受中国压力 越南再次叫停南海石油项目

图片版权 AFP Image caption 越南及其邻国与中国在南海主权上存在争议。

BBC了解到，由于受到中国压力，越南一年内已经第二次取消南海重要石油项目。

一位业内消息灵通人士表示，该国政府全资控股的越南国家油气集团（PetroVietnam）已向西班牙能源公司雷普索尔（Repsol）提出，要求暂停一处靠近南海东南海岸的项目。雷普索尔及其合作伙伴可能会因此损失高达2亿美元的投资。

此前相关商业钻探的准备已进入最后阶段，因此这一消息有些出乎意料。

中国可能将此视为重大胜利。越南的决定似乎表明，美国近期在南海的炫耀武力之举并没有改变越南的战略考量。

美国航空母舰卡尔文森号及其护航舰队本月早些时候曾高调访问越南岘港。

你的器材不支持播放多媒体材料 卡尔文森号访越南 BBC记者登舰

“巨大开销”

越南自2009年起便一直寻求推进Ca Rong Do油气资源项目。作为项目的一部分，钻井平台Ensco 8504计划于周四从新加坡出发，前往钻探地点。

该钻探地点位于南海，所在区域被越南称为07/03区块。根据雷普索尔当地子公司此前估测，这一区域蕴含4500万桶石油以及1720亿立方英尺天然气。

雷普索尔已于马来西亚国有公司云升（Yinson）签订合约，未来十年云升会为钻探提供一艘浮式生产储卸油（FPSO）船，估计花费超过10亿美元。

此外为在钻探现场提供服务，雷普索尔已委托美国工程公司Keppel FloaTEC建造一生产平台，预计为此花费数千万美元。

图片版权 AFP Image caption 2014年中国在中越争议海域进行钻探活动，导致两国一度紧张对峙。

根据该消息灵通人士信息，雷普索尔及其伙伴穆巴达拉石油公司（Mubadala Petroleum）与越南国家油气集团可能会损失约2亿美元。雷普索尔及相关公司尚未就最新进展回应BBC问询。

这是雷普索尔第二次被要求暂停钻探。这一区域靠近136/03区块，去年7月雷普索尔在该区块的钻探活动也被越南政府叫停。

有报道称，中国当时威胁攻击位于万安滩（Vanguard Bank）的越南哨所，导致越南下令暂停该项目。

2017年7月有报告显示，为避免与中国发生冲突，越共中央总书记阮富仲及国防部长吴春历坚持要求停止在136/03区块的钻探活动。这次情况可能也与之相同。

过去这一地区有人认为，凭借特朗普对中国更加强硬的态度和美国海军在南海更有魄力的姿态，东南亚各国在维护自身海洋权利问题上可以有更大的政治空间。而特朗普去年访问越南时与越南领导人的对话似乎也表明，两国政府在一同抵抗来自中国的压力。

该地区其他国家同样热衷于开发海上石油和天然气储备。

中国一直在向马来西亚、文莱与菲律宾施压，要求三国在一些联合国海洋法公约（UNCLOS）允许独自开发的地区作出让步，容许“共同开发”。目前所有东南亚国家均抵制住了这股压力。

越南选择独自开发，因此招致了中国的军事威胁，现在又引来外界对越南海上发展潜力的担忧。

接下来，埃克森美孚（Exxon Mobil）蓝鲸天然气项目的命运将会引来众多猜测。不过这一项目位于越南中部附近，靠近陆地，因此可能并不会惹怒中国。