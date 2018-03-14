被特朗普解雇的美国国务卿：小心俄罗斯！

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普称蒂勒森现在应该很高兴。

美国总统特朗普周二（13日）宣布解除国务卿蒂勒森的职务，中央情报局局长庞皮欧将取代蒂勒森担任国务卿。此前一直有报道说，在过去的一年多时间里蒂勒森的国务卿职位被边缘化，特朗普与蒂勒森之间的分歧越来越大。

吉娜·哈斯佩尔（Gina Haspel）将被提名担任中情局新局长，她可能成为中情局历史上首位女性局长。哈斯佩尔2017年出任中情局副局长，她效力中情局长达30多年。哈斯佩尔也是首位担任中情局二把手的女性官员。

蒂勒森回应

蒂勒森在国务院召开了最后一场以国务卿身份说话的记者会。路透社称，他明显有所情绪。他在会上亦没有感谢特朗普，反而强调与防长马蒂斯的关系。两人被指共同对抗特朗普政策。

蒂勒森在记者会上称，特朗普在推特公布消息前几小时，两人曾经对话，但蒂勒森没有回应报导，是否从特朗普推特得知被解雇的消息。

蒂勒森称过去在改善美中关系，以及应对朝鲜核武计划的方面有所进展，但强调美国还需要“很大的努力”，应对俄罗斯政府“麻烦的行为与举动”。

"俄罗斯必须为自己的行动小心评估，如何对俄罗斯人以及世界最为有利。如果他们态度依旧，只会给自己带来更大的孤立，对任何人来说也不是理想的情况。"

俄罗斯一直被指干预美国大选，而英国和俄罗斯亦因前间谍被毒杀事件，关系紧张。

特朗普说法

特朗普最先在推特发布消息。他感谢蒂勒森此前的工作，并称庞皮欧会做很好的工作。

特朗普出发到加州前对记者坦承与蒂勒森之间有分歧：“我们相处得不错，但有所分歧……你看伊朗协议，我觉得这是可怕的协议，他觉得还行。”

“我相信他现在更高兴了。”特朗普说。

特朗普称与庞皮欧有很相似的想法，认为会合作愉快。

从推特才知道被解雇？

华盛顿邮报周二便引述白宫消息称，蒂勒森将被解雇。

白宫称，蒂勒森在周五使被通知有关消息，并指当时蒂勒森问，可否待他从非洲回来时才作出宣布。

不过副国务卿史蒂夫•戈德斯坦（Steve Goldstein）发声明，指蒂勒森没有和总统说话，并不知道被解雇的原因，暗示蒂勒森是从推特才知道消息。戈德斯坦在发出声明后不久亦被解雇。

蒂勒森表示，特朗普在推特公布消息前几小时，两人曾经对话，但没有透露对话内容，未承认或否认是否从推特得知消息。

为甚么被解雇？

一名高级白宫官员表示，特朗普是希望透过重组团队，准备未来与朝鲜的对话，但事实上两人之间有所分歧是众所周知的事情，蒂勒森或被解雇的消息早已有所传闻，之前特朗普曾经说他和蒂勒森在主要的外交问题上“想法并非真正一致”。

蒂勒森反对特朗普采取措施废除同伊朗达成的协议以及巴黎气候协议，亦反对美国将使馆移到耶路撒冷。

当蒂勒森表示赞成同朝鲜外交沟通时，特朗普法推特说他的国务卿在浪费时间。就在蒂勒森表示同金正恩政权谈判不会马上实现的时候，特朗普突然同意同金正恩举行峰会。

特朗普似乎也不愿意支持蒂勒森对俄罗斯总统采取强硬姿态，最近俄罗斯前间谍被毒杀事件，蒂勒森说他同意英国政府的看法，即俄罗斯应该为事件负责。但是特朗普在周二对此没有明确表态，只是说美国政府仍然需要“搞清楚事实”。

据报道，蒂勒森曾私下称特朗普是“白痴”，他还对特朗普难以把握基本外交政策感到惊讶。纽约时报报道说，特朗普对蒂勒森在开会期间的肢体语言感到厌烦。据说蒂勒森在决策过程中与特朗普发生分歧时，不是翻白眼，就是表现得无精打采。

不过事实上，美国媒体亦对蒂勒森的外交能力有保留。

曾在埃克森美孚公司(ExxonMobil)担任总裁的蒂勒森一年前开始担任国务卿。美国媒体报道说，蒂勒森这位石油公司的总裁不得外交要领，不懂得公共沟通的重要性。他没能很好地管理国务院，他在国务院进行的重组考虑不周，他还忽视了许多专家的意见，许多专家因此离开国务院。

华盛顿邮报社评还说，蒂勒森忽略了美国一个重要的原则，没有足够强调人权问题。另外他在工作中证明他并不善于有效地进行谈判，无论同诸如海湾国家这类美国的盟国，还是像俄罗斯这样的对手。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普换国务卿，欧盟国家担心美欧贸易摩擦会加剧。

蒂勒森去职令欧洲担心

许多国家认为蒂勒森突然被解职意味着特朗普美国优先的政策会进一步得到加强，特别是这可能对伊朗核协议的未来产生影响，还可能导致美国同欧盟的全面贸易战。

欧盟外交负责人莫盖里尼担心蒂勒森去职对伊朗协议产生不利影响。法国，德国和英国在伊朗协议问题上也受到来自美国和海湾国家的巨大压力。

蒂勒森的继任者，中情局长庞皮欧则一直强烈批评同伊朗达成的协议。他在担任中情局局长期间曾经设立新机构专门针对伊朗革命卫队领导人进行秘密行动。

德国政界人士担心蒂勒森去职标志着特朗普决心同欧盟展开全面贸易战，而商人出身的蒂勒森此前一直反对美国同欧盟打贸易战。

特朗普周末发推特说：许多国家在贸易和军事上用很糟糕的方式对待我们，但他们还是我们的盟友。显然特里普这番话在指德国，他接着批评了德国的汽车制造商奔驰公司。