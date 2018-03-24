俄国间谍：被毒杀间谍曾请求普京允许他返乡

图片版权 EPA Image caption 身着防化服装的英国警方调查人员将前间谍谢尔盖·斯克里帕尔和女儿尤利娅被发现昏迷的一个餐馆外长凳移走检查。

在英国被毒杀的俄国前特工斯克里帕尔的一个朋友告诉英国广播公司BBC说，他曾写信给俄国总统普京请求允许他返回故乡。

蒂默什科夫说，他的老同学斯克里帕尔两年前打电话给他，否认自己是"叛徒"，并要求"彻底的宽恕"。但克里姆林宫否认曾收到这样一封来信。

谢尔盖·斯克里帕尔曾是俄罗斯军情部门上校，2006年他因"叛国罪"被俄方判刑入狱13年，但4年后获得宽恕，并在2010年的一次间谍交换活动中获释来到英国，随后在英国索尔兹伯里定居。

3月4日，受英国庇护的前"双面间谍"谢尔盖·斯克里帕尔和女儿尤利娅，被发现昏迷在英国索尔兹伯里一个餐馆外路边长凳上。

老同学

蒂默什科夫说，斯克里帕尔被定"叛国罪"后，他的老同学们都不再和他联系，认为他背叛了祖国。

但斯克里帕尔到英国定居后，蒂默什科夫和他的女儿尤利娅通过脸书网页联系上并找到他。2012年，两位老同学通了半个小时的电话。

蒂默什科夫说，斯克里帕尔否认自己是"叛徒"，因为"他当年起誓效忠的社会主义祖国是苏联，不是俄国"。

蒂默什科夫说，斯克里帕尔后悔成为"双面间谍"，因为这让他的生活陷入"一团乱麻"。

蒂默什科夫说，斯克里帕尔要求获准返回俄国，因为他想去看自己的母亲，兄弟和其他亲戚。

但克里姆林宫否认收到过斯克里帕尔的来信。

英俄交恶

俄国驻英国大使奇若夫在毒杀事件发生后，接受BBC的采访，否认俄国与毒杀事件有关。奇若夫在接受采访时暗示，被神经毒剂毒杀斯克里帕尔父女的地点离英国军方波尔顿镇的一个化学实验室很近。

波尔顿镇的化学实验室的负责人则对BBC说，该实验室保安严密，它里面的任何神经毒剂不可能与斯克里帕尔父女毒杀案有任何关联。俄国人的暗示没有根据。

图片版权 Getty Images Image caption 波尔顿镇的化学实验室的负责人则对BBC说，该实验室保安严密，它里面的任何神经毒剂不可能与斯克里帕尔父女毒杀案有任何关联。俄国人的暗示没有根据。

毒杀案发生后，英国首相认为俄国要为此负责，下令驱逐了23名俄国驻英外交官。

莫斯科否认俄罗斯同上述毒杀事件有关，也随后驱逐了23名英国外交官作为报复。