普京轻松连任 意料中事的四大看点

图片版权 Getty Images Image caption 普京向聚集在一起庆祝胜利的支持者讲话

俄罗斯大选周日（3月18日）落幕，初步结果显示，现任总统普京轻松获得压倒性胜利。

俄国官方一项投票站出口民调显示，普京获得73.9%的选票，得票率远远高于位居第二的候选人。

如果最终点票结果证实民调数字，普京今后6年将继续担任俄国总统。

初步结果公布之后普京在莫斯科一次集会上发表讲话说，选民”认可过去几年的成就“。

大选之前普京承诺，如果连任，将利用新任期加强国防、抵御西方，提高俄国人民的生活水平。

图片版权 AFP Image caption 普京有没有投自己一票？这个问题可能只有他自己才有答案

一、普京会掌权多久呢？

这次大选获胜意味着，今后6年普京将继续执掌俄罗斯大权，直至2024年，届时他将年满71岁。

普京1999年开始担任代总统，2000年5月7日首次出任总统，此后，普京始终位于俄罗斯的权力之巅。即使在2008年到2012年担任总理期间，也没有放手俄罗斯最高政治权力。

普京的支持者说，他让俄国恢复了大国自信，提升了俄国在国际舞台上的地位。批评者则认为，俄国当局强权专制、腐败泛滥，2014年吞并克里米亚让俄国在国际间孤立。

观察人士注意到，现代俄国，除了斯大林之外，没有其他人掌权的时间超过普京。今后普京还会掌权多久呢？这个问题目前还没有答案。

BBC俄语组在俄国的记者发回报道说，周日投票结束、初步结果公开后普京与记者见面期间，曾有记者问他是不是会参加2030年的大选。对此普京回答说，这个问题“有一点点滑稽，我会在这里坐到100岁吗？”

不。普京是这样回答的。

目前没有公开迹象表明，普京已经选定了接班人。

俄国宪法规定总统只能连任两届。这意味着，普京在这一届任期期满之后不得再次连任。2008年普京执政两届之后，他挑选的支持者梅德韦杰夫赢得大选担任总统，梅德韦杰夫则任命普京担任总理。

梅德韦杰夫任期内还签署通过了宪法修正案，将总统任期将由4年延长至6年。

图片版权 OLGA MALTSEVA Image caption 纳瓦尔尼的支持者呼吁俄选民抵制投票："不投票！你也会得到（普京）"

二、重视投票率

这次大选一直被称作一场毫无悬念的大选，普京胜出的结果早已是普遍意料之中。但是，他此次的得票率与他2012年的得票率（64%）相比有了长足提高。

官方投票站出口民调显示，这次大选的投票率为63.7%，低于2012年。

普京的竞选班子原本希望，投票率越高越好，希望以此强化投票结果的合法性，创出一个普京获得选民最强有力授权的印象。

竞选过程中，克里姆林宫积极努力。为了鼓励选民参与，展开大规模的宣传活动，包括在超市购物袋、快餐店、公共交通工具、电影院和取款机上印上选举广告。

有报道说，大选当天，一些投票站附近甚至向选民提供免费食品、或者商店的优惠券。

图片版权 Getty Images Image caption 或是总理，或是总统，普京已经执掌俄罗斯将近20年了

三、不合规之处

此次大选，俄国主要反对派领袖阿列克谢·纳瓦尔尼被禁止参选。纳瓦尔尼因侵吞款项罪名被判缓刑五年，他否认控罪，并说有关指控是出于政治动机。

投票当日，一些城镇的票站录像显示，投票存在不合规之处。有视频显示选举官员往票箱内塞选票。

独立选举监督组织Golos说，投票存在多种多样的不合规之处，包括：

投票还没开始，一些票箱中就已经有了选票

观察人士被禁止进入一些投票站

一些选民被大巴车拉去投票点，有“强迫投票”之嫌

有投票站的摄像头被气球等障碍物挡住

但是，俄国中央选举委员会的官员帕姆费洛娃（Ella Pamfilowa）说，“已经分析、查看了我们掌握的全部材料”，没有注意到严重违规现象。

四、克里米亚

星期日（3月18日）也是俄国吞并克里米亚四周年纪念日，在乌克兰的俄罗斯公民无法参与大选投票。

为了抗议俄罗斯在"乌克兰领土克里米亚"举行投票，乌克兰政府采取措施，限制俄国公民进入俄国使领馆。

俄国外交部发言人斥责乌克兰的做法是“无耻”之举。

据俄罗斯卫星通讯社报道，此次俄罗斯总统大选也在中国开设五个投票站，分别是在北京、上海、沈阳、广州和香港。