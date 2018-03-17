前俄国特工中毒案：阴谋论和英俄外交危机

图片版权 AFP/Getty Image caption 索尔兹伯里神经毒气袭击案发后，英国暂停了与俄国高层的联络。

前俄罗斯双料特工斯克里帕尔和女儿中毒案引发英俄外交危机。

继英国宣布驱逐２３名俄国驻英外交官后，莫斯科在周六（３月１７日）宣布对等措施，驱逐２３名英国驻俄外交官，限期一周离境。

俄国还宣布禁止英国文化教育协会（British Council）在俄国开展业务，并关闭英国驻圣彼得堡领馆。

英国政府认为，俄国"很可能"要对事件负责。俄国否认与此有任何干系。

英国首相特里莎·梅在议会陈述事件时，措词没有丝毫含糊，说现在已经很清楚，斯克里帕尔先生和他女儿被下的毒就是武器级别的神经毒气，而且是俄国制造的那一种。

正值俄国大选，普京寻求连续第四个总统任期，民族主义舆论高涨之际，ＢＢＣ媒体观测部发现，俄国舆论和社交网站上关于这起中毒案流传着大量阴谋论的说法。

图片版权 REX/Shutterstock Image caption 谢尔盖和女儿尤利娅·斯克里帕尔

阴谋论之１ － “混淆视听从中渔利”

俄国驻联合国大使涅边齐亚近日在联合国安理会紧急会议上发言，字里行间暗示这事可能应该由英国及其盟友承担责任，包括美国在内。

他说，斯克里帕尔是个"完美的受害者，能够使任何不可思议的谎言显得合理"。他还反问，在俄国大选和世界杯足球锦标赛开幕前，害死斯克里帕尔对俄罗斯有什么好处？反而是"有几个国家"似乎可以借此指责俄国并从中得利。

俄国国营电视台和社交媒体上，评论员和网民议论的基调大体与此相似，只是更直截了当。关于英国及其盟友毒害斯克里帕尔父女以攻击俄国的阴谋论在网上盛传，但都没有证据。

阴谋论之２ － “英国人爱毒药”

国营电视频道俄罗斯 1（Rossiya 1）报道说是英国策划了下毒案。这个说法的奇怪之处在于，它认为英国天空电视播出的电视剧《还击》（Strike Back）与此有关。根据这个说法，策划者先通过去年年底播出这部连续剧为公共心理做铺垫，使公众对所谓的俄国用神经毒剂发动攻击有所准备。

而且，"众所周知，连续剧《还击》的资金来源和创作跟英国情报机构有直接参与，"该电视台报道说。

这部剧是根据前英国特种兵克里斯·莱恩（Chris Ryan）２００７年出版的书改编的。

Rossiya 1电视台采访的一名前俄国联邦安全局（FSB）少将称，一切都是计划好的挑衅；而且"他们英国人就爱毒药"。

图片版权 Twitter Image caption 俄国驻联合国使团发推特说， 俄国1992年关闭了所有前苏联的化学武器项目，但人员和技术很多流散到西方，包括英国。

阴谋论之３ － “令人惊讶的巧合”

俄国的俄语社交网站，"俄版脸书" VKontakte和俄语即时通讯软件Telegram上，类似的传言也在热传，主要聚焦在斯克里帕尔２００４年被捕时的一段录像；录像视频在他受到袭击前几天被上传到视频网站YouTube。

因为视频上传后刚过一星期，斯克里帕尔父女就在索尔兹伯里公开场合不省人事，就引起揣测，认为是英国方面在运作。

一个名叫"乌拉圭情报机关"（'Uruguayan Intelligence'）的推特帐户声称，YouTube上的Group M频道是"在英国管理的"。俄国官方电视台也采用这个说法。

不过，目前还没有看到这些指称的可靠证据，是否经得起推敲也存疑。报道中的"据悉"指向语焉不详的消息来源，而视频上网时间的"令人惊讶的巧合"能证明什么现在也不清楚。

据Telegram上的说法，上传斯克里帕尔被捕视频以及后来他被关押的视频，其实是２０１７年就做出的决定，当时决定把这些资料放到一个"老兵网"上。

乌克兰"可疑"

俄国前联邦安全局局长科瓦廖夫（Nikolai Kovalyov）现在是国会议员。他日前表示，乌克兰有可能卷入此事。因为乌克兰的克里米亚２０１４年被俄国吞并，两国关系一直十分紧张。

他认为，不能排除乌克兰参与的可能性，理由是“神经毒剂存放的地点是在前苏联一个加盟共和国的境内”。

"直接得利的是英国、美国，乌克兰间接获利，因为它希望让俄国显得富有侵略性。"

不过目前没有证据表明乌克兰与此案有干系。

俄国外交部发言人扎卡洛娃在接受俄罗斯24电视新闻频道（Rossiya 24）采访时说，有几个国家从１９９０年代就开始研制测试这种毒剂，但不是俄国。

捷克外交部发言人则称之为无稽之谈。

图片版权 Twitter Image caption 俄国版 脸书上盛传“令人惊讶的巧合”阴谋论 。

"贱妇的巧嘴簧舌"

俄国和英国关系恶化，已经在俄国官员的谈吐中得到体现。

英国国防大臣威廉姆森说俄国应该"走开，闭嘴"，话音未落，俄国国防部发言人就怼回来，说那简直像"集市上贱妇的巧嘴簧舍"。

俄国外交部长拉夫罗夫随声附和，"他也许欠缺教养。"

俄国外交部发言人扎卡洛娃日前在俄罗斯 1 频道上形容英国官员是一群"废物"，"这些人根本不懂什么叫专业主义、外交、国际法、国际组织。其次，他们就是骗子。实实在在、彻头彻尾的骗子。"

俄国驻伦敦大使雅科文科（Alexander Yakovenko）稍后在国营电视台Rossiya 24接受采访，说莫斯科要求英国方面提供斯克里帕尔和他女儿目前的状况以及调查进展方面的信息，但至今没有得到答复。

伦敦很有把握

在英国，工党领袖科宾说，应该集中力量，借助化学武器公约条款来展开彻查，确定毒物来自何处，下毒者谁，而对案犯要绳之以法。

唐宁街则宣布已经邀请国际"禁止化学武器组织"（OPCW）派人到英国取样检验。

ＢＢＣ记者柯莱拉（Gordon Crera）解释，有几个因素促使政府认定俄国"嫌疑很大"。

首先是神经毒气。斯克里帕尔父女中毒案中的毒剂只可能产自俄国。当然，不排除其他国家仿造的可能。

第二是动机。斯克里帕尔在俄国属于叛徒，而俄国情报界的共识是，对叛徒必须追捕、惩罚，一方面伸张正义，同时杀一儆百。

第三，是俄国的过往表现。最近的一个例子就是被放射性物质毒杀的前俄罗斯特工利特维年科。英国政府和独立调查都表明他是被莫斯科干掉的，而且很可能下令的是普京本人。

英国警方还没有把另一起俄国流亡富商命案与斯克里帕尔中毒案关联，但开始与一些俄国流亡人士接触，讨论他们的安全问题。

与此同时，俄国也已针对格鲁什科夫"谋杀案"和斯克里帕尔"企图谋杀案"展开刑事调查。

图片版权 Russian Embassy Image caption 俄国驻英使馆为被驱逐的外交人员开欢送会，照片放到推特上

为什么驱逐外交官？

外交官在他们被派驻的国家享有外交豁免权，东道国司法系统不能对他们执法。但是，如果他们触犯了东道国的法律，惹恼了东道国政府，或者发生了外交危机，那么他们在那个国家的居留权可以被剥夺。

英国和俄国目前就处于外交危机状态。

维也纳外交关系公约就国与国之间的互动明确了法律规则。根据公约第９条，东道国可以"随时并出于任何理由"宣布某人为不受欢迎的人。

谁走谁留，又是什么人决定的呢？这由东道国政府决定。

英国驻俄大使３月１７日星期六被召到克里姆林宫，接收俄方的这个通知，然后回使馆通知部下。

英国对俄国也是同样的程序。以前发生驱逐外交人员的情况时，也是如此。

不过，前英国驻朝鲜大使埃弗拉德（John Everard）解释，怎么向外交人员宣布谁走谁留，并没有定规。东道国政府可以召见外国大使，或发正式外交照会。在这点上没有具体法律条文规定。

前美国驻委内瑞拉大使达迪（Patric Duddy）２００８年回华盛顿时接到国务院电话，通知他不能回委内瑞拉上班了，因为查维兹总统已经宣布了驱逐他的决定。

图片版权 Reuters Image caption 英国驻俄国大使布里斯托（Laurie Bristow）被俄国外交部召见

让你走你就按时走

那么，接到逐客令之后怎么办呢？

不管东道国让你什么时候走，你就走。拒绝出境是违法国际公约的，可能触发重大危机。这一点没有丝毫的含糊。

前英国驻美国大使克里斯托弗勋爵（Sir Christopher Meyer）解释说，必须在最后期限之前离开；"他们遵循我们的期限，我们也必须遵循他们的。"

俄国这次限令英国外交官一周之内离境，算比较宽松的；有时限期离境的时间只有７２小时，甚至２４小时。

１９６０年代，英国一个保险公司还有一款产品，专保外交官被莫斯科突然驱逐的险。

埃弗拉德从未被驱逐过。他把外交官被驱逐跟跨国大公司员工海外调动作类比。

接到通知后，那一周就不工作了，孩子上学问题是必须优先解决的大问题之一。

然后，你跟尽可能多的同事和朋友告别，如何运气好，还可以开个告别聚会。

英国外交部没有明文规定被派驻国驱逐的外交官该怎么处理具体事宜。

重返案例极少

被驱逐的人，日后再回那个国家工作的情况 极少。

克里斯托弗勋爵曾在前苏联工作过，但从未被驱逐过。

据他所知，被驱逐的人通常不大可能重返那个国家，但也有例外的；他就知道有同事被莫斯科驱逐，过了几年后重新申请并获准再回去工作的。

至于隔多长时间则没有 定规。

外交官被 驱逐回国后 ，一般会被派到别的岗位。

克里斯多弗勋爵说，大部分外交官精通一、二门外语，术有专攻，但也应该具备广博的知识。