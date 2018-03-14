霍金逝世：从渐冻人到当代最伟大物理学家之一

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克服身体残障制肘，成为全球最尊崇物理学家之一的史蒂芬·霍金（Stephen Hawking），今日以76岁之龄与世长辞。

霍金被誉为继爱因斯坦后最杰出的理论物理学家；3月14日正是爱因斯坦139年前出生的日子。

凭借其过人的幽默感，霍金一直相当受大众欢迎，其本人亦致力将科学普及化，确保大众亦能接触到他的研究。其著作《时间简史》于1988年出版，成为最畅销书籍，被译成40多种文字，发行量高达2500多万册。

霍金曾说，他的成年生涯一直要与运动神经细胞疾病（其病症俗称“渐冻人症”）共处，但这并无碍他曾经经营出美满家庭，并在学术路上取得成功。

“这证明了，”霍金写道：“人毋须失去希望。”

图片版权 Rex Features Image caption 霍金在大学确诊患有运动神经细胞疾病。

史蒂芬·威廉·霍金于1942年1月8日生于英国伦敦，父亲为生物学家，其时为了逃离德军空袭，偕妻迁离伦敦。霍金在伦敦及圣奥尔本斯（St Albans）度过童年时代，于牛津大学完成物理学士学位后，进入剑桥大学进行宇宙学研究。

少年霍金热爱骑马及划艇，但在1963年，霍金确诊患有运动神经细胞疾病，获告知将逐渐全身瘫痪。

1964年，霍金与其爱侣简成婚时，医生估计他的寿命只余两至三年；霍金病情恶化的速度比预期为慢，至1970年无法行走， 他开始使用轮椅，其后几年，肌肉萎缩情况日益严重，全身能够活动的部分仅剩几个手指。

1985年，霍金身体出现严重的并发症肺炎，医生为其进行气管手术，虽然救回性命，但霍金自此失去说话能力，只能依靠手指按动一个讲话器按钮表达自己的思想以及与外界交流。

在此情况下，霍金仍于1988年完成《时间简史》一书并对外发表。这本深入浅出介绍宇宙学著作，在全球的发行量数以千万计。

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霍金克服疾病与身体上的障碍，以剑桥卢卡斯数学教授（Lucasian Professor of Mathematics）的身份持续进行研究，并于2001年发表第二本书作《果壳中的宇宙》（The Universe in a Nutshell ）。

霍金相信，自己的病况事实上带来了好处，令他的生命历程更加有意思。“我21岁时对生命已经是零期望，此后的一切都是额外的好处。”他曾在一次访问中如是说。

但他的身体不便，令他必须倚杖他人照顾：霍金一直感谢陪在他身边20年，为他打点一切的首任妻子简，两人育有三名子女。

是故当霍金与简离婚、并于1995年另娶其看护时，亲朋好友均感到惊讶。 2000年以来，霍金时时出入剑桥当地医院，治理不同伤病。警方曾就霍金有否被言语侮辱或暴力对待，盘问数人；霍金多次否认受虐，警方亦未有就此正式拘捕任何人。

“科学明星”

霍金提出了黑洞能量散发、继而蒸发的理论，被称为“霍金辐射”（Hawking radiation）。然而，他最有名的当属“万物理论”（theory of everything）。

“这套完整的法则，能为‘宇宙如何诞生’等一系列问题提供解答，”霍金说：“宇宙将何去何从，又会否结束？若然，它将如何结束？”

“如果找到这些问题的答案，我们就将会知道上帝的思想。”

霍金是大众熟悉的科学界明星，出现在诸多影视作品当中。

《辛普森家族》就曾描绘霍金与主人公荷马一同喝酒的场景，他亦曾在BBC经典科幻喜剧《红矮星号》（Red Dwarf ）中粉墨登场、以投影的形式出现在《新星空奇遇记》（ Star Trek: The Next Generation）中现身，甚至参演美国热播科学剧《生活大爆炸》。

2014年，以其前妻简·霍金著作为蓝本的电影《爱的万物论》（The Theory of Everything）推出，由英国演员艾迪·雷德梅恩（Eddie Redmayne）扮演霍金。霍金本人曾与雷德梅恩见面，协助对方准备角色。

图片版权 BBC/PA Image caption “新福尔摩斯”班尼迪克·康柏貝奇及雷德梅恩均曾饰演霍金，后者更凭此角捧回奥斯卡。

他一直致力鼓励大众对太空产生兴趣。“我认为，地球上的生命面对灭绝危机，”他曾说：“一次突发的核战争、基因改造病毒，或其他危机均有可能造成这样的局面。人类如果不向太空出发，将无未来可言。”

“因此我希望触发更多人对太空的兴趣。”

霍金更曾表示，认为外星生物存在是“完全合理的假设”，但警告外星生物来到地球，可能只会掠夺地球资源后就离开，“就像哥伦布抵达美国之后，本土美洲人所遭遇的下场”。

“我们人类只要看看自己，就可想像智能生命或会演变成我们‘不希望遇上’的样子。”

霍金在中国

图片版权 Sina weibo Image caption 霍金的最后一条微博，回应了中国少年偶像王俊凯的问题。

霍金在中国十分受欢迎，他在2016年开通微博与中国粉丝互动，目前微博有超过400万个粉丝，不少人在他的微博留下悼念字句。

据中国媒体报导，霍金1985年第一次来中国，当时获位于合肥的中国科学技术大学邀请，他发表了两个演讲，谈及"黑洞形成的理论"，和"时间为甚么总是向前"。

2002年，霍金在著名数学家丘成格邀请下再度访问中国，分别在杭州、北京出甫学术会议和国际数学家大会开幕式。霍金当时获高规格调的接待，到中南海与时任中国国家主席江泽民见面。

据当年新华社的报导，江泽民高度赞扬霍金在科学的巨大贡献。而霍金则说中国巨大进步让他留下深刻印象，并称50年后，中国或成为领导世界科学的国家。

2006年，他再度访问中国，先后在香港科技大学以及北京人民大会堂发表演演讲，并参观了天坛和颐和园。