剑桥分析、"非死不可"与微信：数据安全大风暴

图片版权 Getty Images Image caption "剑桥分析"事件折射出社交媒体数据安全问题。

英国的"剑桥分析"事件突然爆发，对全世界的社交媒体提出了数据安全的疑问，关系到我们每一个人。

英国伦敦的一家政治咨询公司"剑桥分析"（Cambridge Analytica）被指利用社交媒体脸书约5000万人的用户数据，影响英国2016年脱欧公投，美国2016年大选。"剑桥分析"的高管在媒体秘密摄录的视频中透露，该公司的业务扩展到世界多国，包括中国。

数据来源方社交媒体"脸书"（Facebook）否认滥用用户信息。但消息一曝光，立即登上西方媒体的头版头条。脸书的市值在一天之内蒸发了364亿美元。

脸书，剑桥大学学者和伦敦的“剑桥分析”

这一事件的曝光，起因是"剑桥分析"公司的前数据分析负责人威利揭露说，该公司通过剑桥大学的一名研究学者科更得到了5000万脸书用户的个人信息，包括他们平时在脸书上的发帖等等活动，借此分析掌握了出5000万用户的年龄，性别，种族，住址，电话号码，电邮信箱，个人喜好，家庭状况，习惯，活动范围，倾向，朋友圈等等无数个人隐私。

这些资料可以被用来操纵民主选举，比如美国和很多发展中国家的大选。

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消息曝光，西方社会一片哗然。崇尚自由民主的人们纷纷予以谴责。英国议会立即发起对 "剑桥分析"主管的调查听证。

剑桥大学的学者科更也立即受到媒体质询。他回答说，当年他获得这些个人信息是得到脸书同意，并且他得到同意可以将此用作商业用途。

曾因为曝光西方窃听丑闻的前美国国家安全局雇员斯诺登就此在社交媒体上发言说："过去那些为了赚钱搜集和贩卖个人隐私的公司都被叫做'监控公司'。后来它们改头换面，重新包装成了'社交媒体'。这恐怕是自从各国的战争部都改名叫国防部以后，最成功的欺骗行动。"

中国与社交媒体

据"剑桥分析"的主管自己透露，在中国的业务是"非政治性的"，仅是商业性的。目前也不清楚其业务开展范围，是在大陆？香港？台湾？还是世界其它地方。

随着网络技术的突飞猛进的发展，目前全世界几乎所有地方人们都在使用社交媒体，从早到晚，从城市到乡村，从办公室、上下班路上，低头族随处可见。

图片版权 Reuters Image caption 遭质疑后，微信称"不会留存用户聊天记录"

人们在登记社交媒体的时候，都会被要求填写个人信息，性别年龄住址电邮手机等等。这只是隐私的很小一部分。随后在使用社交媒体之际，你的活动范围（包括通过手机定位），你的朋友圈，你的喜怒哀乐，大量个人信息在源源不断产生。

这些信息一旦被盗用或滥用，可想而知可能发生什么。目前在西方，这起事件曝光引发人们思考，认识到社交媒体可能对社会民主制度的冲击。

在中国，电话诈骗是个官方不断打击但却层出不穷的犯罪问题。犯罪集团为何能掌握到受害者的种种个人信息？社交媒体在其中扮演了什么作用？恐怕这个问题现在难以回答。

微信和"非死不可"

脸书当年在美国火起来，希望进入中国的时候，受到中国官方的阻挡。不少网民开玩笑，将其名字的中文称为"非死不可"。现在回头看，用户数据被泄露出去，恐怕结果会是"非死即伤"。

再想想中国当局拒绝脸书进入中国大陆的决定，有没有数据安全担心呢？

可以肯定的是，脸书会和中国本土的社交媒体争夺市场，包括微信。现在，中国微信的活跃用户已经大约在10亿左右了。离"非死不可"的全球市场额接近了。

和国外社交媒体不同的是，中国社交媒体要求实名制，不仅年龄性别等真实，还要你填写身份证号码等，还有网络验证。这一大数据的安全能否得到保证？

中国吉利公司董事长李书福在参加"2018正和岛新年论坛暨新年家宴"时感叹称："我心里就想，马化腾（拥有微信平台的腾讯公司总裁）肯定天天在看我们的微信，因为他都可以看的，随便看，这些问题非常大。"

腾讯公司回应称 "纯属误解"。这里我们也许可以相信，腾讯公司和微信是能保证做到保护用户隐私的安全性的。

但其它社交媒体呢？怎么做才能确保各大社交媒体公司的技术或数据部门不出漏子？

英国"剑桥分析"公司完全否认媒体对它提出的种种指控，强调该公司遵守道德和法律，绝没有做不道德和违法的事情。

但愿所有社交媒体公司都真正能做到这点，不仅在口头上。否则正常的社会和民主秩序恐怕是要非死不可了。