 谢尔盖·斯克里帕尔在索尔兹伯里的居所继续受到检查

有意思的是，俄罗斯官方电视台"第一频道"的节目说马修·潘彻的死是"很怪异的自杀"，而且发问"马修·潘彻究竟害怕什么？"主持人说，"难道他在利特维年科案件中犯了错误？"

最近谢尔盖·斯克里帕尔和他女儿中毒事件发生后，英国外相约翰逊在议会发出警告说，如果查出斯克里帕尔中毒背后有俄方操纵，英国将对俄罗斯采取惩罚措施。对此俄罗斯国家电视台"第一频道"评论说英国在渲染对俄罗斯的仇恨。

"第一频道"的新闻负责人科拉缪诺夫在评论结尾还对潜在的变节者作了一番"科普"。他对那些"梦想走上祖国叛徒道路"的人忠告说："叛徒的职业是世界上最危险的职业"。

他还对"更广泛的受众"说，"不要选择英格兰作为自己的居住国。不知出于什么原因，不管你是祖国的职业叛徒，或就是闲下来痛恨你自己的国家的人，我重复一遍，无论什么原因，都不要搬家去英格兰。那个地方有点问题。可能是气候，但近年来那里发生了许多怪异事件，而且后果很严重。人们被吊死，毒死， 死于直升机坠毁而且大批地从窗户中坠落。最好去欧洲大陆。"