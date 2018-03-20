图片版权 AFP Image caption 撤离俄罗斯外交官的车辆离开俄罗斯驻伦敦使馆

俄罗斯外交官和家属开始离开英国。俄罗斯前间谍斯克里帕尔和他的女儿在英国中毒事件发生后，英国首相认为俄罗斯要对毒杀事件负责，23名俄罗斯外交官被驱逐。

今天许多搬家车辆和撤离被驱逐俄罗斯外交官及其家属的外交车辆离开了俄罗斯在伦敦的大使馆。俄罗斯使馆说俄罗斯外交官和他们的家属约80人今天离开伦敦。

莫斯科否认俄罗斯同英国索尔兹伯里发生的毒杀事件有关，并且驱逐了23名英国外交官作为报复。今天（周二）晚些时候，英国将决定如何对俄罗斯作出进一步制裁。

反对党领袖质疑

图片版权 AFP Image caption 俄罗斯使馆人员同被驱逐的外交人员挥手告别，与此同时英国首相特里莎·梅在主持国家安全委员会会议，讨论如何对俄罗斯采取进一步制裁措施。

英国反对党领袖科尔宾要求向俄罗斯提供中毒事件中名为Novichok的神经毒剂样品，给俄罗斯一个进行检验的机会。英国工党领袖科尔宾说，在毒杀和制裁行动后，英国仍然要和俄罗斯保持"牢固的"联系。

科尔宾敦促人们等待禁止化学武器组织（OPCW）的评估结果，然后再下结论。他说"所有人都指责俄罗斯，显然俄罗斯最初制造了这种材料。显然武器来自俄罗斯。我认为俄罗斯要负责，但是对于这些神经毒剂来自哪里的问题，却并没有绝对确定答案。"

但是英国所有政党的议员都认为俄罗斯对前间谍发动了攻击，令俄罗斯前双面间谍斯克里帕尔和他的女儿受神经毒剂毒害。不过科尔宾则要求按照国际法通过适当渠道进行调查得出结论。

科尔宾说自己就人权问题挑战俄罗斯总统普京，但这并不妨碍要和普京继续打交道。他说英国和俄罗斯必须保持联系。

科尔宾早先曾经警告说不要在掌握充分证据前匆忙下结论，他因此招致保守党和自己工党内部成员的批评。

进一步制裁俄罗斯

俄罗斯针对英国驱逐外交官的制裁做出反应，周六驱逐了23名英国外交官，并且关闭了莫斯科的英国文化协会。

周二在撤离俄罗斯外交官的车辆离开俄罗斯驻伦敦使馆的时候，英国首相特里莎·梅在主持国家安全委员会会议，讨论如何对俄罗斯采取进一步制裁措施。

Image caption BBC时政节目讨论工党领袖科尔宾的不同立场，BBC被指对科尔宾的图片做了加工

英国工党前内阁部长Andrew Adonis呼吁英国政府驱逐俄罗斯驻伦敦大使 亚历山大·雅科文科，并且说雅科文科是"劣质的宣传特工"。

周一英国首相特里莎·梅反驳了普京关于俄罗斯没有参与毒杀事件的说法。特里莎·梅讲话前，英国外交大臣约翰逊再次指责俄罗斯撒谎，并且在"每日电讯报"撰文说对斯克里帕尔使用神经毒剂经过"蓄谋"。

他认为"显然武器的俄罗斯特性旨在发出信号，也就是对那些在普京治下压迫日益严重的俄罗斯想发出不同声音的人（发出警告）。"

"信号很明确：我们会找到你，会杀死你，虽然我们否认自己有责任，但同时让世界知道背后是俄罗斯。"

周一欧洲委员会发表声明支持英国的立场，即俄罗斯联邦很可能为3月4日发生的中毒事件负责。欧洲委员会表示对中毒事件"震惊"，并敦促莫斯科迅速做出回应。

莫斯科认为欧盟在俄罗斯前情报官员斯克里帕尔和他的女儿中毒事件上的立场过于"匆忙，充满猜测，而且没有证据"。莫斯科表示并没有储存那种名为Novichok的神经毒剂。

斯克里帕尔

俄罗斯前情报官员斯克里帕尔和他的女儿本月初被发现谈到在英国索尔兹伯里街头的长椅上，官方调查认为他们成为神经毒剂毒杀的目标。不过英国警方警告说，调查可能会持续数月。

图片版权 REX/Shutterstock Image caption 谢尔盖和女儿尤利娅·斯克里帕尔。斯克里帕尔被捕后供认从变节到被捕的九年期间从外国情报机构得到超过十万美元的报酬。

斯克里帕尔曾经是俄罗斯情报总局（GRU）的特工，2004年12月在莫斯科被捕。俄罗斯调查发现，他在1995年变节后同英国驻莫斯科的外交官员和军情六处（MI6）特工见面传递俄罗斯的机密。

斯克里帕尔被捕后供认从变节到被捕的九年期间从外国情报机构得到超过十万美元的报酬。俄罗斯《消息报》报道，外国情报组织利用斯克里帕尔提供的资料，监视多名俄国联邦安全局派驻欧洲国家的特工，后来更成功把他们驱逐出境。

斯克里帕尔最后因"间谍叛国罪"被判囚13年。美国和俄罗斯2010年达成协议进行交换被捕间谍后，英国坚持把斯克里帕尔列入间谍交换名单。斯克里帕尔到达西方后，最后获安置在英国。

斯克里帕尔偶尔为军情六处和军事学院作顾问。他的家人指他多年来均保持警觉，因为他仍然认为俄国情报部门和前同事都可能"随时对付他"。