全球调查：名牌瓶装水究竟含多少塑料微粒？　

图片版权 Orb Media Image caption 由非盈利新闻机构Orb Media牵头的检测发现，每升瓶装水中平均含有10颗塑料微粒，每颗都比头发丝粗。

对全世界11种名牌畅销瓶装水所做的检测发现，几乎所有品牌瓶装水都含有塑料微粒。

这是迄今为止全球最大规模的检测：购自世界9个不同国家的250瓶瓶装水经过检测。

目前尚没有证据证明塑料微粒对人体健康有害，但世界卫生组织（WHO）将对瓶装饮用水中塑料微粒可能造成的健康危害展开评估。

世界卫生组织将评估最新的研究成果。这些研究针对“塑料微粒”存在的范围以及影响。所谓“塑料微粒”指的是微细到可以被人体吸收的塑料。

由非盈利新闻机构Orb Media牵头的检测发现，每升瓶装水中平均含有10颗塑料微粒，每颗都比头发丝粗。

图片版权 Orb Media Image caption “最关键的问题是一辈子吃吃喝喝塑料微粒，到底会对健康有什么影响。”

被检测的瓶装水生产商向BBC表示，他们的瓶装水工厂都遵循最高的生产标准。

世卫组织负责协调全球饮水和卫生问题的布鲁斯·戈登（Bruce Gordon）告诉BBC，最关键的问题是一辈子吃吃喝喝塑料微粒，到底会对健康有什么影响。

“我们想想塑料的构成，是不是有毒素，在多大程度上可能带有有害成分，这些微粒对人体到底会有什么作用，等等，这些都还没有现成的研究给我们答案。”

“我们通常有一个‘安全’标准，但是要确定一个安全标准，首先必须了解这些东西是否有害，如果它们以高浓度出现在水中，那就肯定有危害。”

负责检测和分析的美国纽约州立大学Fredonia分校化学教授谢丽·梅森向BBC表示，“我们在一瓶又一瓶，一个又一个品牌中发现了（塑料）。”

“这不是要指出某个特定的品牌，这是要显示，塑料无处不在，塑料已经是渗透进我们这个社会的物质，渗入了水，渗透到这些我们消费的非常基本的产品中。”

针对目前尚没有证据证明，人体摄入这些塑料微粒究竟有什么伤害，梅森教授说：“是不会造成灾难性的伤害，但是看到塑料微粒的数量，却是令人担心的。”

专家们也向BBC表示过，在那些水源可能受到污染的国家，人们仍然需要继续饮用瓶装水。

本次全球调查的瓶装水，共为11个国际品牌和国家品牌，有的国家人口众多，有的是瓶装水消费量高。

他们包括：

著名世界级品牌

Aquafina

Dasani

Evian

Nestle Pure Life

San Pellegrino

著名国家级品牌

Aqua(印尼)

Bisleri（印度）

Epura（墨西哥）

Gerolsteiner（德国）

Minalba（巴西）

娃哈哈（中国）

图片版权 Getty Images Image caption 人类开始关注塑料带来的环境后果。

为了彻底消除被检测瓶装水受到污染的可能性，检测机构用录像记录了从商店购买和快递送水的过程。有些水在美国通过网络订购。

检测塑料的过程包括将一种名为“尼罗红”的染料加入每瓶水中，这是最近由英国科学家发明的一种技术，能迅速检测海水中的塑料。

以往的研究已经证明，染料会附着在浮动的塑料碎片上，并在某种特定波长的光线下发出莹光。