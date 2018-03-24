现场：美国“生命大游行”呼唤严控枪支 全球八百城市呼应
- 2018年 3月 24日
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美国首都华盛顿成千上万市民周六（3月24日）上街游行，要求收紧枪支管控，世界上800左右的城市当天也出现同一主题的声援 游行，包括纽约、洛杉矶、英国伦敦、澳大利亚悉尼等。
佛罗里达州帕克兰市发生枪击案的学校的学生参加了华盛顿的“为我们的生命游行”（March For Our Lives） 。上个月发生的枪击案造成17人丧生。
演艺界名星克鲁尼（George Clooney）和卡达珊（Kim Kardashian）等也出现在游行队伍里。