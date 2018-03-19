图片版权 AFP/getty Image caption 本篇为您整理有关普京的种种热搜和解答。

俄罗斯大选周日（3月18日）落幕，现任总统普京毫无悬念地以压倒性胜利轻松连任总统，一直到2024年。

虽然普京作为俄国领导人，人们对他已经非常熟悉。然而，人们仍然对普京怀有好奇心，非常想知道有关他的许多事情。

作为实验，我们（BBC）开始在谷歌上试着输入几个关于普京的搜寻，看看谷歌将会自动建议那些与普京有关的搜索。

同时，我们还决定解答一些有关普京问题的答案。

普京结婚了吗？

没有。普京和他结婚30年的前妻柳德米拉（Lyudmila）于2013年离婚。普京在宣布与柳德米拉离婚前的几个月两人很少在公众面前露面。

曾有传闻说，普京与前韵律体操选手及政客卡巴耶娃（Alina Kabaeva）约会，但并不知道这一消息是否属实。

普京是左撇子？

图片版权 Reuters Image caption 普京不是左撇子。

不对。普京不是左撇子。从这个一月份拍摄的图片中可以清楚地看出。除非自从这个照片后发生了某些变化。

普京富有吗？

根据选举前俄罗斯联邦中央选举委员会的信息，普京官方薪酬相当于每年112000美元。

但两年前，一名美国财政部的官员曾对BBC表示，普京"腐败"。他隐瞒自己的财富已经有"许多许多年了"。

该官员表示，普京让朋友以及亲密盟友富起来，并孤立那些不被他视为朋友的人。

克林姆林宫称这一指称"纯属虚构"。

然而，根据美国中央情报局2007年的一份备忘录说，普京当时的个人资产就接近400亿美元。

美国总统特朗普的批评者兼分析人士在2012年表示，普京的资产可能高达700亿美元，这将使普京成为世界上最富有的人。

普京离世了？

当然没有，本次大选就是最好的证明。普京活得好好的。

但在2015年时，的确有关普京健康的传闻闹得满城风雨。因为当时普京连续10天没出现在公众的视线中。

当时有种种传闻，普京被军事政变推翻了，普京逝世了，普京又当爸爸了？

当普京再次露面时表示，如果生活没有点流言蜚语会显得枯燥。

普京为什么会微笑？

图片版权 AFP/getty Image caption 和狗儿一道在雪地里“撒野”让普京开心。

普京也是人，跟我们普通人一样，在感到快乐时身体会产生内啡肽。这种神经元信号于是被传送到面目肌肉，形成微笑。

那到底是什么让普京微笑呢？也许是和狗儿一道在雪地里"撒野吧"。

普京想侵略乌克兰？

普京已经这样做了，并在这一过程中兼并了克里米亚。

当然，官方的说法是俄国军队并没有在2014年进入东乌克兰的其他地区。但俄国承认那里的"志愿者们"帮助了亲俄罗斯的反叛者。

但除了俄国之外，几乎全世界都认为军事行动是受到俄国政府的支持。

俄国出军乌克兰的背景是，当时亲普京的乌克兰领导人亚努科维奇被罢黜下台。它将导致乌克兰更亲欧盟而不是依赖俄罗斯。

支持叙利亚？

图片版权 Getty Images Image caption 普京支持阿萨德政权。

从战略意义上来说，叙利亚对俄国非常重要。俄国在叙利亚有两个军事基地。

同时，阿萨德政府多年来一直是俄国的重要盟友。叙利亚内战在2011年爆发时，俄国支持阿萨德政权，但直到2015年9月俄国才介入叙利亚冲突。

俄国参与叙利亚可以起到两个目的：它可以保证阿萨德政权；同时允许俄国在国际事务中有所作为，确保美国无法在该地区达到自己的目的。

普京有儿子吗？

没有。但广为人知的是普京有两个女儿：卡捷琳娜（前舞蹈家，在莫斯科国立大学工作）和玛丽亚（据信在内分泌领域工作）。

除此之外，人们对普京的两个女儿所知不多。但根据路透社在2015年的一项调查发现，卡捷琳娜和她的丈夫极端富有。

普京说英语吗？

是的。普京英语说得很流利。普京发言人说过，如果翻译翻得不得当，普京甚至会纠正他们。

普京喜欢特朗普吗？

图片版权 AFP/getty Image caption 只有普京才知道这个问题的真正答案。

这个问题非常有意思。

13名俄罗斯人，其中包括一名普京的前副手，被指干涉美国2016年大选被判有罪。

他们的目的是希望特朗普能够当选，但这是否意味着普京实际上喜欢特朗普呢？这个问题的答案恐怕只有普京自己才知晓了。

普京真的偷了超级碗戒指吗？

虽然这个问题听起来挺奇怪的，但其实它是有出处的。

2005年，新英格兰爱国者队的老板克拉夫特在拜访圣彼得堡时受到普京的接见。

当时，克拉夫特说，他把这枚戒指作为礼物交给普京，这枚戒指上镶有124克拉的钻石，是为了纪念该队赢得超级碗冠军特制的。

但是在2013年，他改口说普京接过戒指直接装进自己的口袋就走开了。

一个星期后，普京说如果该枚戒指对克拉夫特和他的团队价值如此宝贵，他会让人再打造一枚新戒指。

禁止用普京为原型的各种图片与模仿？

图片版权 Getty Images Image caption 俄国司法部宣布这幅图片以及不同的演绎版本属"极端主义材料"。普京脑门上的字是停止同性恋恐惧症。

这一禁令是2015年报道出来的，但实际上它不是一项严格禁令，更是一个劝告和告诫。

去年，俄国司法部宣布这幅图片以及不同的演绎版本属"极端主义材料"，也就是说不能拿普京形象开玩笑。