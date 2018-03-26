图片版权 AFP Image caption 数百名韩国女性为反对性侵发声

韩国的年轻女性正在为未来而奋斗。因呼吁关注性骚扰和性侵犯而风靡全球的#MeToo运动，意外地来到了这个保守的国家。

那些一度被置若罔闻的指控已经使一些声名显赫的官员下台，而女性们正挺身而出，与几十年来压制她们的社会规范斗争。

但是，在一个常常将女权主义视为肮脏字眼的文化中，它能够持续吗？

就在上个月，知名组合 Apink 成员孙娜恩（손나은）被迫在 Instagram 上为她的一张拿着写有“Girls can do anything.”（女孩可以做任何事）字样手机壳的照片而辩护。她被指责在“推广女权主义”，随后她删除了这条帖子。

即使在揭露性侵的几个月后，那些说出来的人依然可能会受到嘲笑和质疑。

2018年的不同点在于，很多韩国女性似乎愿意承担这种风险。

这是打破束缚的勇敢一步，也是第一步。

转折点出现在今年1月，在一次电视访谈中，检察官徐智贤（서지현）公开指控一名前韩国司法部官员在2010年的一次葬礼上摸了她。而该官员称其并不记得。

她的公开揭露演变成了一场团结一致的呐喊。检察官在韩国社会中地位很高。女性们开始思考，如果这都能发生在她的身上，而她敢于大声地说出来，我为什么不能？

在过去的数周内，已有数百人挺身而出，用自己的经历为#MeToo发声。

你的器材不支持播放多媒体材料 反性侵律师李潤又：这场仗我非打不可。（英语视频）

在政治新星、甚至一度被视为总统人选的安熙正被指控强奸他的秘书后，韩国朝野震惊。目前，安熙正已经辞职。

曾有望夺得诺贝尔文学奖的韩国诗人高银，也被指控性骚扰女性文学新人，他的诗歌将被移出韩国的教科书。

此外，曾获威尼斯电影节金狮奖的导演金基德，也因有女演员举报其试图强奸，他准备发表的新电影可能会有麻烦。

这些都是名人的案例，但实际问题似乎更加系统化。

单说男女之间的薪酬差异吧。

在韩国，女性只能获得男性工资的63%，这是29个发达国家中男女薪酬差距最大的国家之一。《经济学人》还将韩国列为“玻璃天花板指数”（glass ceiling index）中，职业女性境遇最差的发达国家。

另据《福布斯》报道，韩国职场中身居要职的女性很少，她们仅占董事会的2%。

这只是问题的一部分，正如《中央日报》在一篇社论中描述的韩国职场文化：“有权有势的人们相信自己可以做任何他们想做的事。”

在一次平静的晚餐聊天中，我的朋友曾告诉我，在大公司工作的年轻雇员会被鼓励在下班后去喝酒，以此获得晋升机会。

她们中的每个人都有被上司用手放在膝盖上、伸到裙子里，问她们是否愿意在酒店过夜的经历。甚至有人告诉我，她的老板曾对她的裙子里拍了一张照片。像这样的故事，源源不绝。

你以为这只是几个女子晚餐时的闲聊？再考虑下吧。

在首尔市中心举行的一场马拉松式#MeToo抗议活动中，193名女性站在麦克风前，在2018分钟的时间内不间断地讲述她们遭到性骚扰的经历。法新社记者郑河园（Hawon Jung）在推特上直播了这一事件，包括下面这名受害者的请求：

跳过 Twitter 帖子 用户名 @allyjung A woman: "My father sexually abused me & did all the unspeakable things to me for 10 yrs. My mother knew it all along but never stopped him until I was 18, saying I had to study hard for a college entrance exam. I'd like to read a letter to my daughter." #2018분동안의_이어말하기 — Hawon Jung (@allyjung) 2018年3月23日

【@allyjung：一名女性：“我的父亲性侵我、对我做了所有不可描述的事长达十年。我的母亲一直知道这些事，但直到我18岁都从未制止他。她说我要好好学习考大学。我想读一封写给我女儿的信。”】

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @allyjung "My daughter- I hope that you will never ever have to shed the tears of pain that I shed for so many years. I was so young, so in pain and desperately tried to tell the world what I was going through...but everyone said it was such a shameful thing and forced me to keep silence." — Hawon Jung (@allyjung) 2018年3月23日

【@allyjung：我的女儿，我希望你永远不要再流下我已经流了多年的痛苦泪水。我当时太年轻了，我痛苦和拼命的试图告诉世界我正经历什么……但是每个人都说这是一件可耻的事，并要我闭嘴。】

值得注意的是，这次活动发生的地点是首尔的光化门广场。去年，成千上万的人们正是在这里举行大规模烛光集会，抗议现在已经被罢免的前总统朴槿惠。韩国人知道抗议的力量，他们见证了它颠覆了一个总统。

但它能改变整个的文化吗？

本届政府已表示，它计划将扩大与权力相关的性侵案件的法律范围，并承诺设立一个程序，让受害者可以匿名举报性侵犯。

到目前为止，大多数女性都在使用一款名为“Blind”的匿名应用程序来举报性侵行为。该公司曾表示，每天大约有500个举报贴。

不过，韩国总统文在寅在面对#MeToo运动时指出，韩国“无法单独依靠法律解决问题，我们需要改变我们的文化和态度”。

梨花女子大学社会学教授李周禧（이주희）认同这看法。

图片版权 Getty Images Image caption 韩国导演金基德面临数名女星的性侵指控

“我认为，最重要的是企业文化需要被改变。韩国企业文化的特点是一个老式的社交网络——关系非常封闭。他们把企业管理中女性的声音和其他不同的意见排除在外，这些必须得到纠正。”

法律制度也同样使得女性很难对于性侵进行指控。

在自己的控诉无人问津后，李潤又（이은의）与企业巨头三星电机进行了一场战斗。

她曾向人力资源部门举报，但这只让她发现自己就像一个弃儿。一开始，没有人向她分配工作，随后她被转移到了另一个部门。她被告知，没有一个人愿意站在她这边。

“一开始我就说，付出越多，收获越多”，她对我说。“虽然我把它当成我生活各个方面的座右铭，但实际的诉讼是一个非常孤独和困难的过程。”

“但经过艰难的一切，最后结果还不错时，我意识到这是我必须做的一场战斗。”

这场战斗花了她四年时间，好在法院最终作出了支持她的判决。现在，她成为了一名专门帮助其他被性侵女性的律师。

“当前来向我‘取经’的人们告诉我，我是他们的榜样时，我感到非常开心。我想这是值得为之奋斗的。”

Image caption 年轻女士喜欢在柔道课上讨论#MeToo运动

变化的迹象还有很多。年轻一代的人们更加了解自己的权利，并且变得更加坚定。我参观了一所大学的柔道课，在那里我遇到了一群愿意讨论#Metoo运动和“女孩力量”（girl power）的年轻女孩。

姬元盛（音，Hee Won-sung）是法律专业的学生，并曾在美国留学。她看到了国内外女性态度上的不同。

“我觉得对于那些只生活在韩国的女性来说，要做到这一点要困难得多。因为传统的标准是女性必须安静、端庄、善良。现在这些正在改变，但还需要继续。”

李周禧教授认为，突破口将会来自于新一代年轻人。

“对于年轻的女性来说，勇敢的发声、直面或挑战有权势的年长男性并不容易。但现在我认为，年轻一代的女性普遍受过良好的教育，她们更加自信。最重要的是她们不想忍受老一辈的做事方式，所以我看到了一些希望。”

韩国女性表现出的新力量并不受到所有人的欢迎。有人形容它是“仇恨男性”，甚至说运动是一场“政治迫害”。

但是，以年轻一代为代表的韩国人，有着笃定的心。她们坚定地要去改变她们认为是错误的事，并誓将摧毁那个传统父权社会的根基。