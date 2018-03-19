普京当选：中国热烈祝贺 西方反应冷淡

图片版权 AFP Image caption 普京高票当选连任令其国内地位进一步得到巩固，俄罗斯前间谍英国中毒事件后英俄关系恶化，俄罗斯道歉或让步的可能性越来越小

普京大选获胜再次获得6年总统任期，中国和其他国家领导人纷纷祝贺普京当选，但西方领导人却很少作出反应。

官方统计显示，普京的得票率高达76.63%，这是自2000年普京参加总统选举以来得票最多的一次。普京在2004年大选的得票率达到71%。

中国国家主席习近平向普京致贺电说，中俄全面战略协作伙伴关系处于"历史最好水平"。中国外交部表示普京今年将访华。与此同时俄罗斯已经在为习近平4月来访做准备。

习近平在贺电中高度肯定俄罗斯在普京领导下取得的成就。他说俄罗斯近年来在强国复兴，经济社会发展取得显着成就，另外在国际事务中也发挥重要建设性作用。

他还说，中俄全面战略协作伙伴关系目前处于历史最好水平，中俄的伙伴关系为构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系以及人类命运共同体树立了典范。

此前在3月17日习近平在全国人大会议上再次当选中国国家主席后，普京也第一时间发贺电祝贺习近平当选。

哈萨克斯坦，白罗斯，委内瑞拉，玻利维亚和古巴领导人都向普京发出祝贺。不过还没有西方国家领导人对普京当选作出评论。

图片版权 AFP Image caption 此前在3月17日习近平在全国人大会议上再次当选中国国家主席后，普京也第一时间发贺电祝贺习近平当选。

西方反应冷漠

最近英国发生俄罗斯前间谍中毒事件，英国政府指责俄罗斯后，俄罗斯同西方国家的紧张关系近几周来不断恶化。

德国新任外长海科·马斯到达布鲁塞尔参加欧盟外长会议时对俄罗斯选举的公正性提出疑问，他说俄罗斯是个难以打交道的伙伴。不过他还说："我们希望保持对话。"

欧盟外交政策负责人费代丽卡•莫盖里尼仅就英国发生的毒杀事件作评论，她说毒杀事件"绝对不可以接受"。

英国已经从伦敦驱逐了23名俄罗斯外交官，引发莫斯科的报复。美国支持英国对俄罗斯的谴责，最近美国对许多俄罗斯的个人和机构施行制裁，美国指责他们干涉了美国2016年选举。

欧盟已经表示无条件支持英国在调查俄罗斯前间谍斯克里帕尔和他女儿在英国索尔兹伯里中毒事件的立场。

欧盟发表声明敦促俄罗斯面对英国的问题作出回应，并且呼吁俄罗斯全面公开公开神经毒剂Novichok的有关情况。

俄罗斯总统普京说，俄罗斯国家参与简直"无法想象"。但是英国外交大臣约翰逊说，俄罗斯否认显得"越来越荒谬"。他对欧盟的支持表示欢迎。

对于普京否认俄罗斯参与英国发生的双料间谍毒杀案件，英国首相特里莎·梅说："我很清楚，我们看到的事情显示除了俄罗斯国家参与了索尔兹伯里街头发生的事情的可能，别无其它可能。"

欧盟发表支持英国的声明的同时，国际专家已经到达英国对在毒杀事件中使用的神经毒剂进行检验评估。

图片版权 EPA/ Yulia Skripal/Facebook Image caption 66岁的退休俄罗斯军事情报官员谢尔盖·斯克里帕尔和他33岁的女儿被发现瘫倒在英国索尔兹伯里市中心的长椅上，英国政府认为神经毒剂攻击背后是俄罗斯

普京连任总统

俄罗斯前总统梅德韦捷夫自从2012年同普京交换位置后一直担任总理职务，普京自1999年以来作为总统或总理一直担任俄罗斯领导人。普京表示正在考虑改组政府，包括总理职务。

普京在莫斯科举行的集会上说，选民"对过去几年取得的成就作出了承认"。

BBC在莫斯科的记者 莎拉·林斯福德认为，考虑到普京大选获胜后的讲话，俄罗斯同西方的关系很快转暖的可能性很小。

她还认为西方政府现在预料会有更多的网络攻击，更多干扰选举的企图，之前俄罗斯都被认为是网络攻击和干扰选举的作俑者。

现在的问题是：普京在本届任期结束后是否会再次寻求连任？宪法规定普京要在2024年卸职，但是他是否会修改任期规则？

不过普京似乎不愿意恋栈过长，因为面对记者关于他是否大选在2030年参加大选的问题时，普京一笑置之。