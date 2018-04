图片版权 Netflix Image caption 克莱尔·芙伊及马特·史密斯饰演1947-1964年间的英女王及亲王。

Netflix招牌剧集《王冠》中,凭借扮演英女王伊利沙伯二世角色夺得金球奖最佳女主角的克莱尔·芙伊(Claire Foy),被揭片酬低于同剧男主角、饰演其丈夫菲利普亲王的马特·史密斯(Matt Smith)。

《王冠》制作人表示,由于史密斯曾出演BBC长青热播剧集《神柲博士》(Doctor Who),名气更大,因此获得更高片酬。随着剧集进入第三季,主演换成中年演员奥利维娅·科尔曼(Olivia Colman),这样的情况将不再发生。

这是演艺界男女演员薪酬不均的最新案例。较早前,《金钱世界》(All The Money In The World)原任男主角凯文·史派西(Kevin Spacey)因性骚扰丑闻被撤换,但临时接替重拍的马克·沃尔伯格(Mark Wahlberg),片酬被揭高于女主角米歇尔·威廉姆斯(Michelle Williams)的补拍片酬逾千倍,引发舆论讨论。

沃尔伯格最终宣布捐出自己的片酬予关注性骚扰问题组织“Time's UP”(到此为止)。

图片版权 Reuters Image caption 随着剧情进入七十年代、女王的中年时期,芙伊及史密斯将不再参与第三季。

美国娱乐影评杂志《Variety》报道,克莱尔·芙伊出演《王冠》每集片酬为40,000美元,史密斯的片酬则不明。

“接下来,不会有任何角色片酬高于女王。”《王冠》联合制作人苏珊·麦基(Suzanne Mackie)表示。

同陷性别争议的《神秘博士》

《神秘博士》为BBC历来最受欢迎的剧集系列之一,最早于1963年开播,至今已播出30多季,在英国家喻户晓,主角被称为“全英国最为人熟悉的博士”。

《神秘博士》主角“博士”乘着时光机进行时空旅行,角色设定为一个濒死时可转生的外星人,因此自1963年开播以来主角均为同一人,但先后有十多名男演员曾饰演博士;马特·史密斯于2010-2013年出演此角,为史上最年轻的一任博士演员。

Image caption 马特·史密斯及茱迪·惠特克分别是《神秘博士》史上最年轻的博士及首位女博士。

作为对英国大众文化影响深远的热播剧集,《神秘博士》的选角亦备受关注,多年来均有呼声认为,这名具代表性的角色,不应再仅仅由白人男性传承;去年中,BBC宣布由女演员茱迪·惠特克(Jodie Whittaker)接任主角,成为史上首名女性博士,在英国引发热烈讨论与争议。