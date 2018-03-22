一个女人的自述：性交疼痛不是我的错

图片版权 ARTURO TORRES Image caption 不痛的日子真好！

那是一年前，一个寒冷的冬日，英国女演员艾米丽·佛朗西斯在广播中听到一则故事，令她心痛、感动到落泪。

艾米莉说，"听克丽丝塔讲述自己的经历，我非常难过，伤心。她阴道的问题几乎毁掉了她的生活。和男友分手，抑郁……感觉真是悲剧。"

克丽丝塔·威尔森是美国旧金山的时装造型师。艾米莉当时收听的广播节目是，克丽丝塔向BBC的"巾帼百名"专题讲述自己的故事：她患有难以忍受的性交疼痛。

从确诊到治疗，漫长的一段路程。期间，她忍受无数误解。

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克丽斯塔的经历

克丽丝塔12岁时第一次用卫生栓（棉条），放进去，阴唇、阴道刺痛，如同着了火一样。之后许多年，就连坐着、或者做平常的事情，有时腿间也也会出现那种"着火"的感觉。她说，如果触摸自己的阴唇，痛感更加强烈。成年后有性生活，感觉像被带锯齿的刀子割肉一样痛。

忍受多年后，到了20多岁，克丽丝塔总算有足够的勇气去看医生。

检查后，医生说她看上去一切正常，痛，一定是心理因素造成的。因此，克丽丝塔就去看心理医师，心理医师也这么说。

日子一天天过去，年纪一点点长大，克丽丝塔的痛越来越难以忍受。她说，"20多岁时，我认识了一个非常棒的男孩子，我们相爱，在海边一栋小屋安了家。"

"厨房里有天窗，很大的餐桌，还有钢琴，我们会在这里约朋友开派对。完美的日子，就像我做梦梦到过的一样美好。我们开始谈论婚事……但是，永远有那么一个'但是'。"

"每次性生活都非常、非常痛，剧痛。我只能什么都不想，想办法让自己灵魂出窍；或者，只能喝到大醉才可以忍受。和很爱我的男朋友这样在一起，简直太糟糕了。他无法接受。"

最后，克丽丝塔和男朋友分手了。她说，"这是我最痛苦的经历，我的心都碎了。"

身体的疼痛影响的并不仅仅是克丽丝塔的爱情，也让她抑郁，工作中无法集中精力，和父母的关系也受到影响。心理医师说她的痛或许和父母虔诚信教有关，所以，克丽丝塔开始责怪父母。

八年过去了，克丽丝塔一共看了20个不同的医生，才总算找到一位专家。专家说，她患的是先天性神经增生性前庭麻痛。意思是，她阴道口的神经末梢比正常人多，多30倍！医生说，可以手术治疗。

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图片版权 A P WILDING Image caption 心痛，感动到流泪

艾米莉的愤怒

在伦敦听收音机的艾米莉被这个故事深深打动，她决定和克丽丝塔联系。艾米莉说，"我很愤怒，那么长的时间、那么多的人都说克丽丝塔的问题全是自己想象出来的！"

"现代医学很发达，为什么？为什么这么简单的一个毛病给一个女孩子的人生带来如此大的破坏？"

随后几个月，艾米莉和克丽丝塔通过越洋电话深入交谈。艾米莉决定，一定要更多了解克丽丝塔的病痛。

艾米莉发现，尽管克丽丝塔的情况确实比较罕见，但是，女性患阴部疼痛并不罕见。阴部疼痛指的是，如果阴唇部位被触摸或者挤压，立刻就会出现持久痛感。

研究发现，在美国，最多可能有16%的女性一生中某个阶段会患上阴部疼痛。在英国，没有官方的统计数字。

艾米莉说，"想一想，许多女人只能忍着痛去过性生活，太可怕了。我们查阅的研究都显示，部分原因是女人自己不知道如何谈论这个问题，或者，她们认了，忍着。"

艾米莉还希望引起人们对另外一个方面的关注：为什么那么多医生说性交疼痛是心理问题。

艾米莉询问了她认识的几名医生，其中一个从来没有听说过阴部疼痛症，其它几位医生说，听说过，但是，病因、诊断、治疗等都没有受过太多的正式培训。

这也证实了艾米莉从BBC广播节目中听到的调查报告，医学界对男性生殖器的了解非常充分，但是对女性的却知之甚少。如果研究人员希望专题研究女性的性快感、性障碍，通常会拿不到资金。

后来，艾米莉将克丽丝塔的故事写进了一部话剧，主题是女人、性和互联网。艾米莉说，"我们认为，

女人和男人都应该能够享受到快乐、无痛的性生活。这是人类生活最基本的一部分。"

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克丽斯塔的治疗

克丽丝塔读了剧本，她说，自己的故事成为话剧的灵感，很荣幸。不过，话剧中没有讲述她后来的经历。

克丽丝塔做了手术。医生把她阴道口处的一层皮肤切掉，替换成从身体其它部分取来的健康细胞。手术后用了几个月的时间，克丽丝塔才痊愈。

最终，她做好了再去尝试性生活的准备。但是，新问题又来了：她没有男朋友！

经过考虑，克丽丝塔决定采取务实的办法。她说，"我给好朋友打电话，直接说，'过来吧，我们试一试！'"

今生第一次，克丽丝塔享受到无痛性生活。

"我简直不敢相信。我太高兴了，欣喜若狂！我还哭了。性，各种各样强烈的感情，太美好了！"

后来，克丽丝塔又结交了男朋友，"真开心，我们像10几岁的青少年一样，不管在哪儿都做爱。"

不过最终，克丽丝塔意识到，美满的性生活可能掩盖了两人关系中的其它问题。后来，她和男朋友分手。

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克丽斯塔的希望

克丽丝塔说，现在还在思考和摸索，性，对于她到底意味着什么。她说，

"这从所有各个层面改变了我的生活。我不用再忍受疼痛了，我又可以相信自己了。"

至于艾米莉的话剧，克丽丝塔说，“希望能给人带来启示，希望所有其他女人都不用再忍受我那样的挣扎。”

"我最、最希望看到的是，遇到同样麻烦的女生认识到，你的问题是有名字的，不是什么神秘的、瞎想出来的，是真实的。"

"我希望所有的女人都知道，性交疼痛不是你的错，你也不是唯一的。"