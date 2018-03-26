俄罗斯商场大火至少64死 大多数为儿童

图片版权 Reuters Image caption 火灾现场浓烟和高温严重阻碍了救援。

俄罗斯西伯利亚中部的工业城克麦洛伏市（Kemerovo）的一购物中心周日（3月25日）发生大火，造成至少64人死亡，其中大多数为儿童。

俄罗斯官方表示，死者中有很多儿童，至少10人仍失踪。

该国调查委员会说，这座商场的安全出口被堵塞，存在“严重违规问题”。

发生火灾时，大楼内商店，电影院和保龄球厅挤满了顾客。

社交媒体上发表的视频显示，有人从楼上窗户跳下逃命。

调查委员会说，听到火警后，大楼内的防火安全技术员“关掉了警报系统”。

当局说，4个人在火灾发生后已经被逮捕，包括购物中心的所有人与承租店面的店长。

图片版权 AFP Image caption 当局说，救援人员已连续17小时在现场进行救援和清理工作，火灾现场浓烟和高温严重阻碍了救援。

火势已经扑灭，但是大楼屋顶坍塌，因此消防人员仍在极力排除障碍进入高楼层抢救生还者。

当局说，数以百计的救援人员已连续17小时在现场进行救援和清理工作，火灾现场浓烟和高温严重阻碍了救援。

据中国驻俄使馆提供的消息，目前暂没有关于中国公民伤亡的报告。由于一些遇难者和失踪人员的信息有待进一步确认，所以尚不能最终定论。

事发城市在莫斯科东部3600公里，目前仍未知引发火灾的原因。

图片版权 Reuters Image caption 事发城市在莫斯科东部3600公里，目前仍未知引发火灾的原因。

当天下午大火从该购物中心4楼燃起，而这一层有数个电影放映厅并摆放有儿童游乐设备。

电视台播出了人们从冒着黑烟的窗户往外跳的画面。从建物内部也拍摄到人们在烟雾弥漫的楼梯间尝试突破消防门往外逃生的影像。

搜救行动仍在持续中，但消防人员表示失踪者生还概率渺茫。

许多受困的孩子求救或最后留言信息，充斥社交媒体网站，有一名女孩写着"我们或许要向大家永别了"。

人们在社群媒体上贴出告示寻找他们的亲友，政府也在附近的学校设立了紧急应变中心，前来寻找失踪亲友的民众提供协助。

图片版权 AFP Image caption 搜救行动仍在持续中，但消防人员表示失踪者生还概率渺茫。

失火购物中心名叫"冬天的樱桃"，火源位于这栋4层建筑的4楼，过火面积约1500平方米。

此次火灾是俄近年来发生的重大火灾之一。2009年12月5日，位于彼尔姆边疆区首府彼尔姆市一家夜总会发生火灾，导致150余人遇难。