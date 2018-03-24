BBC中文本周推荐：你不容错过的七个故事

这是2018年的第十二周。本周，一些重要人物登上了重要的位置，中国“两会”在北京闭幕，一些新上任的领导人正式亮相，普京也再次当选俄罗斯总统；一场没有硝烟的战争正悄然打响，中美贸易战一触即发；一些精彩的人离开了我们，世间再无狂人李敖。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 习近平全票当选国家主席 王岐山以一票反对当选国家副主席

图片版权 AFP Image caption 习近平与新当选的国家副主席王岐山握手。

久违的飘雪中，北京迎来一场没有悬念的投票。习近平和王岐山作为唯一候选人，当选中国国家主席和副主席，外界对王岐山的去向猜测，也终于被落实。未来很长时间，他们会是这个庞大国家的首脑。我们的记者在北京见证这次注定会被记入历史的两会，为你回顾王岐山的政治家之路。

2. 刘鹤出任副总理 重塑中国经济气质的"扫地僧"

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他是“红二代”，是哈佛硕士，是习近平背后的重要智囊。几十年前他和习近平识于微时，而直到5年前某天，习近平指着身边的他，对美国国家安全顾问说，这是刘鹤，他对我非常重要，让世界关注到他。他在美国过留学，又在国家机构工作过，他重视市场经济，又强调党的领导。他会怎样重塑中国的经济气质？我们回溯他的生平，梳理他的思想，访问学者，试图回答这个问题。

3. 被"白眼事件"带出的中国海外"伪媒体"

图片版权 Weibo Image caption 张慧君在记者会上自称“全美电视台执行台长”

在修宪争议、新领导人等严肃话题之间，这两位身穿红衣和蓝衣的女记者从镜头中走出，成了“两会”的热议话题。蓝衣记者用几个白眼，让世界开始关注她身旁的红衣记者和她所代表的机构。我们以此为起点，为你揭开中国外宣政策下“假外媒”的冰山一角。

4. 贸易战来势汹汹 特朗普宣布对华加征600亿关税

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特朗普宣布对中国进口商品征收约600亿美元的关税，中国驻美国大使崔天凯回应说，“我们一定会反击，我们会报复。” 随后各方轮番表态，白宫、贸易代表、中国外交部、企业，各自下场混战，全球股市大跌。已经发生的事情都在本文，而事情还没有结束。

5. 绿卡和中国户口二选一？户籍新规引海外华人网络恐慌

图片版权 CNS Image caption 为了方便台湾旅客跨境游，中国大陆当局会签发外表与一般护照无异的临时护照。（资料图片）

上海公安局发布的一条户口管理规定，引发“海外华人、绿卡拥有者，将被强制注销中国户口！”的网络消息迅速流传。“国籍”、“户口”、“定居”、“入籍”、“绿卡”，到底用不用注销？绕晕了吗？我们帮你梳理一下。

6. 四大兵法：大独裁者终身制指南

Image caption 左起：卡扎菲，希特勒，乌干达总统伊迪·阿明

这个数字也许比你想象的大：此刻受独裁者统治的人，占世界人口近一半。独裁者特点之一是：长期掌权。至少是长期，最好是终身。他们之所以能做到，因为有自己的“兵法秘籍”。我们研究大独裁者们，带你一窥这本兵法，其中一条可能是：被人民起义推翻的独裁者寥寥无几。

7. 台湾"狂人"李敖离世 文学政治不羁路任后人评点

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这是一个告别狂人的时代。纵横两岸文坛与政界的李敖，自小天生反骨，常常语出惊人，一度锒铛入狱，老年突然从政。与台湾政治氛围格格不入，却渐渐风靡中国大陆。而直到他死去，留下是非争议，予后人评说。陈文茜说∶“这个世界不配拥有他”。我们用文章讲述他一生的故事，因为三言两语道不清他的复杂。