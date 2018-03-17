图片版权 EPA Image caption 普京在于莫斯科举行的青年论坛"俄罗斯——机会之国"发表讲话（2018年3月15日）

尽管俄罗斯总统大选的结果可能已成定局，但仍有很多值得观察家关注的地方。

周日（3月18日）举行的选举投票有哪五大看点呢?

几乎没有人怀疑弗拉基米尔·普京会赢得大多数投票，开始他的第四个任期，人们关注的重点在于投票率有多少。

投票率是关键

官方民调显示，普京总统的支持率在70％左右。

对于可能出现的选民冷漠对待已成定局的大选投票，普遍认为克里姆林宫在做出积极努力，以强化投票结果的合法性，尤其是在国外。

相比之下，以批评克里姆林宫而知名的反对派领袖阿列克谢·纳瓦尔尼被禁止参选后呼吁选民"抵制投票"。

图片版权 KIRILL KUDRYAVTSEV Image caption 普京在竞选中面对的七名候选人吸引力有限，无法对他构成真正的挑战

参加此次选举的候选人共有8人，人数之多非同寻常，而2012年仅有3人，此举被视为试图吸引选民参与投票。

为了鼓励选民参与，当局展开了大规模的宣传，包括在超市购物袋、快餐店、公共交通工具、电影院和取款机上印上选举广告。

有报道说，选民不时接到有关选举的手机短信，选举工作人员前往居民家做工作，大型国有企业也敦促员工参与投票。

图片版权 OLGA MALTSEVA Image caption 阿列克谢·纳瓦尔尼的支持者呼吁俄选民抵制投票："不投票！你也会得到（普京）"

"马戏团"

不少观察人士质疑，普京在竞选中面对的七名候选人吸引力有限，无法对他构成真正的挑战，他们被称为"马戏团"成员。

克里姆林宫此举被指旨在营造一个精彩且有活力的竞选环境，促使选民参与投票，但不会对普京的权力构成任何实际威胁。他的主要竞争对手：

自由派候选人克塞尼亚·索布恰克（Ksenia Sobchak）是自封"抗衡一切的候选人"，主张民主革新俄罗斯，直言不讳地批评俄罗斯政府贪腐横行、停滞不前。2012年，索布恰克曾参与反普京示威，并主张再度在克里米亚举行公投；她认为，克里米亚的主权是属于乌克兰的。因为其演艺履历，她还被称为"俄罗斯版的帕丽斯·希尔顿"；她曾经试过在一个电视真人秀中浸着泡泡浴出镜。在俄罗斯这个极度保守的国家，这个形象有时被视为有伤风化，加上她的性别，这些因素可能使大批选民却步。

获得俄罗斯联邦共产党支持的候选人帕维尔•格鲁季宁（Pavel Grudinin）拒绝批评普京，但他遭到官方媒体对其商业交易的无情攻击。57岁的工程师暨农业大亨格鲁季宁，被戏称为"草莓大亨候选人"。格鲁季宁由1995年起，执掌位于莫斯科以南的俄罗斯最大草莓生产商——"列宁国营农场"，为首都提供草莓及其他水果。在报名参选期间，格鲁季宁被揭发拥有外国银行户口。但据报道，他已经取消这些户口。俄罗斯的商业大亨们，以喜于外国银行收藏财富闻名，这是很多贫穷、基层的共产党支持者所不满的。上述争议，令格鲁季宁被冠以"红色资本家"之名。

弗拉基米尔·日里诺夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）是俄罗斯政坛老将，在普京扬名之前已是广为人识的政治人物。他以激进的民族主义言论而闻名，但其形象十分贴地、亲民。

图片版权 AFP Image caption 俄罗斯总统普京、获得俄罗斯联邦共产党的支持参选的候选人帕维尔•格鲁季宁、俄罗斯政坛老将弗拉基米尔·日里诺夫斯基和被称为"俄罗斯版的帕丽斯·希尔顿"的电视名人索布恰克（图片组合，从左到右）。

俄罗斯的选举辩论常常变成候选人之间的不雅俚语比赛，但普京从不参与这种争论。有一次，日里诺夫斯基在辩论中粗暴地侮辱了索布恰克女士，而索布恰克则向他扔了一杯水。

记住克里米亚

普京以俄罗斯的救世主和统一者的形象参与竞选活动，被视为他所称的敌视的西方国家围困的俄罗斯捍卫者。

2014年，俄罗斯兼并了乌克兰的克里米亚，克里姆林宫此后利用民族主义动员其背后的俄罗斯人。

有关克里米亚遭兼并的一部专题影片本来将在选举前夕上映，但由于法律的修改，选举日期被定在3月18日，这天是吞并四周年。

从理论上来说，尽管选举规则要求媒体报道对各候选人要严格公正，但针对普京的奉承报道主导了国家控制的电视新闻节目，而这些节目是许多俄罗斯人的主要新闻来源。

电视官员坚持说，他们只是报道普京作为总统所参与的活动，但给人的总体印象是，普京是一位民族英雄，他完全盖过了其他的候选人。

这也关乎谁不参与

俄罗斯的主要反对派领袖阿列克谢·纳瓦尔尼因侵吞款项罪名被判缓刑五年，纳瓦尔尼被禁止参与大选，无法与普京竞逐总统之位。纳瓦尔尼否认控罪，并称有关指控出于政治动机。

纳瓦尔尼最喜欢谈论高层腐败的话题，可这对许多俄罗斯人来说是一个痛处，他的风格简单直接，对俄罗斯大众具有吸引力，俄罗斯的边缘自由派无法与其媲美。

去年，纳瓦尔尼针对效忠普京的总理德米特里·梅德韦杰夫的腐败调查在数百万网民中引起共鸣，引发了俄罗斯多年来的首次大规模反政府示威活动。

纳瓦尔尼曾受到亲政府治安团员人员的攻击。其中一次，有人用一种有毒的绿色染料袭击他，他的右眼遭严重灼伤，导致视力受损。

俄罗斯官方电视台不报道纳瓦尔尼的活动，普京拒绝称呼他的名字，并暗示纳瓦尔尼是受西方资助、从事破坏和削弱俄罗斯活动的出面人物。

你的器材不支持播放多媒体材料 俄罗斯选举：俄国年轻人对普京有何看法

吸引年轻选民

由于担心许多18至30岁的年轻人对政治制度和经济前景不景气感到不满，克里姆林宫在此次大选中特别关心年轻选民。

去年，在纳瓦尔尼的反腐集会中，据报有很多学生参与者。

在投票前夕，普京多次出席年轻人的选举聚会，并对俄罗斯的新实力——特别是在科学和工业领域可能提供的职业前景表示称赞。

年轻选民也成为各种社交媒体活动的目标，一些名人和流行歌星在社交媒体Instagram上发布标有#ElectionIsWhereYouAre（选举时你在哪里）的贴文。

这些运动的起源并不明确，但许多人怀疑克里姆林宫或其盟友或参与了此事。