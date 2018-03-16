“温和派”蒂勒森去职 中美经贸拉响对抗警报

图片版权 Reuters

美国总统特朗普周二（13日）宣布解除国务卿蒂勒森的职务，随后建议由鹰派人物、中情局局长蓬佩奥担任国务卿。

64岁的蒂勒森曾是著名跨国公司埃克森美孚集团董事长。一年多以前，他出任国务卿，被外界评价为特朗普对共和党建制派的妥协。

"在对华政策方面，蒂勒森是个温和人物。他是一个来自华尔街工商界背景的传统共和党建制派，奉行对中国保持接触的政策。" 美国圣路易斯华盛顿大学东亚系副教授马钊对BBC中文表示。

现居美国的政治学者胡平则认为，继任国务卿的人选蓬佩奥在对华问题上态度强硬，他的公开讲话甚至比特朗普更强硬。这预示着特朗普政府的对华政策会变得更加强硬。

温和的蒂勒森

图片版权 US Dept of Defense Image caption 美国核动力航空母舰卡尔・文森号重返南中国海。美国提出的印太战略中，新加的印度洋区域正是中国 "一带一路"战略要覆盖的重点。

蒂勒森在离任记者会上专门提到了中美关系。

他表示，关于未来建立更加清晰的中美关系，我们还需要做更多工作，以确保我们在未来50年里知道如何和对方相处，确保人民的幸福，避免两个强大的国家发生冲突。

蒂勒森的主要涉华政策主张回顾

2017年1月，美国候任总统特朗普提名的国务卿蒂勒森在出席国会听证时谈到南中国海和朝鲜问题。他表示，应该禁止中国进入正在建设的争议南海岛礁。蒂勒森表示，中国在南海的行为"极度危险"，如果北京掌控了这条具有军事和贸易功能的战略要道，将对全球经济造成威胁。但他在台湾问题上出言谨慎，只是说华盛顿需要确认兑现对台承诺。"我没听说过任何关于改变'一个中国'政策的计划，"他说。

2017年8月，蒂勒森表示，华盛顿并不寻求朝鲜的政权更迭，半岛局势发展成今之局面也不怪中国。在某个时刻，美国还希望与朝鲜展开对话。不过，蒂勒森的这番言论显然并不受总统的认同。共和党资深参议员格莱厄姆说，特朗普总统将与朝鲜交战作为一种选项。特朗普总统还不断批评中国，说中国在朝鲜问题上做得还不够。

2018年3月，美国国务卿蒂勒森出访非洲前发表演说，批评中国在当地投资时签署"腐败的交易"，许多合同的透明度也十分低，相反，美国在当地的投资方式是"可持续的"。

马钊分析称，中美过去几十年的主要推动力量是工商界。蒂勒森担任国务卿期间的对华言论和主张也符合这一身份——就是对华主张接触，意思是中美之间可以是竞争关系，但不能是对抗关系。这是对华接触的底线。

"但对华主张接触派目前在美国是一个逐渐衰弱的声音。国会和军方都在展开激烈反思，美国大企业和学术界都有反思态度，形成了政界商界学界共识。"他说，从现在特朗普的个性和实力型外交主张来看，恐怕天平会向对抗型关系倾斜。特朗普和蒂勒森最大的区别正在于此。

胡平则认为，蒂勒森和特朗普在对华政策上的想法有些距离。蒂勒森更多是延续了过去美国政府的对华政策。看得出来特朗普在这个问题上对他相当不满。

中美关系新局

胡平认为，随着蒂勒森被解职，特朗普的对华政策转变已经释放了强烈信号。再考虑经济方面的几个任命。比如新的经济顾问、新闻评论家库德洛，以及前竞选团队的纳瓦罗在冷冻一段时间后回到核心圈，可以看出特朗普将执行更加强硬的对华政策。

"中美贸易战其实已经开打。以前蒂勒森以及一些共和党内人士对此都有不同看法。但蓬佩奥和新的经济顾问在这方面就强硬得多，新经济顾问说得很清楚，钢铝加征关税，唯一的对象就是中国，"胡平说。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普2017年11月访华时和习近平相谈甚欢。但分析指，特朗普有生意人特性，一方面可以把酒言欢，但做起生意就斤斤计较。

马钊也表示，过去一年中美关系大的方向是下行趋势，而且会越来越明显。国家安全报告等重要文件已经把中国定义为修正主义大国，中国从意识形态、政治、经济、军事等方面在挑战美国的全球利益。美国过去40年的接触政策没有达到改变中国的预期效果，反而增强了中国挑战美国的实力。所以现在美国政治环境是，对中国政策进行反思。

他认为，蒂勒森去职后，有几个值得关注的问题：除了新任国务卿是鹰派人物外，亚太事务助理国务卿的人选也是一个观察方向。蓬佩奥的任命会导致在国防部、国务院和商务部都出现对华强硬声音，和以前大有不同。

胡平认为，美国的整个亚洲政策都在改变。去年的国情咨文提到了印太战略，和奥巴马的重返亚太战略相比，力度有所增加。这和抗衡中国推行的"一带一路"战略有直接关系。东起日本，南到澳大利亚，再到印度，这样一个遏制中国的包围圈逐渐形成，新加的印度洋区域正是 "一带一路"战略要覆盖的重点，是海上通道。

"特朗普有生意人特性，一方面可以把酒言欢，但做起生意就斤斤计较。说话看起来非常友好，同时又会采取很不友好的措施和做法，"他表示。

马钊表示，美国对中国采取的对抗战略可能首先从经贸领域实施。除了加征钢铝关税外，下周美国可能会宣布对华制裁一揽子计划，涉及对中国加征数百亿美元关税。

"这个制裁清单有多大，中国能否承受，有什么反制措施？值得观察，"他表示，现在看来，传统打交道的方法对特朗普不太行得通。中国希望谈判，讨价还价。但现在美国觉得是体制性问题、结构问题，很难通过谈判解决。中国能做的让步有多大，还是一个很大的问号。这种新局面需要中国领导人和谈判官员去适应。