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曾为奥黛丽·赫本设计《蒂凡尼早餐》经典黑色小礼服造型的法国时装设计师于贝尔·德·纪梵希（Hubert de Givenchy）离世，享寿91岁。他的同性伴侣、前高级订制服设计师文奈（Philippe Venet）证实他在3月10日于睡梦中辞世。

从1957年奥黛丽·赫本在电影《甜姐儿》（Funny Face）里的造型，到2018年奥斯卡颁奖典礼，纪梵希都展现了他在时尚界的魅力。

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今年的奥斯卡颁奖礼上，超级英雄电影《黑豹》演员查德维克博斯曼（Chadwick Boseman）穿着纪梵希礼服亮相。

但纪梵希最为人所知的设计仍是被誉为“赫本女神”的奥黛丽·赫本在“蒂凡尼早餐”的穿搭，摩纳哥王妃格蕾丝·凯莉（Grace Kelly）和前美国第一夫人杰奎琳‧肯尼迪也都在纪梵希手下展现出优雅风采。

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奥黛丽·赫本生前谈到和纪梵希的伙伴关系：“纪梵希简单而可爱的设计给我一种进入角色的感觉，这对我来说是很大的帮助……其余的事就不再这么困难了。”

赫本与纪梵希的友谊持续了40多年，并且帮助了他巩固在时尚和影视圈的历史地位。

“巨人”设计师

纪梵希身高1米98，被称为“时尚界全方位的巨人”。他在二次世界大战后，与当时还不是“时尚界大咖”的皮尔.巴尔曼（Pierre Balmain）及克里斯汀·迪奥（Christian Dior）共事。

在1952年成立自己的时尚工作室之前，纪梵希在服装设计风格被视为大胆前卫的女设计师艾尔莎·夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli）手下工作。纪梵希将“separates”──意即将衬衫、裙、夹克、裤装互换搭配──的概念介绍给世人。

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于贝尔·德·纪梵希（Hubert de Givenchy）的全名是Hubert James Taffin de Givenchy。他1927年生于法国波威市（Beauvais）的贵族家庭。在1950年代，他24岁的时候，创立了自己的时尚工作室。图为他在首场春季时装秀后台的照片，当时是他工作室成立的第一年。

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在遇到奥黛丽·赫本之后，他们开启了长期的合作关系，他甚至将这段友谊形容为“某一种形式的婚姻”。赫本说纪梵希“他不只是一位时尚设计师，他是个性的创造者”。

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数十年来，纪梵希依着赫本的个性为她量身打造穿搭，图中赫本在1961年的电影《蒂凡尼早餐》的服装，无疑地成为纪梵希最出名的设计之一。他在2010年时说：“这件黑色小洋装是最难实现的，因为你必须让它保持简单。”

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美国前第一夫人杰奎琳‧肯尼迪（Jackie Kennedy）也是纪梵希的“粉丝”。1963年她在丈夫约翰·F·肯尼迪（John F Kennedy）的葬礼上穿的就是纪梵希设计的简洁黑色套装。

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1950到60年代是纪梵希的黄金年代，他仍持续发挥创造力。图片摄于1979年，一场春季高级订制时装展上纪梵希的作品。

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纪梵希1988年将生意卖给路易·威登集团（Moet Hennessy-Louis Vuitton），但他持续主导设计直到1995年退休。其后设计工作由其他设计师接棒，包括约翰·加利亚诺（John Galliano）及亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）。

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他最后参展是在1995年和1996年的秋冬季时装秀，标志着他结束43年的职业生涯。

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退休后他过着舒适而低调的生活，偶尔会在向他致敬的时尚活动中现身。图为2016年他现身奥黛丽·赫本纪念展时所拍摄。

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纪梵希集团发布他的死讯，称他为“超过半世纪的巴黎人优雅的象征”。