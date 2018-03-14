赤瓜礁海战30年：一仗奠定中国南海格局

图片版权 AFP Image caption 1999年，中国控制赤瓜礁约10年后，在礁上安营扎寨。

1988年3月14日，中国与越南海军为争夺南沙赤瓜礁发生短暂武装冲突。中国控制赤瓜礁，为如今中国在南海布局打下了落脚点。

中国与越南在赤瓜礁（越南称：鬼鹿角礁）海战30周年之际，越南官方宣布，将把这一海战纳入中学教科书。

越南通讯社报道称：“鬼鹿角礁上64名战士在双方力量不均衡的一场战争中为努力抵抗侵略者，维护祖国神圣的海洋岛屿主权而英勇牺牲的精神和气魄将时代相传。”

中国媒体对此冲突也有报道，称“这是中国打的最后一场仗”，中国海军当时被迫“自卫还击”，“取得绝对性胜利”。

武装冲突

这是继中越在1979年大规模边境战争之后，双方在南海上的一次非常小规模的武装冲突——中国媒体称，冲突只持续了28分钟。

中国方面表示，冲突导致中国海军一人轻伤；而越南官方则承认冲突导致64人死亡，损失军舰3艘。

海外媒体对中国方面的绝对胜利有不同的说法，有的甚至指称中国海军实际上也有6人死亡，十几人受伤。

中国和越南在这一冲突后的两天时间内，分别又控制了数个南沙岛礁。

Image caption 中国成立海南三沙市，管辖在南沙的诸多礁岛。

这一仗，让中国在心理上大大占了上风的同时，更重要的是它改变了中国大陆在南沙没有一兵一卒，有名无实的尴尬局面，将中国对南海的实际控制范围向南纵深拓展。

国际间其后才意识到，赤瓜礁一仗实际上奠定了中国此后的南海格局，对中国具有非常重要的战略意义。

而越南在海战中惨重的损失，成为越南民众不能忘怀的记忆。

每年临近纪念日，越南内外的民众，都会发起纪念活动，为这些"捍卫祖国主权完整而牺牲的英雄"游行悼念或者举行超度法会。

越南政府则为在那次冲突中死亡的越南海军士兵从2015年开始兴建“鬼鹿角战士纪念区”，一期工程已经完成。

礁变岛

如今的赤瓜礁已经成为中国在南沙的一个人工岛，隶属中国海南省三沙市。

中国于2013年在赤瓜礁填海造地，打造了一个面积约30公顷的人工岛。

2014年，菲律宾政府公布航拍图片显示赤瓜礁人工造岛规模，震惊全世界。

“亚洲海事透明计划”在2015年5月指出，中国在赤瓜礁正在修建的设施包括：一个泊位有限的港口以及两个装卸站、两个直升机停机坪、一个大型多层设施。正在修建两个卫星通讯天线，6个可能用于安保的监视塔、农业设施、一座灯塔和一个太阳能站。