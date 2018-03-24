现场：美国“生命大游行”呼唤严控枪支 全球八百城市呼应

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美国首都华盛顿成千上万市民周六（3月24日）上街游行，要求收紧枪支管控，世界上800左右的城市当天也出现同一主题的声援 游行，包括纽约、洛杉矶、英国伦敦、澳大利亚悉尼等。

佛罗里达州帕克兰市发生枪击案的学校的学生参加了华盛顿的“为我们的生命游行”（March For Our Lives） 。上个月发生的枪击案造成17人丧生。

演艺界名星克鲁尼（George Clooney）和卡达珊（Kim Kardashian）等也出现在游行队伍里。

图片版权 Getty Images Image caption 帕克兰校园枪击案幸存者之一，学生艾玛·冈萨雷斯（Emma Gonzalez）在华盛顿大游行集会上的讲话令人动容。她逐一念出被枪杀的17名学生的名字，然后沉默了6分20秒。

图片版权 Getty Images Image caption 华盛顿“为我们的生命游行”，示威者的标语上写着“胳膊是用来拥抱的”、“学校是学习场所，不能封锁”、”给教师配笔，不是枪“等口号。

图片版权 Reuters Image caption 据估计多达50万人参加3月24日华盛顿的 “为我们的生命大游行”

图片版权 Reuters Image caption 华盛顿“为我们的生命游行”，标语牌上列出了历年来几次校园枪击案的死亡人数，还有一个牌子上写着“保护孩子，别保护枪”。

图片版权 Getty Images Image caption 弗吉尼亚州的中学生赶到华盛顿参加反枪支游行。

图片版权 Reuters Image caption 身穿电视剧中人物的示威者，举着的牌子从左至右：“为什么对子宫的管控比枪支更严（指反堕胎）”、“该保护的是孩子，不是枪支”、“还以为你们支持保护生命”、“校园里不该有恐惧”

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图片版权 Reuters Image caption 要保护的是孩子，不是枪支

美国纽约

图片版权 Reuters Image caption 纽约民众举以往校园枪击案受害师生的肖像和生平介绍参加“为我们的生命游行”活动

英国伦敦

图片版权 Reuters Image caption 纽约民众举以往校园枪击案受害师生的肖像和生平介绍参加“为我们的生命游行”活动

德国柏林

图片版权 Getty Images Image caption 德国柏林民众示威声援美国反枪支大游行

法国巴黎

图片版权 EPA Image caption 法国巴黎声援华盛顿“为我们的生命大游行”，一名妇女高举“要保护的是孩子，不是枪支”的标语牌。

图片版权 EPA Image caption 法国巴黎的声援行动。埃菲尔铁塔和凯旋门聚集的示威人群呼吁严控枪支，“把软弱无能的政客选下台”。

巴西圣保罗