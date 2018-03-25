中美对垒：十问贸易战 输赢且慢论

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过去几天，贸易战是媒体中、街巷间的主宰话题。继特朗普"打响第一枪"后，中国表示不怕后果、"奉陪到底"。

世界两大经济体系恶狠狠地盯着对方。剑拔弩张、硝烟四起的局面下，股市一片动荡，人心几多忐忑。

到底什么是贸易战，我们应该多担心？特朗普说贸易战是“好事”、很“容易赢”，真的吗？

一、什么是贸易战？

贸易战顾名思义，就是一个国家试图打击另外一个国家的贸易，使用的"武器"包括征税、配额。一国可能提高关税，另一国可能以牙还牙。关税、配额可能伤害对手国家的经济，还可能导致两国政治关系紧张。

二、什么是关税？

关税是对进口产品征的税。从理论上讲，对进口产品征税意味着国人购买意愿下降，因为价格会更高。这样做的目的是要鼓励国人买国货，促进本国经济。

三、特朗普为什么要这样做？

特朗普希望削减与中国的贸易逆差。他在当选后曾多次指责中国使用不公平贸易手段。竞选期间，特朗普也把这个问题作为拜票的重点。他说，这打击了美国的制造业。特朗普这样做，或许也是为了吸引以制造业为主的美国各州选民的支持，特别是那些"领头羊"，比如俄亥俄州。

四、贸易逆差真的很糟糕？

贸易逆差指的是进口和出口额之间的差距。去年，美国和中国的贸易逆差约是3750亿美元。这让特朗普很不开心。

不过，虽然特朗普可能很厌恶，但贸易逆差不一定就是坏事。过去几十年，许多富有国家都经历了从工业经济向服务经济的转型。2017年，美国服务业出口总额为2427亿美元，这包括银行、金融、旅游等行业。服务业占美国经济的90%。相比之下，中国服务业出口远远比不上制造业出口。

所以，特朗普对削减贸易逆差的痴迷并不总是受人欢迎。批评人士说，特朗普当局是在走向贸易保护主义。

五、什么是保护主义？

保护主义是试图利用关税提升本国工业，通过关税保护本国企业免受外国竞争的冲击。比如说，特朗普的钢、铝关税。

三月初，特朗普宣布向进口钢材征收25%关税、铝15%关税。特朗普政府说，美国过多依赖外国金属，如果战争爆发，用自己的产品连足够的武器、战车都生产不出来。但是批评人士指出，美国的钢材大多是从加拿大和欧盟国家进口的，那是美国的盟友。

理论上讲，对外国钢、铝加税意味着美国公司将更多购买本国出产的同类产品，以此助美国钢、铝产业一臂之力。进口产品少了，国货价格会上扬，这样，钢厂的利润就增加了。

六、保护主义管用吗？

也可以说有点用。美国的钢厂可能会得到一点助动力—需求增加，可能需要多雇人手，利润也可能会增加。

但是另一方面，需要钢、铝这类原材料的美国公司会发现，自己的成本上去了。比如，汽车、飞机制造商。这就意味着，他们的产品可能也会涨价。这样，受伤的是消费者。举个例子，美国汽车价格可能会上升，其他一些机械产品、飞机票可能会涨价，甚至包括啤酒，因为装啤酒的罐子是金属做的。

图片版权 Reuters Image caption 啤酒罐是金属做的，金属涨价了，啤酒厂家可能会把成本转嫁给消费者

七、关税会影响我本人吗？

关税可能会影响到世界各地所有的人，特别是，中国已经威胁要报复。中国计划向美国农产品、工业产品征税，包括大豆、猪肉、棉花、飞机、汽车、钢管。理论上讲，中国也可以向美国的技术公司征税，比如苹果。这样，苹果可能受冲击，手机可能会涨价。

虽然美国新增的钢材税不涉及欧盟、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、墨西哥和韩国，但是，全球性的贸易战可能伤及所有消费者。更多的公司运作难度加大，将迫使他们提高价格、把成本转嫁给消费者。

八、自由贸易真的更好？

这要取决于你问谁。

自由贸易是保护主义的对立面，意思是关税越少越好，给人们购买任何地方出产的更廉价、更优质产品的自由。对于试图降低成本的制造商来说，这真是再好也不过了；对于我们个人来说，从汽车、智能手机，到食品、鲜花，自由贸易将来自世界各地物美价廉的产品送上家门。

但与此同时，自由贸易也意味着，制造商、消费者可能会更少买国货。能从别的国家买到更好、更便宜的，为什么非要买国货？这样一来，更加富裕的国家就会失去一些就业机会；同时，这还会导致经济增长的不均衡。自由贸易让一些人更富有，也让其他一些人更贫穷。

图片版权 Getty Images Image caption 2000到2016年间，美国钢铁工业雇员总数减少了将近五万人

九、谁会打赢这一仗？

特朗普曾经说，贸易战"是好事"、"很容易赢"。但是，许多经济学家、贸易问题专家并不同意这种说法。他们认为，如果爆发大规模的贸易战，所有的国家、包括美国在内，都会蒙受损失。

美国"外交关系协会"资深研究员埃尔顿（Edward Alden）说，"如果说谁受伤最小，那可能是美国。但是，贸易战中无赢家"。中国前财长楼继伟也表示，贸易战对双方都会产生伤害，"伤敌一千，自损八百"。

下面以美国的铝、钢关税为例，分析贸易战并不像特朗普所说的那样“是好事”、“很容易赢”的五个原因。

1、关税并不一定能让钢、铝行业创造太多的就业机会

特朗普说，课税是“美国钢、铝行业的胜利”，预计将带动投资、创造就业。但是，技术变革早已经大大降低了金属制造行业的劳动密集度。历史学家指出，从前那些为保护钢铁行业工作岗位所作的努力大多也是徒劳的。2002年，"彼得森国际经济研究所"（PIIE）的报告说，向进口钢征收关税的措施可能"挽救"3500份工作。

2、关税将增加美国制造业的成本

"美国钢铁研究所"估计，该行业雇员总数为14万人。这远远低于那些依赖钢铁的产业中雇员的总数。美国"全美零售商联合会"（NRF）说，特朗普等于是在"向美国家庭征税"；美国媒体《夏洛特观察家报》报道，特朗普宣布向钢、铝课税之后，瑞典家电制造商伊莱克斯（Electrolux）决定暂时搁置在田纳西州的扩建计划。

3、关税可能会伤及盟友、导致报复

美国的保护性措施将导致全球自由贸易体系普遍削弱。受影响的国家可能会向世界贸易组织提出上诉，但是，此举耗时长久—可能要几年，而且特朗普早就表示过对世贸组织的不屑。这都有可能增加受影响的国家采取单边报复性关税措施的可能性。

4、中国手里也有美国的短板

美国不少商家，包括汽车、科技、农业领域的大公司在内都渴望进入中国市场。这等于给中国领导人送去了一根杠杆。

5、给特朗普带来的政治效益不明确

特朗普并不是第一位用贸易政策保护政治上具有战略意义产业的美国总统。但是，普林斯顿大学民主政治研究中心的研究员罗万德（Kenneth Lowande）说，考虑到特朗普决策和中期选举之间的时间差，贸易牌到底能给他带来多大益处现在还很难预料。目前美国民主党人力挺特朗普的贸易政策，共和党人更多支持自由贸易。

图片版权 Reuters Image caption 自由贸易将来自世界各地物美价廉的产品送上你的家门

十、最后将怎样收场？

简言之：不知道。

美国贸易代表办公室将在未来15天内公布具体征收关税产品名单，30天公开征求意见后才可能付诸实施。届时美方的动作才会更清楚，中国或许也会有进一步的措施出台。

回顾过去，历史学家曾经指出，关税通常会加重消费者的负担，曾经的贸易战的结果也通常是两败俱伤；许多经济学家对特朗普的关税举措持反对意见；美国共和党几乎全盘反对。

中国前财长楼继伟认为，中国和美国在“吵嚷之后将回归谈判”。西方一些经济学者也希望，现在美国和中国推出的制裁措施是在为今后的谈判准备筹码，真正解决贸易争端，还是要靠坐下来谈。

有人甚至形容贸易报复如同核武器、谁也不愿意动用，以此比喻中国、美国可能都没有大打贸易战之心。

但是，特朗普退出了TPP、批评过WTO、重新开谈北美自由贸易......这一次他的底线何在，谁又能准确预测呢？

不过，至少有一点可以肯定，如果美中交手，不仅仅可能给美国和中国的消费者带来负面影响，而且可能波及世界各地所有人。

两个超级大国经济放缓，这样的前景，对任何人来说恐怕都不是好消息。