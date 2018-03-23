中美贸易战开打 引全球股市震荡

图片版权 Getty Images Image caption 美国总统特朗普宣布对华加收关税后，美国道琼斯工业平均指数暴跌。

北京时间3月23日凌晨，美国总统特朗普对中国开出一笔巨额贸易＂罚单＂：将对从中国进口的价值高达600亿美元的商品征税。根据白宫新闻稿，美国将对航空航天、信息通信技术、机械等产品加收25%的关税。

消息公布后，欧洲股市收盘大跌，泛欧斯托克600指数收跌1.64%，而且各板块在交易结束时均大幅下跌。同时，法国CAC 40指数下跌1.59%，德国DAX指数收盘下跌1.81%。

受此影响，美国股市也承受巨大压力，道琼斯工业平均指数已经下跌724点（2.93%）。

中国市场也反应剧烈。3月23日早盘，A股大幅低开，沪指开盘下跌2.78%，报3172.77点；深成指下跌3.37%，报10511.16点；中小板指报7203.99点，跌幅3.50%；创业板指报1751.74点，跌幅3.60%。

香港恒生指数则开盘大跌1140.82点，跌幅3.67%，报29930.23点，其中腾讯控股跌幅7.83%。

日本、韩国股市开盘普遍下跌。日经指数开盘跌超过2%，并且一度跌超3.5%。韩国股市则开盘重挫，跌幅超过2%。