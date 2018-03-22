美中贸易战一触即发 英国表态站在规则一边

图片版权 Getty Images Image caption “我们理解国际上大家对钢铁产能过剩的担忧，英国也有同样的担忧。”

美国媒体报道，美国总统特朗普最早将于本周向中国每年征收600亿美元的进口商品关税。作为美国政治上的盟友，中英“黄金十年”的伙伴，英国选择站在规则一边。

国际贸易大臣福克斯（Liam Fox）对BBC中文表示：“我们理解国际上大家对钢铁产能过剩的担忧，英国也有同样的担忧。但我不认为世界超级大国对钢铁产能过剩的问题的回应是以‘国家安全’为由征收关税。”

福克斯表示，过去十年，全球贸易出现不健康发展的迹象，贸易壁垒正在重建。美国总统特朗普本月9号宣布美国将对进口钢铁征收25%的关税，对进口铝产品征收10%的关税。目前美国、加拿大和墨西哥三国正重谈北美自由贸易协定，特朗普表示加拿大和墨西哥将暂时被豁免相关关税。

特朗普的协议只粗略提及中国，但钢铁贸易始终是中美贸易的“心病”和“痛点”。美国指责中国钢铁倾销，让美国失去就业机会，甚至威胁国家安全。

福克斯说解决问题最好的办法是多边谈判。他提到七国集团（G7）峰会有不错的成效。2016年的峰会上，世界范围内的12个钢铁联盟要求G7抵制中国钢铁。

中国回应称“不要无理取闹” 。中国外交部发言人华春莹表示，中国钢铁出口总量中只有7.6%是对欧出口，欧盟钢铁进口总量只有14%来自中国。把欧洲钢铁行业困境归咎于中国显然说不通。

如果中美或将开始一场贸易战，福克斯表示，英国是世界贸易组织(WTO)的坚实拥护者，英国站在国际贸易体系一边。即站在规则一边：任何针对钢铁产能过剩的举动都应在WTO框架内进行。

你的器材不支持播放多媒体材料 福克斯大臣：英国支持“有规矩”的国际贸易体系。

帮中小企业走出去

作为美国政治上的盟友，对于美国即将对中国的600亿关税，英国在与中国的“中英黄金十年”的蜜月期里选择了站在规则一边。脱欧之后，英国更需要同中国做生意。但同欧盟第一大经济体德国相比，英国还有很多功课要做。

图片版权 Getty Images Image caption 英国是中国在欧盟内第二大贸易伙伴，中国是英国在欧盟外第二大贸易伙伴。图为特里莎•梅2016年会见习近平。

据英国税务与海关总署（H.M. Revenue and Customs）的数据，2017年1-9月，英国与中国的双边货物贸易额为536.2亿美元，下降3.5%。而同期中德双边贸易额为1324.3亿美元，增长10.0%。

其中，英国对中国出口156.8亿美元，增加11.3%，占英国出口总额的4.8%。

即使出口有所增加，但英国国内的中小企业，并不愿走出去。福克斯承认这点。并对BBC中文说，为了给中小企业提供便利，英国政府专门成立了国际贸易部，来加强与非欧洲国家，如中印等国之间的贸易关系。

为了帮助中小企业走出去，英国还简化企业申请贸易融资（Trade Finance）的手续。去年秋天，中小企业想申请该资金，需要填42页申请表再寄到国际贸易部等待审批。

贸易融资是指银行对进口商或出口商提供的与进出口贸易结算相关的短期融资或信用便利。

英国将融资权力赋予英国五大银行后，福克斯说：“企业在几分钟之内就知道自己符不符合条件。”而资金在60天内就可到位。

2017年，英国79%的出口贸易融资流向了中小企业。福克斯介绍说，未来还将给予中小企业更多优惠和便利。