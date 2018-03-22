只有抛弃脸书才能保护个人数据吗？

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近日，剑桥分析公司被指控滥用5000万脸书用户数据再次引发讨论，社交网络上的信息是如何被分享、与谁分享的？

美国联邦贸易委员会据报正在调查脸书，剑桥分析公司也面临是否利用个人数据影响美国2016年总统大选和英国脱欧公投的调查。脸书创始人扎克伯格已经承认“犯错”，并在接受媒体采访时表示“十分抱歉”。

数据对脸书而言是石油，这是能将广告商带到平台，然后赚钱的东西。

毫无疑问，脸书能够建立详尽、复杂的用户档案，包括他们的喜好、生活方式和政治倾向。

更大的问题是，它与其他人分享什么内容？用户怎样才能重新掌控他们的信息？

图片版权 Getty Images Image caption 剑桥分析公司首席执行官亚历山大·尼克斯称，他们使用了“脸书调查”的数据

脸书测试藏着什么秘密？

我们都见过这样的测试，可以测IQ、性格，或者告诉你，如果你是一名迷人的演员，你看起来如何。

剑桥分析公司就是被指控利用一个名为“这是你的数码生活”的脸书测试获取了百万人的数据。

许多这样的测试都保证，你的数据是安全的。

这些游戏和测试旨在吸引用户，但是它们通常只是大量信息收集的前台，而脸书的条款允许这么做。

隐私倡导组织电子前线基金会（Electronic Frontier Foundation）称，这些测试收集数据的方式反映了“脸书那时的服务条款和API的结构”。

脸书已经改变了条款来减少第三方可以收集的信息，尤其是阻止他们获取用户的好友数据。

目前尚不清楚该公司究竟掌握了哪些信息，目前这已由英国信息官办公室（Information Commissioner's Office）调查。

用户们能如何保护自己信息？

登录脸书，进入到应用程序设置界面

点击应用程序、网站和插件下的修改按钮

禁用平台

这意味着你不能在脸书上访问第三方网站，如果这一步太过分了，也有一个方法，可以仍然访问但是限制应用程序获取个人信息。

登录脸书的应用程序设置界面

取消勾选所有你不想应用程序访问的类别，包括个人简历、生日、家庭、宗教观点，你是否在线，还有你时间线上的帖文、活动和兴趣等。

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也有一些其他的建议。

“在产品服务页面，永远不要点'赞'，如果你想玩那些游戏和测试，不要通过脸书登录，直接去他们的网站，”东安格利亚大学法学院信息科技、知识产权和媒体法讲师贝纳尔说。

“用脸书登录很方便，但这样做，会让程序的开发者获取脸书个人资料中的一系列信息，”他补充说。

还有什么其他方式能保护脸书数据？

贝纳尔认为，确实只有一种方法能够确保你的数据完全私隐，“离开脸书”。

“只有用户开始离开时，脸书才有动力保护用户，目前它没有什么动力改变，”他对BBC说。

并不是只有他在呼吁。剑桥分析公司丑闻曝光后，#删除脸书的标签已经在推特上流行起来。

但是，贝纳尔承认，不会有太多人离开脸书，尤其是那些视脸书为"他们生活基础设施的一部分"的人。

什么数据被储存了？

图片版权 Getty Images Image caption 施雷姆斯

根据现行数据保护规定，用户可以向单个公司提出请求，来看看他们有其多少信息。

奥地利隐私权倡导者施雷姆斯（Max Schrems）2011年向脸书提交请求后，脸书给了他一张存有1200个文件的CD。

他发现，脸书记录了他用来访问该网站的所有机器的IP地址、完整的消息和聊天记录、他的位置，甚至那些他认为已经删掉的东西，如信息、状态更新和留言板帖子。

但是目前脸书与第三方分享信息变得更加广泛，提出这样的要求更困难了。

正如贝纳尔所说：“当你不知道问谁时，你如何寻找你的数据？”

随着欧洲引入《一般数据保护条例》（GDPR），今年夏天这个情况可能改变，这部条例旨在让用户更方便地收回数据控制权。

对不遵守这些要求的大公司威胁罚款，让他们更会分享这些信息，这些信息必须“以清晰易读的形式”提供给用户。

数据能保存多久？

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欧洲的数据保护法律建议，公司只应“保留所需时间”的用户数据，但对此的解释可以非常灵活。

以脸书为例，这意味着只要发布帖子的人不删除它，它就会一直在网上。

你可以删除历史数据吗？

用户可以删除它们的账户，理论上来说会删除他们以前的所有帖文，但是脸书鼓励那些想要暂时脱离社交网络的人停用账户，以防他们想要回归。

而且，必须要记住的事，有关你的大量信息仍将留在平台上，你朋友的帖文中就有。

《一般数据保护条例》的一大改变是用户被遗忘权。这些改变后，理论上来说，将更容易抹掉你的社交网络或其他在线历史。