法国南部超市发生枪击案1死 有人质被劫持
- 2018年 3月 23日
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法国南部特雷布斯镇(Trebes)一家超市发生枪击事件，有人质被劫持。法国检方称，枪手宣称自己效忠极端组织"伊斯兰国"。
事件发生于当地时间周五（23日）上午11点左右，嫌犯男子进入超市后传出枪响。
警方说，在超市现场有一人被打死。另有报道说，已经造成两人丧生。
当局在出事地段部署了数百名警察，周边地段已经被封锁。
自2015年以来，法国遭受数起恐怖袭击事件，一直处于高度戒备状态。
首都巴黎2015年11月发生连环恐怖袭击事件，枪手在多处以机枪扫射或引爆自杀式炸弹，造成130多人死亡、逾350人受伤，极端组织“伊斯兰国”（IS）承认责任。