图片版权 Reuters Image caption 丹尼尔斯在CBS皇牌时事节目上爆料指控特朗普。

声称曾与美国总统特朗普有性关系的美国成人片女星丹尼尔斯（Stormy Daniels）表示，她曾被威胁，要求对此事保持沉默。

她对哥伦比亚广播公司（CBS）称，2011年，一名男子曾在拉斯维加斯的一个停车场接近她。

据称，这名陌生人对她说“别打扰特朗普”，然后看了看她年幼的女儿说：“如果她的母亲发生了什么事，那就不好了。”

特朗普强烈否认与丹尼尔斯有婚外情。

特朗普的律师团对正在索赔2000万美元，称丹尼尔斯违反了2016年总统大选前签署的一项保密协议。丹尼尔斯称协议无效。

丹尼尔斯的本名是斯蒂芬妮·克利福德（Stephanie Clifford）。她称，在2006年7月加利福利亚太浩湖举办一场名人高尔夫球赛期间，在一家酒店与特朗普发生过一次性关系。而特朗普在2005年已与梅拉尼娅（Melania Trump）结婚。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普律师团队正向丹尼尔斯索赔。

丹尼尔斯究竟说了什么？

她在周日（3月25日）晚间播放的CBS《60分钟》节目上表示，她答应将自己的故事告诉一家杂志后，一名男子在停车场接近了她。

“我当时在停车场，和我年幼的女儿去上健身课，”她说。

“一个男人走过来对我说，‘别打扰特朗普，忘掉这个事’，然后他靠过来看着我的女儿说，‘这是个漂亮的小姑娘，如果她的母亲发生了什么事，那就不好了’。然后他走了。”

特朗普暂未回应最新指控。

他这周末在佛罗里达州度假山庄海湖庄园（Mar-a-Lago），但在《60分钟》采访播出前返回白宫。

然而，一名白宫发言人称，特朗普的夫人梅拉尼娅仍在佛罗里达。

2006年据称发生了什么？

丹尼尔斯对哥伦比亚广播公司称，她与特朗普的唯一一次发生性关系发生在他邀请她去酒店套房晚餐后。

丹尼尔斯称，特朗普先给她看了一本封面是他的杂志，她开玩笑地用它打了特朗普的屁股。

“他转过身来，把他的裤子拉下了一点，你知道（他）穿着内裤，然我打了他几下，”她说。

丹尼尔斯说，虽然她未被特朗普吸引，但她曾与他发生性关系，“我没有说不，我不是一名受害者”。

她说，特朗普曾暗示她也许能上他的真人秀节目《学徒》(The Apprentice；港译《飞黄腾达》)。丹尼尔斯以为此事是“一次商业交易”。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普周日从佛罗里达州的私人庄园回到白宫。

钱是怎么回事？

丹尼尔斯对CBS称，因为担心家人的安全，她收下了特朗普个人律师的“封口费”。

她此前说，2016年大选前，律师科恩（Michael Cohen）曾给她13万美元，要求她对婚外情保持沉默。

今年2月，科恩证实他曾私下给丹尼尔斯钱，但并未说给钱的原因。特朗普的批评者曾指，这笔钱可能是非法的竞选捐赠。

科恩上个月称，特朗普和特朗普集团都不是交易方。据CBS报道，他也否认曾威胁丹尼尔斯。

丹尼尔斯的指控有何不同？

丹尼尔斯是指控特朗普婚外情或性侵而采取法律行动的三名女性之一。

丹尼尔斯的律师（Michael Avenatti）对BBC表示，他当事人的案子与其他人不同，因为“恐吓的行为以及让我的客户沉默的手段”。

“我认为这很有问题，而且不仅对美国人民，对西方文明中的任何人来说都会感到不安，”他说，“这不是执政者应该做的事情。”