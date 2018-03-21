“脸书”个人用户数据被滥用？“剑桥分析”在全球有何影响

图片版权 Getty Images Image caption "剑桥分析"公司已暂停首席执行官亚力山大·尼克斯（Alexander Nix）的职务

美国联邦贸易委员会据报正在调查社交媒体巨头脸书（Facebook），脸书公司汇集的5000万用户的个人数据被指遭英国一家政治咨询公司"剑桥分析"（Cambridge Analytica）滥用。

"剑桥分析"公司正面临是否利用个人数据影响美国2016年总统大选和英国脱欧公投的调查。

"剑桥分析"究竟是一家什么样的公司？该公司网站吹嘘曾在世界五大洲支持并开展过逾100场活动，其涵盖范围远远超出英国和美国。

"剑桥分析"公司已暂停首席执行官亚力山大·尼克斯（Alexander Nix）的职务。英国电视台第四频道（Channel 4）周一（3月19日）播出了该台一名记者对尼克斯进行卧底采访时秘密拍摄的视频画面。尼克斯在视频中举例说明了该公司怎样通过耍花招来影响选举，比如对候选人进行抹黑，或施以圈套或诱惑等手段。

这家总部位于英国的公司否认有任何不当行为。"剑桥分析"在世界各地有众多的活动记录，下面我们来看看有哪些：

图片版权 PA Image caption "剑桥分析"公司首席执行官尼克斯被第4频道电视台的卧底记者拍摄

欧洲

"剑桥分析"公司管理人员在第四频道电视台播出的视频节目中表示，"剑桥分析"公司及其母公司"战略通讯实验室"曾参与过世界各地举行的200多场选举活动，其中包括捷克共和国。

公司主管马克·特恩布尔表示，"我们刚利用一个机构在东欧国家运作了一个非常、非常成功的项目，甚至没有人知道他们曾经在那里"。

"剑桥分析"公司网站还表示，该公司代表"曾在上世纪80年代获得成功的复兴政党"参与了2012年意大利政治竞选活动。

"在动荡的意大利政坛，'剑桥分析'公司的改革建议使该党的表现超出了最初的预期"。

但"战略通讯实验室"的作用则可以追溯到更远。它声称曾在2014年帮助乌克兰展开颜色革命，使亲西方总统维克多·尤先科（Viktor Yushenchenko）掌权。

"战略通讯实验室"网站发布的一篇旧文说，"'战略通讯实验室'成功维护了联盟的凝聚力，确保了来之不易的胜利"。

"战略通讯实验室"最近表示，乌克兰政府聘请它提供"本地化的宣传活动"，帮助乌克兰方面在东部冲突中夺回对顿涅茨克的控制权。

该公司说，"最终项目报告已交给乌克兰总统。这份报告在今后的国家决策中将起到关键作用"。

图片版权 Getty Images Image caption "战略通讯实验室"表示，在乌克兰东部冲突期间，它曾受雇展开"侵蚀和削弱"顿涅茨克的反政府组织。

肯尼亚

"剑桥分析"公司曾两次用于帮助肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔（Uhuru Kenyatta）获得选举胜利，先是在2013年，后来是在2017年。

该公司官网声称可以帮助该国展开深入调查，挖掘可以推动选民行动的问题。

但"剑桥分析"公司主管特恩布尔对英国第四频道电视台表示，实际上，他们所做的事情远不止这些。

特恩布尔表示，"我们将整个政党两次重组，为其写政纲，进行研究、分析和信息传递工作。我想，我们还撰写了所有的讲演稿，我们安排了整个活动，包括每个候选人的各个层面"。

肯雅塔领导的"朱比利党"则淡化了"剑桥分析"公司的影响，称该党利用"剑桥分析"的母公司，也就是"战略通讯实验室"，帮助打造品牌。

但是，肯尼亚主要的反对派联盟"国家超级联盟"呼吁对事件展开全面调查。

肯尼亚"国家超级联盟"官员诺曼·马加亚对BBC表示，"这是一个明显想通过宣传手段颠覆人民意愿的犯罪企业"。

图片版权 Getty Images Image caption "剑桥分析"公司主管特恩布尔说，该公司控制了肯尼亚总统肯雅塔去年参选活动的“各个层面”。

墨西哥

"剑桥分析"公司透露，2017年7月，该公司与墨西哥和哥伦比亚的一款名为Pig.gi的手机应用程序合作，用户可免费使用这个手机应用程序，作为交换，用户得观看广告和接受调查。

据彭博社报道，该公司希望利用这个手机应用程序所采集到的数据，帮助墨西哥2018年7月总统选举中的一位候选人。

"剑桥分析"公司业务发展副总裁布列塔尼·凯撒（Brittany Kaiser）说："这个国家有着巨大的机会，找到对人们来说很重要的问题，并使人们行动起来投票。"

另外， "剑桥分析"公司墨西哥主管阿丽尔·卡罗（Arielle Dale Karro）据报10月份在脸书上为在该国生活的外国人发布了一则广告。

据美国新闻网站BuzzFeed报道，该招聘广告寻找有兴趣成为墨西哥八个州当中，其中一个州竞选经理的人，但申请人得"有相当的从政经历"。

"剑桥分析"公司后来否认卡罗女士在为该公司从事任何政治工作。亚力山大·尼克斯也表示，"'剑桥分析'公司在墨西哥没有为任何政党工作"。

图片版权 Reuters Image caption "剑桥分析"公司前雇员韦利说，该公司制造了假新闻。

巴西

"剑桥分析"公司据报正为在今年晚些时候将参与"巴西总统选举的客户进行打探"。

据彭博社报道，"剑桥分析"公司和一家与巴西咨询公司合作的CA Ponte公司，"已与三位潜在候选人的代表进行了接触"。

该公司合伙人董事安德列·托雷塔对媒体表示，有两个总统竞选团队已与他进行接触，但还没有与任何一方达成协议。

印度

"剑桥分析"公司属于"战略通讯实验室"集团印度分支的一部分，该集团提供包括"政治竞选管理"等多种服务。

该公司列出的印度两大主要客户包括执政的印度人民党和国大党。

"剑桥分析"公司副总裁希曼舒·夏尔马在其公开的社交平台"领英"中称，该公司已"成功运作针对印度人民党的四次竞选活动"。

夏尔马在当中提到了令纳伦德拉·莫迪总理掌权的2014年大选。

但国大党对BBC表示，该党从未使用"战略通讯实验室"或其任何的关联公司，因为它有自己的数据分析团队。

图片版权 Reuters Image caption 图为亚力山大·尼克斯（中）抵达位于伦敦市中心的"剑桥分析"公司办公地点。

马来西亚

在英国第四频道电视台播出的卧底调查报道中，马来西亚被列为"剑桥分析"公司运营的国家之一。

马来西亚反对党成员现在呼吁总理纳吉布·拉扎克公开他是否在2013年大选中雇用过该公司。

反对党成员万塞弗尔发表声明说，"总理纳吉布·拉扎克必须解释他是否使用‘剑桥分析’公司来操纵选民，以及他是否在即将举行的选举中使用不道德的操纵技巧"。

纳吉布总理否认雇用该公司，但其网站表示，"剑桥分析"公司支持该党，通过"针对性的消息传播活动来突显他们自2008年以来的学校改进情况"。