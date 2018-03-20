图片版权 Getty Images Image caption 《欲望都市》中米兰达的扮演者辛西雅·尼克松一直在纽约居住。

美剧《欲望都市》（Sex and the City，又译《色欲都市》、《欲望城市》）出演者辛西雅·尼克松（Cynthia Nixon）宣布，决定竞选纽约州长。

尼克松在这部HBO电视剧中饰演米兰达·霍布斯（Miranda Hobbs）一角，如今她计划与现任纽约州长安德鲁·库默（Andrew Cuomo）竞争民主党党内提名。

这位51岁的自由派活动家周一在推特上宣布了这一决定。一直以来都有消息称她要竞选，但她从未担任过任何公职。

辛西雅·尼克松是谁？

她于1998年-2004年间在《欲望都市》中扮演一名女强人律师，并凭借这个角色在2004年获得一座艾美奖奖杯。

当时为她颁奖的是另一位电视明星——唐纳德·特朗普（Donald Trump），不过近来她对特朗普的决策颇有微词。

2012年，尼克松与妻子玛丽诺尼（Christine Marinoni）步入婚姻殿堂。

玛丽诺尼一直是一个LGBTQ群体支持者，此前一直为民主党人纽约市长白思豪（Bill de Blasio）工作，一个月前辞职。她与尼克松都曾为白思豪竞选市长时提供资金支持。

她的政纲是什么?

在周一宣布竞选的视频中，这位演员说道：“我爱纽约。我从未想过在其他地方生活，但有些事必须要改变了。”

她在视频中提到了几个重点关注领域。

图片版权 AFP Image caption 尼克松2012年与妻子玛丽诺尼步入婚姻殿堂。

“我们想要让政府在医疗、停止大规模监禁、改善破败的地铁系统上再次发挥作用”，她说。“我们受够了那些比起选民更关心头条和权力的政客，现在不能再像以前一样了。”

她长期支持纽约提高教育质量，她在视频中亦提到，“我以自己毕业于公立学校为傲”，“更是以自己的孩子进入公立学校学习为傲。我所拥有的机会是大部分现在的孩子没有得到的。我们的官员令人失望。”

她说，“我们是全美国最不平等的州，我们有最不可思议的财富，同时还有极度的贫困。”

图片版权 Getty Images Image caption 2004年艾美奖颁奖礼上，尼克松从特朗普手中接过奖杯。

一月她曾为CNN撰文表示，“如果我们从特朗普执政第一年学到了什么，那就是不会有骑兵前来拯救我们。”

她表示，“我们就是自己的骑兵。2018年我们每个人必须尽一切努力将政府夺回自己手中。如果我们想要改变，我们必须要自己动手争取。”

她有胜算吗？

如果成功，尼克松将成为纽约第一位女性州长，同时也是第一位公开自己同性取向的州长。她的竞选团队将她定位为取代中间派州长库默的进步派代表。

60岁的纽约现任州长库默也在竞争自己的第三个任期，他同时还被不少人看作2020年总统候选人的有力人选。

图片版权 Reuters Image caption 现任纽约州长库默在民调中领先尼克松。

但库默可能在左翼选民中遭遇挫折。2014年库莫争取连任时就曾受到名不见经传的大学教授迪巧（Zephyr Teachout）的顽强挑战，定位为自由派民主党人的迪巧赢得了近34%的选票，库默得票率为62%。

尼克松宣布参选前，纽约锡耶纳学院（The Siena College）的一项民调显示，库默民意支持率为66%，尼克松为19%，库默同时还领先另外两名共和党参选人。

而在11月选举前，纽约奥尔巴尼州议会大厦的腐败指控可能会再被提起。库默的密友及前幕僚波可可（Joseph Percoco）上周因腐败指控被定罪，尽管库默本人没有被指控，但他的名字在庭上多次被提及。

参选公职的美国明星

不少美国影视明星都有积极参与政治的经历。最为华语圈熟知的莫过于美国前总统里根（Ronald Reagan）与加州前州长施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普在电视节目《学徒》中有一标志性手势：“你被解雇了”。

里根于1937年签约华纳兄弟公司，出演过50多部影片，且多在“B级影片”中担任英雄类主角。后在担任好莱坞演员公会主席时开始参与政治，并分别于1966年、1974年成功当选加利福尼亚州州长，其后又在1980年与1984年以共和党候选人身份两度当选美国总统。

施瓦辛格最著名的电影角色便是电影《终结者》系列中的机器人形象。2003年，加州举行弹劾公投，施瓦辛格参选并成功当选，2006年他再次参选并成功获得连任，2011年任期期满后卸任。

此外，现任美国总统特朗普也曾在电视节目《学徒》（The Apprentice，又译《飞黄腾达》）中担任主持人及监制。