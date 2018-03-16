前间谍毒杀案后，俄商人死亡再受谋杀调查

图片版权 facebook Image caption 3月12日死于伦敦家中的格卢什科夫在俄罗斯面对众多指控，包括大规模舞弊，贪污俄罗斯航空（Aeroflot）的资金

俄罗斯商人尼古拉· 格卢什科夫在伦敦西南部死去后，英国发起了谋杀调查。3月12日格卢什科夫被发现死于伦敦西南部New Malden的家中。

尸检显示 68岁的格卢什科夫死于"颈部挤压"。不过警方说，目前还没有证据显示他的死和俄罗斯前间谍谢尔盖·斯克里帕尔及其女儿的谋杀企图有关。

但是警察正在调查各种可能，并且呼吁举报提供线索，帮助调查。

警方特别呼吁在3月11日到12日之间那些在格卢什科夫家附近看到或听到任何可疑现象的人同警察联系。

周五警察继续在格卢什科夫的居所保持戒备，警察在房子前院搭起了蓝色和紫色的帐篷，那座房子比邻的房子也被隔离。

政治庇护者

Image caption 俄罗斯大亨别列佐夫斯基1990年代在叶利钦时期私有化中暴富，2013年3月23日在伦敦西南的家中死去

格卢什科夫曾经是俄罗斯国家航空公司Aeroflot的第二号负责人。1999年格卢什科夫曾经被指控洗钱和舞弊被判5年监禁。

2006年他因另外一项舞弊被定罪，但是判决被缓期执行。2010年他获得了英国的政治庇护，此后成为普京总统的批评者。

格卢什科夫生前的密友，公关和广告经理洛德·贝尔说他是个"非常有魅力，有趣，有感情，但曾经有过许多麻烦的男人"。

格卢什科夫的87岁的邻居凯特说他"只是个普通友好的英国男人"，他会隔着马路同她打招呼。

格卢什科夫同俄罗斯大亨别列佐夫斯基关系密切，别列佐夫斯基同普京交恶后在1999年来到英国。

图片版权 EPA/ Yulia Skripal/Facebook Image caption 66岁的退休俄罗斯军事情报官员谢尔盖·斯克里帕尔和他33岁的女儿被发现瘫倒在英国索尔兹伯里市中心的长椅上，英国政府表示，斯克里帕尔和他女儿受到神经毒剂攻击

别列佐夫斯基

别列佐夫斯基1990年代在叶利钦时期私有化中暴富，积极参与俄罗斯政治混乱和暴力，以及车臣战争。别列佐夫斯基普京担任总统后成为普京的政治反对者。后来他在受到俄罗斯当局的贪腐调查时流亡海外。他在英国流亡期间一直积极从事推翻普京的活动。

2013年3月23日, 在英国流亡的俄罗斯大亨别列佐夫斯基在伦敦西南家中死去，他的保镖在锁住的浴室中发现了他的尸体，他的脖子缠着绳子。

当时英国内政部的尸检发现了同自缢一致的迹象，没有暴力挣扎的痕迹。

但是在2014年3月的死因调查中，别列佐夫斯基的女儿出示了德国病理学家伯林曼的报告，伯林曼注意到尸体上的勒痕是环形，而不是一般自缢者呈现的V形。另外他还指出，现场的急救人员的报告说，别列佐夫斯基死后的脸呈紫色，而非自缢者一般呈现的灰色。

苏格兰场说，他们之所以谨慎调查俄罗斯商人尼古拉· 格卢什科夫的死因，因为格卢什科夫是死去的俄罗斯大亨别列佐夫斯基的朋友。别列佐夫斯基死亡就比较蹊跷，另外格卢什科夫死前曾经说他不相信别列佐夫斯基是死于自杀。

腐败和舞弊指控

图片版权 Getty Images Image caption 警方特别呼吁在3月11日到12日之间那些在格卢什科夫家附近看到或听到任何可疑现象的人同警察联系。

现在关于俄罗斯的调查委员会表示已经对格卢什科夫"谋杀"以及 双面间谍斯克里帕尔的"未遂谋杀"立案进行刑事调查。

66岁的退休俄罗斯军事情报官员斯克里帕尔和他33岁的女儿本月初被发现瘫倒在英国索尔兹伯里市中心的长椅上。他们目前在医院进行抢救和治疗。

英国政府表示，斯克里帕尔和他女儿受到神经毒剂攻击，这种名为Novichok的毒剂由俄罗斯研发。

英国首相特里莎·梅认为毒剂谋杀背后是莫斯科主使。英国外交大臣约翰逊说"极可能"是普京本人下令在索尔兹伯里发动了毒剂攻击。

BBC记者认为，格卢什科夫"谋杀"由警方反恐部门进行调查，而非由刑事凶杀案警察调查，因此显得不同寻常。

另外格卢什科夫也受到俄罗斯联邦的通缉，但英国拒绝向俄罗斯引渡格卢什科夫。

格卢什科夫在俄罗斯面对众多指控，包括大规模舞弊，贪污俄罗斯航空（Aeroflot）的资金。