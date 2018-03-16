美国也有“豆腐渣”？加速建造法新桥垮塌至少六死

图片版权 EPA Image caption 垮塌的桥压住了公路上的车。

美国近迈阿密的佛罗里达国际大学附近发生桥梁塌陷事故，造成至少六人死亡，九人受伤。

截至周四（3月15日）晚间，救援队仍在残骸中抢救受困者。

据警方表示，这座行人天桥在周四下午垮塌，压在有八个车道的高速路上，压垮至少八辆汽车。

这座横跨高速公路的桥重862公吨、长53米，于周六才刚兴建完成，只花了六个小时建造。

“加速建造法”可靠吗？

根据佛罗里达国际大学网站介绍，这座桥梁使用了不同于传统的“加速桥梁建造法”（Accelerated Bridge Construction，ABC）。

“加速桥梁建造法”精简了造桥的步骤，让桥梁能在更短的时间、用更有效率的花费方式建成。根据美国联邦公路管理局（Federal Highway Administration ，FHA），用这种方法建造或重建一座桥，只需花48小时至72小时。

使用“加速强梁建造法”能够缩短建造工程时封路、阻碍交通的时间。美国联邦公路管理局表示，另一个好处是，使用这个工法的工地更加安全，对环境的影响更低，减少因天气因素造成的工程延误，并且总体来说会比用传统方式建造的桥使用期更长。

这对美国已经老旧的基础设施的翻新应该是个实用的技术。

美国联邦公路管理局表示：“这项即时的发明可以帮助我们国家大约25%的老旧桥梁更新或重建，我们的高速公路已经拥挤到承受不了任何的封闭或额外施工。”

目击者：“超现实”

图片版权 EPA Image caption 救难人员持续搜救。

目击者对当地媒体说，当时车辆正在等红灯，桥就这么垮了下来，约发生在当地时间下午1点半（格林尼治标准时间17点30分）。另一名目击者对美国广播公司（ABC）说，当时车内的人发出的尖叫声“非常可怕”。

“当我看出去时，只见四处尘土飞扬，”冬妮亚‧佩吉（Tiona Page）说。“我知道桥垮了。”

目击者达马尼‧瑞德（Damany Reed）对美国哥伦比亚广播公司（CBS）说：“我听到大轰隆声，听起来是持续的。我们向外看，我们知道有东西垮塌了，但不知道是桥。那个当下真的很超现实，令人害怕。”

“我们在上周才刚庆祝桥的落成，现在我们就要处理这起悲剧，”斯威特沃特（Sweetwater）市长奥兰多．洛佩兹（Orlando Lopez）说。

美国总统特朗普周四晚上在推特上表示，正在关注“这起令人心痛的桥梁垮塌”事件。

根据《迈阿密先锋报》报道，这座桥连接校园和学生住宿区，学生和职员一直希望能够有这座天桥，让师生避开高速公路的车潮。

在2017年八月，一名学生在跨越马路时遭汽车撞死。

图片版权 CBS Image caption 这起事件将会被调查。

建造天桥的公司MCM在推特上为受到这起不幸事故影响的人祈祷并对他们表示关心。

FIGG工程也是桥梁建商之一，两间公司都表示会配合调查。

“世界第一”的桥梁

大学几日前才在推特上称赞这座天桥。

这座桥造价1420万美元，美国交通部（US Department of Transportation）也有投注资金。

根据学校官网的介绍，这座桥的设计可以抵挡五级飓风，并且存在一百年。

这也是世界上第一座全部由自清洁混凝土（self-cleaning concrete）建造的桥。这种混凝土中使用的二氧化钛(titanium dioxide)，当暴露于阳光下，可吸走空气中的污染物，令桥身保持洁白。

根据当地媒体报道，桥本应在2019年向公众开放。

美国重大桥梁事故